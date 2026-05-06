Los inversores se mueven con cautela: por qué la euforia de Wall Street no contagió al mercado argentino

Los activos argentinos no lograron capitalizar la euforia de Wall Street por la distensión del conflicto en Medio Oriente. REUTERS/Bryan R Smith

Hubo euforia. El anuncio de Estados Unidos de que se mantendrá el cese del fuego y que se concentrará en resguardar al estrecho de Ormuz más la confirmación del canciller de Irán de que se está avanzando en las conversaciones, frenó el alza del crudo e impulsó a las Bolsas norteamericanas a nuevos récords de la mano del sector tecnológico.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL advirtió que “una retórica más cautelosa desde Washington y Teherán permitió que el petróleo cediera terreno, devolviendo el protagonismo a los resultados corporativos. No obstante, el mercado sigue atento a la fragilidad del cese al fuego y al bloqueo persistente en los puertos iraníes”.

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La euforia no oculta las consecuencias que en estos días se podrán ver en la Argentina y el mundo. En Estados Unidos volvió a subir el combustible. Esta vez aumentó 10% y desde que comenzó el conflicto el alza llega a 50 por ciento. En territorio argentino, las estaciones de servicio comenzar a aumentar los precios y acumulan alzas de 30% desde fines de marzo. El domingo que viene vence el plazo que se autoimpuso YPF para una nueva suba.

El contexto internacional positivo no se reflejó en el mercado local. Los bonos soberanos argentinos registraron subas limitadas, de hasta 0,6 por ciento. Si bien la calificadora Fitch elevó la calificación de la deuda argentina, al pasarla de CCC a B—equivalente a un riesgo país de 550 puntos básicos—, este nuevo nivel todavía no permite el regreso al financiamiento internacional. Para eso, la nota debería alcanzar la que tuvo Argentina durante la gestión de Mauricio Macri. El economista Fernando Marull recuerda que la nueva calificación “actualiza el riesgo país de 540 puntos, pero debe llegar a B+ que está asociado a un riesgo país de 350 puntos como en 2017”.

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Fitch no fue estímulo suficiente para que el riesgo país y los bonos se asocien a la euforia internacional y el indicador bajó apenas 4 unidades (0,7%) a 554 puntos básicos. Los países emergentes mejoraron su indicador en 2% y Brasil en 2,7 por ciento. Esto muestra que el centro de la crisis es político y que los inversores no tienen ojos para más allá de octubre de 2027. La reelección sigue siendo el dato que falta para tranquilizar al mercado.

En tanto, el S&P Merval de las acciones líderes bajó 0,3% en pesos y subió 0,8% en dólares por la caída del dólar contado con liquidación (CCL).

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Loma Negra que subió 6,6% por el excelente balance que presentó y Transener con 4,4% por las expectativas que hay detrás de su presentación, fueron lo mejor de la rueda.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) el dólar mayorista cayó $9,50 a $1.393. el Banco Central compró USD 69 millones y las reservas crecieron USD 224 millones a 45.907 millones de dólares. La suba del oro de más de 2% incidió en el aumento de las reservas.

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La consultora que dirige Andrés Reschini señaló que “el peso argentino operó en sintonía con el dólar, pero este último se afirmó sobre el final de la rueda y el índice DXY, que mide al dólar frente a las seis principales monedas del mundo, cerró con una leve alza. En cambio, el real brasileño se fortaleció y en las 3 ruedas que lleva mayo (sin contar el feriado local) es la moneda emergente que más se ha fortalecido frente al dólar lo que ayuda a suavizar la apreciación del tipo de cambio real”.

En la plaza financiera, el MEP perdió $11 (-0,8%) a $1.429 y el CCL, $16,50 (-1,1%) a $1.480. El “blue” aumentó $5 a 1.415 pesos.

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El anuncio de la ciudad de Buenos Aires de colocar un bono de USD 500 millones a 10 años bajo ley inglesa, sumado a otros subsoberanos, promete que se prologará el ingreso de dólares. Solo en Obligaciones Negociables (ON) de empresas privadas faltan ingresar USD 3.500 millones y tienen un plazo de 180 días para hacerlo desde la fecha de emisión.

Florencia Blanc, Senior Economist de Aldazabal y Cía. indicó que “las emisiones hard dollar corporativas y provinciales volvieron a tomar dinamismo durante abril, con colocaciones que superaron los USD 2.000 millones. El 82% del monto colocado correspondió a emisiones internacionales, mientras que el 18% restante fueron a través de emisiones locales. A excepción de la Provincia de Chubut que colocó USD 650 millones, el resto correspondió a emisores corporativos. Para mayo, hay varios emisores que anunciaron colocaciones durante la primera semana del mes, destacando la Ciudad de Buenos Aires que sale al mercado internacional nuevamente en busca de hasta USD 500 millones”.

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En el análisis de la caída en la recaudación tributaria, los estudios más detallados señalaron que la baja se explica principalmente por el comportamiento de los derechos de exportación, ya que en el período se exportó una mayor proporción de trigo en relación a la soja.

Sin embargo, en el Congreso de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, advirtieron sobre los cuellos de botella en infraestructura y logística, y coincidieron en la necesidad de avanzar con inversiones para mejorar la competitividad del comercio exterior. El vicepresidente de la entidad, Luis Zubizarreta, describió el fuerte movimiento del sistema y las limitaciones actuales.

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“En estas semanas se movieron 11.000 camiones por día, y por año son dos millones que entran al sistema. Tenemos el desafío de hacer crecer el sistema ferroviario. Solo el 15% del flujo que entra a las terminales viene en ferrocarril. El flujo de cabotaje es casi cero. Los accesos a los puertos son una catástrofe. Para esos 11.000 camiones y cientos de trenes, no hay infraestructura que alcance”, remarcó.

El otro obstáculo para el ingreso de divisas sigue siendo los impuestos. Gustavo Idigoras, titular de CIARA-CEC, dijo que “el año pasado tuvimos 98 millones de toneladas de granos comercializadas de manera fluvial y marítima. Este año serán de 120 a 125 millones. Las tasas municipales no pueden ser punitivas sin prestación alguna, hay que eliminarlas de por sí. También deben eliminarse los derechos de exportación”. El directivo reclamó un RIGI para aumentar las inversiones del agro.

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En tanto, las tasas de interés bajaron hasta fines de agosto. Las LECAP en ese lapso rinden entre 1,75% y 1,99% efectivo mensual, contra una inflación que se estima en 2,6 por ciento. Sin embargo, la apuesta es a que declinará en el corto plazo. Habrá que ver la incidencia del aumento de los combustibles y los efectos secundarios que generará en las economías mundiales el prolongado cierre del estrecho de Ormuz.

Anoche en el mercado overnite, que opera como un mercado futuro desde las 19 de ayer hasta la apertura en la mañana de hoy, los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York estaban en alzas decididas. Las Bolsas europeas seguían esa tendencia. El oro mostraba una reacción de 0,95% porque una apertura del estrecho de Ormuz eliminaría la venta del metal precioso que integran las reservas de distintos países para financiar la crisis. El petróleo Brent bajaba 1,40% mientras el dólar se debilitaba 0,20% frente a las principales monedas del mundo y el Bitcoin alcanzaba los 81.000 dólares.