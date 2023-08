Video: un conductor alcoholizado amenazó a los agentes de tránsito tras el secuestro de su auto

Video: un conductor alcoholizado amenazó a los inspectores tras el secuestro de su auto en La Plata

El conductor de un Peugeot 208 amenazó a los inspectores de tránsito que le secuestraron el vehículo esta madrugada luego de que el test de alcoholemia le diera positivo durante un Operativo de Seguridad Vial en la ciudad de La Plata.

Sucedió en la calle 50, entre 6 y 7, sobre Plaza San Martín. Tras solicitarle la documentación obligatoria para circular, uno de los agentes le realizó el test de alcoholemia. El resultado arrojó que el automovilista manejaba con 2 gramos de alcohol en sangre. En la capital bonaerense desde el 1° de enero rige la Ley de Alcohol Cero.

La secuencia quedó registrada en el video que abre esta nota. Al descender del vehículo, el sujeto comenzó a gritar y terminó amenazando a los agentes y miembros de la guardia urbana de prevención que trabajaban en el operativo. “Vale siete millones de pesos. Espero que no tenga un solo abollón porque te lo juro por Dios que los voy a hundir a todos”, los desafió el conductor, que estaba en un evidente estado de ebriedad.

“Nadie te lo va a rayar”, le respondió uno de los inspectores intentando calmarlo. Pero el hombre insistió y se puso exigente: “Amigo, lo único que quiero es que no me lo rayen. Quiero que se lleven el auto ahora. No quiero que el auto esté acá hasta las seis de la mañana. Me voy a quedar hasta que se lo lleven”, aseguró desde las escalinatas del Pasaje Dardo Rocha, visiblemente alterado. “Todos tenemos derecho a gritar”, se justificó.

El hombre manejaba con 2 gramos de alcohol por litro de sangre

Según informó el diario El Día, el vehículo quedó secuestrado y fue trasladado hacia el Polo de Seguridad municipal. En el operativo se secuestraron un total de 10 motos y 6 coches por distintas irregularidades a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

En Argentina, el alcohol está presente en uno de cada cuatro siniestros viales y es la primera causa de muerte de menores de 35 años.

Solo en 2022 hubo 6162 infracciones por alcohol al volante en rutas, calles y caminos de la provincia de Buenos Aires, según se desprende del informe anual del Observatorio Vial de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense.

Otro incidente

Este domingo también, pero en la autopista 25 de Mayo, el conductor de un Renault Logan protagonizó un choque múltiple, abandonó su auto y se fue corriendo del lugar.

El hecho ocurrió a las 9.50, a la altura de Carabobo, mano a provincia de Buenos Aires, y dejó como resultado dos heridos.

Tras un llamado al 911, al lugar arribó seguridad vial, bomberos y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), donde asistieron a cuatro ocupantes de un vehículo modelo Peugeot 308, de los cuales dos menores fueron controlados y trasladados al Hospital Santojanni con “diagnóstico de control pediátrico sin riesgo de vida”.

En el siniestro también intervinieron un vehículo modelo Toyota Etios y una moto, junto con un Renault Logan, cuyo conductor se dio a la fuga a pie en sentido contrario al tránsito sin aportar identificación, por lo que la policía de la Ciudad de Buenos Aires emitió una alerta.

Según informó la agencia de noticias Télam, la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo de la doctora Cecilia Mollo, labró actuaciones por el siniestro y dispuso el secuestro del Renault Logan junto con las cámaras de seguridad.

