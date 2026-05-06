Costa Rica

Rodrigo Chaves cierra su gestión con 75% de aprobación: economía y liderazgo impulsan su respaldo

Una encuesta de CID Gallup revela que tres de cada cuatro costarricenses aprueban la gestión del mandatario al final de su gobierno. El manejo económico y la disciplina fiscal destacan como sus mayores logros, mientras la inseguridad se mantiene como el reto más señalado

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El presidente Rodrigo Chaves cierra su gestión con un 75% de aprobación según encuesta de CID Gallup. Europa Press/Contacto/Victor Baldizon
El presidente Rodrigo Chaves cierra su gestión con un 75% de aprobación según encuesta de CID Gallup. Europa Press/Contacto/Victor Baldizon

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, concluye su mandato con un sólido respaldo ciudadano del 75%, según una encuesta de opinión pública divulgada por la firma CID Gallup. El estudio, realizado en los últimos días de abril de 2026, posiciona al mandatario como una de las figuras políticas mejor valoradas al cierre de una administración en los últimos años en el país.

Los datos reflejan una percepción mayoritariamente positiva en torno a su gestión, especialmente en áreas clave como el manejo económico, la disciplina fiscal y su estilo de liderazgo. Sin embargo, también evidencian una preocupación persistente: la seguridad ciudadana continúa siendo el principal desafío para la administración saliente.

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Un cierre con respaldo mayoritario

De acuerdo con los resultados, un 75% de los encuestados aprueba la labor del presidente, una cifra que sugiere un nivel de legitimidad política significativo al término de su gobierno. Este dato cobra relevancia en un contexto regional donde muchos mandatarios enfrentan caídas pronunciadas en su popularidad hacia el final de sus periodos.

El estudio fue realizado mediante entrevistas cara a cara a una muestra de 1,200 personas mayores de 18 años, con cobertura nacional. La recolección de datos se llevó a cabo entre el 18 y el 26 de abril de 2026, lo que permite captar una fotografía reciente de la percepción ciudadana.

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Economía y disciplina fiscal: los pilares del respaldo

Uno de los factores determinantes en la alta aprobación del mandatario es el manejo económico. Según la evaluación ciudadana, este aspecto figura entre las principales áreas de éxito de la administración.

Los encuestados destacan la estabilidad macroeconómica y la atracción de inversión como elementos clave durante el gobierno. A esto se suma la percepción de una disciplina fiscal más estricta, con énfasis en la contención del gasto y la reducción del déficit.

Estos resultados coinciden con la narrativa impulsada desde el Ejecutivo durante los últimos años, en la que se insistió en la necesidad de ordenar las finanzas públicas como base para el crecimiento económico sostenible.

La estabilidad económica y la disciplina fiscal figuran entre los principales factores que impulsan el respaldo ciudadano al mandatario. REUTERS/Mayela Lopez
La estabilidad económica y la disciplina fiscal figuran entre los principales factores que impulsan el respaldo ciudadano al mandatario. REUTERS/Mayela Lopez

El liderazgo de Chaves también aparece como uno de los factores mejor valorados. La encuesta resalta su estilo directo de comunicación y su conexión con la ciudadanía como elementos que fortalecieron su imagen.

Durante su gestión, el mandatario apostó por una estrategia comunicacional caracterizada por mensajes frecuentes, presencia en medios y un tono confrontativo frente a otros poderes del Estado y sectores críticos. Para una parte significativa de la población, este enfoque se tradujo en cercanía y transparencia.

A pesar de los indicadores positivos, el estudio deja en evidencia un punto crítico: la seguridad continúa siendo la principal preocupación de los costarricenses.

La encuesta identifica este tema como el mayor reto pendiente de la gestión. La percepción de inseguridad, vinculada al aumento de la criminalidad y la presencia del crimen organizado, ha sido uno de los temas más sensibles durante el gobierno.

Sin embargo, en enero las autoridades reportaron una reducción de 26 homicidios en comparación con el año anterior. Los operativos policiales permitieron el decomiso de miles de armas y apuntaron a limitar el poder de fuego de las bandas. En 2025, se desarticularon más de 130 estructuras de narcotráfico y se incautaron cantidades récord de cocaína, según datos oficiales.

La seguridad se mantiene como el principal reto señalado por la ciudadanía pese a la alta aprobación general. (AP Foto/Carlos Gonzalez/Archivo)
La seguridad se mantiene como el principal reto señalado por la ciudadanía pese a la alta aprobación general. (AP Foto/Carlos Gonzalez/Archivo)

Un cierre que marca la transición política

El dato de aprobación adquiere aún más relevancia en el contexto de transición política que vive el país. El respaldo ciudadano al mandatario saliente se convierte en un factor que influye directamente en el escenario político que enfrentará la nueva administración.

El legado de Chaves no solo se mide en indicadores económicos o decisiones de política pública, sino también en su capacidad de mantener una base de apoyo sólida hasta el final de su mandato.

En un escenario donde la continuidad política ha sido uno de los ejes del discurso oficial, estos resultados podrían interpretarse como una señal de respaldo al rumbo tomado en los últimos años.

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