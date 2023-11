Una maestra de La Plata fue denunciada por acosar sexualmente a sus alumnos de 12 años

Una maestra fue denunciada por acosar sexualmente a sus alumnos

Una maestra de La Plata fue denunciada en las últimas horas por acosar sexualmente a sus alumnos. Se trata de estudiantes de 12 años que asisten a la Escuela N°58, ubicada en 18 y 71, donde la docente estaba al frente de dos cursos.

El hecho fue descubierto por una madre, quien notó que la profesora enviaba mensajes al celular de su hijo fuera del horario escolar. Al revisar el chat, corroboró que no se trataba de una conversación normal, sino que la docente de 33 años le escribía con tonos provocativos, le mandaba fotos privadas y hasta lo celaba.

En consecuencia, alertó al resto de las mamás del grado a fin de que verificar si había más casos similares en el grupo. Y hallaron otros: la mujer se mensajeaba a través de Instagram y WhatsApp con al menos tres adolescentes de sus clases.

“Los nenes no mienten”, posteó en sus redes sociales Brenda, una de las madres que expuso el episodio y lo denunció oficialmente el pasado domingo. Según detalló al respecto, la mujer -identificada como D.M.- mantenía un vínculo con sus alumnos “de mayor confianza que las otras maestras” y les había dado su número para que le escribieran cuando estaban aburridos.

Entre los mensajes hallados en los diferentes chats, la mujer trató de “novio” a uno de los chicos, incluso, manifestó sus celos por compañeras de curso y le envió fotos subidas de tono en las que muestra el escote y un tatuaje en una zona íntima.

Una de las fotos que le habría mandado la docente a sus alumnos

La maestra se defendió de las acusaciones en su contra y alegó que sus perfiles sociales habían sido duplicados, por lo que no era ella quien se contactaba. No obstante, esto fue desmentido por las denunciantes. “Hasta le enseñó a mi hijo cómo configurar el celular para que ya no tenga copia de seguridad, de manera que ahora no podemos recuperar conversaciones”, señaló la mamá de uno de los damnificados.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N°18 y el Juzgado de Garantías N°2. De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, la causa fue caratulada como grooming al considerarse que hubo “acoso sexual por redes sociales”.

Por este motivo, y tras el reclamo ante las autoridades de la escuela, la maestra fue separada de su cargo. Además, el personal del gabinete psicopedagógico escolar se puso a disposición de las familias y los estudiantes para acompañarlos en el proceso.

La madre que inició la denuncia compartió en sus redes. “Lamentablemente, hoy me toca vivirlo de cerca. No tengo palabras porque hablo y lloro. No me entra en la cabeza cómo una persona adulta puede actuar así y cagarle la cabeza a una criatura”, escribió en Facebook al compartir lo sucedido.

El chat entre la maestra y uno de sus alumnos

Inmersa en la impotencia de no haber podido evitarlo, añadió: “Siempre cuidé a mi hijo y los que me conocen saben que doy todo por mis hijos, estoy devastada y lo único que pido es Justicia para que esta mujer no vuelva nunca más a tener contacto con un nene o nena”.

Y concluyó: “No me importa las mentiras con las que se quiera defender, además de las pruebas que tenemos, también vale la palabra de mi hijo”.

Qué es el grooming

El grooming es un término que ha evolucionado para describir los distintos acosos y abusos de carácter sexual online por parte de personas adultas. También conocido como online grooming, se trata de una situación de abuso de poder cuando un mayor se ponen en contacto con menores, espacialmente niños y niñas, para ganarse su confianza y posteriormente involucrase o pedir favores de tintes sexuales.

De acuerdo con la asociación Save the Children, organización encargada de la protección de niños y niñas, este tipo de acoso es común entre adolescentes y niños, pues su condición los hace vulnerables a no identificar con facilidad cuándo se trata de una situación de abuso.

En el grooming el abusador busca generar un lanzo de confianza del menor para injerir en sus decisiones de una forma sutil hasta llegar a aislarlo de su círculo de confianza para ejercer más control. El adulto acosador usualmente suele presentarse como un menor de igual edad a la víctima y así entablar lazos cercanos.