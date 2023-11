Travis Kelce, el novio de Taylor Swift, ya está en Argentina para reencontrarse con la cantante: fotos exclusivas

Travis Kelce en Ezeiza (RS Fotos)

Luego de que en abril pasado Taylor Swift rompiera con el actor británico Joe Alwyn, a fines de septiembre se la vio muy cerca de Travis Kelce, el jugador de Kansas City Chiefs, equipo de la liga profesional de fútbol americano (NFL). El romance se oficializó luego de que la cantante asistiera a alentarlo al estadio Arrowhead, en donde compartió palco con la madre del deportista. Y tras el partido, se los vio muy acaramelados en la zona de camarines.

Te puede interesar: ¿Travis Kelce viajará a Argentina para ver el concierto de Taylor Swift?: esto dijo la pareja de la cantante

Desde entonces y si bien mantienen el perfil bajo, no es raro que compartan momentos juntos y se acompañen y alienten en sus proyectos laborales. Por eso, cuando Travis dio a entender en una entrevista que podía viajar a Buenos Aires para acompañar a su novia en sus shows en River se encendieron las alarmas. Y finalmente eso sucedió hoy, cuando el jugador arribó a Ezeiza para reencontrarse con su amor.

Travis Kelce viajó a Buenos Aires para reencontrarse con Taylor Swift (RS Fotos)

Como cada semana, Travis presentó junto a su hermano y también jugador de la NFL, Jason Kelce, su podcast New Heights. En el más reciente episodio, Jason le preguntó a su hermano menor si ya tenía planes para su fin de semana de descanso. “La verdad es que no”, respondió el ala cerrada a la pregunta del mayor de los Kelce. “Puede que diga que a la mi*rda y me vaya a un sitio bonito, no sé. Mi piel se está poniendo muy pálida así que tengo que ir a algún sitio soleado”.

Te puede interesar: Taylor Swift ya está en la Argentina: las primeras imágenes, la emoción de sus fanáticos y el detalle de sus tres shows

La respuesta de Travis sólo hizo que aumentara la curiosidad de Jason, quien presionó a su hermano para que revelara si aquel “sitio soleado” eran las playas de Argentina. “¿En algún lugar del sur?” preguntó Jason, a lo que Travis respondió “Más cerca del Ecuador”. Finalmente, Jason replicó si el lugar que Travis tenía en mente estaba “al sur del Ecuador” refiriéndose a Argentina. Ante esto, Travis sólo emitió una carcajada.

Travis Kelce y Taylor Swift

La pareja compartirá hospedaje en el Hotel Four Seasons, donde se aloja la cantante, ubicado en el barrio porteño de Retiro. Es justamente, donde suelen hospedarse la mayoría de las estrellas internacionales que visitan el país. Y esta noche, el jugador estará presente en el show que la cantante tiene previsto hacer en el estadio de River Plate, como también replicará mañana en su presentación de despedida del país. En cada una de las funciones, que serán tres consecutivas, se esperan 70 mil personas por lo que Travis también podrá comprobar la pasión que el público local siente por su compañera.

La ovación del público para Taylor Swift

Así fue el momento en el que Taylor Swift se conmovió con el público argentino

En la primera de las tres presentaciones, la cantante de 33 años se quedó paralizada sobre las tablas apenas comenzó el show: sin poder moverse y con los ojos asombrados, no dejó de mirar a la gente desplegada sobre las tribunas del estadio y en el campo. La ovación era total, las exclamaciones de alegría de sus seguidoras se podían escuchar incluso desde afuera de la cancha, y ella, parada con el micrófono en la mano, se dio vuelta para mirarlas desde todos los ángulos del escenario.

Te puede interesar: Así está el campamento de fans de Taylor Swift que esperan por el debut de la cantante en Argentina

“Solo quiero probar algo muy rápido con un público tan sorprendente, solo quiero probar algo”, dijo señalando hacia todos los ángulos del estadio y recibiendo aún más gritos y ovacion. “Esto es sorprende, me están haciendo sentir realmente muy poderosa”, exclamó mientras se dirigía desde una punta y otra del largo escenario dispuesto en forma de T sobre el campo

“Me están haciendo sentir que puedo tocar en un estadio lleno en Argentina por primera vez en mi vida”, sumó y se puso una chaqueta color rosa chicle plagada de lentejuelas para agregar, antes de comenzar su siguiente tema: “Lo que estoy tratando de decir es que me están haciendo sentir que soy lo más”.