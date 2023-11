Julieta Poggio lloró al ser elegida madrina de una de las gemelas de Daniela Celis: “Prometo estar siempre”

La emoción de Julieta Poggio al ser elegida madrina (Video: Instagram)

Había insistido una y otra vez. Sin embargo, Julieta Poggio se enteró de que había sido elegida como madrina de una de las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina, sus ex compañeros de Gran Hermano, recién en la tarde de este domingo. En el marco del baby shower organizado para darle la bienvenida a las bebas que llegarán al mundo a fines de febrero, la pareja nacida en el reality de Telefe anunció que la actual protagonista de Coqueluche y Sebastián, hermano de Pestañela, serán los padrinos de Aime, mientras Nacho Castañares y Mara, hermana de la futura mamá, lo serán de Laia.

“¡Madrina! Amiga siento tu felicidad como mía. Gracias a la vida por cruzarnos y a vos por elegirme en esta responsabilidad tan hermosa. Te prometo estar siempre, cuidar, malcriar y adorar a estos bebes”, escribió Poggio junto a un video que resumía todo lo vivido en la jornada. Y, arrobando a Castañares, agregó: “¡Que lindo compartirlo con vos también y que la experiencia tan única que vivimos nos haya unido así! Espero que estés a la altura porque pienso darlo todo”.

Finalmente, Julieta remarcó: “¡Amo ser madrina! ¡Qué emoción!”. Y le aseguró a Daniela que iban a estar “siempre juntas” como cuando estaban en la casa más famosa del país donde se hicieron amigas. “Te amo”, le puso. Por otra parte, la actriz arrobo a Medina y le escribió una dedicatoria: “Te quiero y te felicito por la linda persona que sos”.

Julieta Poggio lloró de la emoción al enterarse del madrinazgo

¿Cómo fue la elección de los padrinos? “Las madrinas fueron las únicas dos personas que me habían pedido ocupar ese rol. Y me lo pidieron un montón de veces, así que un poco se lo esperaban. Con mi hermana teníamos un pacto hecho desde chicas, así que tenía que ser ella. Y Juli me llenó de videos diciendo que quería que la eligiera a ella. Así que un poco se lo esperaban. Pero para los varones fue sorpresa, no tenían ni idea hasta ese momento”, le contó Daniela a Teleshow una vez finalizado el festejo.

Y luego, sin poder ocultar su alegría, señaló: “Sebastián y Juli son los padrinos de Aime, y Mara y Nacho los de Laia. La verdad es que fue un evento hermoso, lleno de revelaciones. Y estamos muy contentos por cómo salió todo. Fueran nenes o nenas, les íbamos a dar todo el amor del mundo igual. Así que estamos muy felices”. Cabe señalar que, previamente, los futuros papás habían anunciado el sexo de las gemelas con fuegos artificiales y habían mostrado los nombres elegidos para ellas mediante dos globos.

Entre otros muchos juegos, en un momento los anfitriones llamaron a Julieta y Mara y les dieron una caja a cada una. “Pueden decir que sí o que no en este momento”, les dijo la futura mamá. Y el cofre les advertía mediante un cartel que, si lo abrían, no había vuelta atrás. Es que, dentro del mismo, había una nota que les comunicaba que habían sido elegidas como madrinas de las bebas. Y ambas no solo aceptaron, sino que se pusieron a llorar de la emoción.

Los padrinos designados, en tanto, se enteraron recién cuando los hicieron participar de una competencia en la que tuvieron que ponerse unas remeras con una leyenda. Al ver lo que cada uno tenía escrito, entendieron que habían sido los elegidos para acompañar a las bebas y se mostraron felices por la gran propuesta y dispuesto a aceptar la responsabilidad.