El Sistema CONRED en Guatemala activa plan nacional ante lluvias atípicas y riesgo de El Niño en 2026

El pronóstico de El Niño con hasta 92 % de probabilidad anticipa una época lluviosa 2026 atípica en Guatemala, según CONRED e INSIVUMEH. (Fotografía: Conred Guatemala)

La posible transición al fenómeno de El Niño con 88 % de probabilidad marcará la época lluviosa 2026 en Guatemala, según el comunicado emitido tras una conferencia de prensa por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

Ante este escenario, las autoridades han puesto en marcha el Plan Nacional de Respuesta para atender emergencias derivadas de lluvias anticipadas, canícula prolongada y precipitaciones por debajo de lo normal, lo que incrementará el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos y lahares, especialmente en áreas cercanas a los volcanes de Fuego y Santiaguito.

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El boletín especial del Instituto Nacional de Sismología Vulcanología Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) proyecta para el trimestre mayo-julio 2026 un 88 % de probabilidad de condiciones El Niño, con probabilidades aún mayores para el trimestre de junio a agosto, en que ascienden al 92 %.

El pronóstico señala que, aunque se establecerá la época lluviosa, se espera un comportamiento atípico: inicio anticipado de las precipitaciones en diversas regiones, una canícula prolongada a mediados de junio e inicios de julio, y acumulados de lluvia por debajo de la climatología 1991–2020 en varias zonas.

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El riesgo de fenómenos extremos aumenta por El Niño y la variabilidad regional

Según el INSIVUMEH, la distribución espacial de la lluvia será heterogénea. Los mayores volúmenes de precipitación se concentrarán en Bocacosta, Caribe, Franja Transversal del Norte y el Pacífico, mientras que en el Altiplano Central, Occidente, Norte y Valles de Oriente se prevén acumulados menores al promedio histórico. Los déficits más pronunciados podrían presentarse en Bocacosta, el Pacífico, la Franja Transversal del Norte y Petén.

El mismo informe del INSIVUMEH reporta que las temperaturas en regiones de baja altitud, como el Pacífico, Bocacosta, Caribe, Norte y Valles de Oriente, oscilarán entre 22 °C y 30 °C de media, con máximas que podrían alcanzar de 30 °C a 38 °C. En contraste, el Altiplano Central y Occidente presentarán condiciones más templadas, con temperaturas medias de 14 °C a 22 °C.

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Las previsiones e impactos climáticos para Guatemala en 2026 se fundamentan en modelos dinámicos globales, regionales y datos observacionales, analizados en el LXXX Foro del Clima de América Central, realizado en abril de 2026, según el Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos del INSIVUMEH.

Claudine Ogaldes; Secretaria Ejecutiva de la CONRED. (fotografía: Conred Guatemala)

El Plan Nacional de Respuesta intensifica capacidades ante emergencias

La secretaria ejecutiva de CONRED, Claudinne Ogaldes, confirmó que el Plan Nacional de Respuesta (PNR) ha potenciado las acciones para gestionar emergencias durante la época de lluvias 2026, según lo presentado en conferencia de prensa y difundido en el comunicado institucional.

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Dentro de las medidas reforzadas se encuentra la identificación de más de 2.000 albergues a nivel nacional para atender a personas damnificadas, 50 Brigadas de Respuesta Inmediata (BRI) y equipos especializados en intervención oportuna. El PNR mantiene una coordinación interinstitucional en planificación, operaciones y logística, con monitoreo constante sobre el abastecimiento de alimentos, energía, telecomunicaciones e infraestructura.

Edwin Rojas, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). (fotografía: Conred Guatemala)

Las acciones programadas incluyen atención prehospitalaria, salud, administración de albergues, agua y saneamiento, seguridad ciudadana, manejo de materiales peligrosos y operaciones de búsqueda y rescate. La red territorial de las Coordinadoras Locales, Municipales y Departamentales para la Reducción de Desastres sustenta la toma de decisiones ágiles y la articulación con la información técnica del Centro de Operaciones de Emergencias de CONRED.

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Recomendaciones para la población y sectores estratégicos ante la época lluviosa 2026

El INSIVUMEH y la CONRED recomendaron a la población no tirar basura en calles, ríos ni drenajes para minimizar el riesgo de inundaciones y desbordamientos, mantener limpios drenajes y cunetas, identificar rutas de evacuación, conocer los planes locales de emergencia y preparar la mochila de las 72 horas con insumos básicos. También indicaron la importancia de no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas y de seguir únicamente fuentes oficiales para la actualización de información.

Una infografía de CONRED detalla los elementos clave para armar una mochila de emergencia de 72 horas, incluyendo herramientas, alimentos, agua, botiquín y documentos importantes para la preparación ante desastres. (Se Conred Guatemala)

Para el sector productor y de energía, los expertos señalaron que la distribución irregular de lluvias podría afectar la generación hidroeléctrica en cuencas con déficits pronosticados, mientras que las temperaturas elevadas podrían incrementar la demanda energética, especialmente por el uso de sistemas de enfriamiento. El sector salud deberá fortalecer la prevención ante condiciones cálidas persistentes, especialmente en las regiones donde las temperaturas máximas podrían superar los 34 °C de forma recurrente.

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Tanto la CONRED como el INSIVUMEH recalcaron la necesidad de dar seguimiento a los boletines oficiales y avisos especiales conforme evolucione la temporada.