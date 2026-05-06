Crimen y Justicia

Intentó llevarse a su ex de una fiesta, su cómplice disparó contra los amigos de la joven y fueron imputados

Una amiga de la joven resultó herida en el abdomen con una pistola calibre 9 milímetros. Ambos quedaron detenidos bajo prisión preventiva

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La causa incluyó cargos por violencia de género, microtráfico y tenencia ilegítima de arma de guerra
La causa incluyó cargos por violencia de género, microtráfico y tenencia ilegítima de arma de guerra

Dos jóvenes fueron imputados en Rosario por un episodio de violencia de género que derivó en disparos contra un grupo de amigas durante una fiesta de cumpleaños: una de ellas terminó herida de bala en el abdomen.

El hecho ocurrió el 12 de abril en una vivienda de Lima al 3200, y la causa llegó esta semana a la audiencia de formulación de cargos ante el juez Florentino Malaponte.

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Según expuso el fiscal Franco Miatello en la audiencia pública, Gonzalo Facundo L., de 20 años, llegó al cumpleaños en un Renault Clio junto a Aaron Eloy L., de 24, con el propósito de llevarse por la fuerza a su exnovia.

Gonzalo bajó del vehículo y abordó a la joven, a quien intentó obligar a subir al auto. Ella se negó. Sus amigos intervinieron para impedirlo. Fue entonces cuando Aaron, desde el asiento del acompañante, abrió fuego.

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Los disparos fueron cuatro. Uno impactó en el abdomen de L. L., amiga de la víctima directa del intento de sometimiento, quien debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Hospital de Emergencias Clemente Álvarez
Una joven fue trasladada de urgencia al hospital Clemente Álvarez con una herida de bala en el abdomen

Según informó el medio regional Rosario3, la detención de Aaron L. se produjo el viernes pasado en su domicilio de Bemporat al 7700, en el barrio Santa Lucía, a cargo de agentes de la Policía de Investigaciones. En el allanamiento, las autoridades incautaron una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros con 17 cartuchos.

El operativo también arrojó el secuestro de 40 gramos de marihuana y 11 gramos de cocaína, lo que amplió el pliego de cargos: a la imputación por el hecho de violencia se sumaron microtráfico y tenencia ilegítima de arma de guerra.

Gonzalo Facundo L., por su parte, quedó imputado por el intento de llevarse a su expareja contra su voluntad, en el marco de la causa por violencia de género.

El juez Malaponte dispuso prisión preventiva efectiva para ambos acusados por el plazo establecido por la ley.

Hace dos semanas, una mujer fue apuñalada en el cuello por su pareja en la zona sur de Rosario por su ex pareja. La victima fue internada bajo observación en el Hospital Centenario. Por su parte, el atacante se dio a la fuga.

La agresión ocurrió el martes 14 de abril por la noche en una vivienda de la calle Centeno al 2500. La mujer informó a los efectivos del Comando Radioeléctrico, que acudieron tras la denuncia, que su ex pareja la había atacado con un arma blanca después de una discusión. El agresor, identificado como C. P., de 38 años, escapó por el techo de la casa momentos antes de que la policía llegara al lugar.

En el marco del operativo, la Policía de Investigaciones (PDI) incautó dos cuchillos presuntamente utilizados en el ataque, que serán remitidos a análisis pericial. La fiscal Carla Ranciari mantiene activa la búsqueda del sospechoso.

El personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) atendió a la víctima en el lugar del hecho antes de su traslado al Hospital Centenario, donde recibió atención por una profunda herida en el cuello.

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