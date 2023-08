Pasó en la TV: el festejo de Milei post PASO, la vasectomía de Pedro Alfonso y las declaraciones de la mamá de Chano sobre las drogas

Resumen de la TV 14 de agosto

El día de ayer, luego de las PASO, hubo algunos candidatos ganadores que dieron lugar al festejo de su victoria, así fue el caso de Javier Milei que sorprendió con los resultados que obtuvo, aunque hubo algunos famosos como Lali Esposito que se mostraron descontentos.

El lunes comenzó con el debut de Fabián Doman en su nuevo programa “Bien de mañana” y el llamativo encuentro entre Marcelo Tinelli y su ex mujer, Paula Robles; además llamó la atención la noticia que dio Paula Chávez de su marido, la cual fue apoyada por Pamela David; las declaraciones de la mamá de Chano sobre la droga, el alcohol y las adicciones; la denuncia de Jacob Winograd sobre el trabajo de Marcela Tyner en Polémica en el Bar; la trampa que hizo en Pasaplatos Pachu, y el Chino Darín que se mostró en cuero en Olga.

Javier Milei, el candidato presidencial de la coalición La Libertad Avanza, sonríe en la sede de su campaña luego de las elecciones primarias en Buenos Aires, Argentina, el domingo 13 de agosto de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La revolución que generaron los resultados de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias dejaron a todos boquiabiertos tras un resultado que sorprendió ya que históricamente el partido que obtenía el mayor porcentaje de votos era alguno de los que pertenecían a la famosa “grieta”.

Sin embargo, el domingo La Libertad Avanza se impuso por encima de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria obteniendo así un 30% de los votos.

Los festejos en el búnker y las calles teñidas de violeta por este primer resultado se vieron reflejadas estos días. Además hubo figuras políticas que acercaron sus felicitaciones al economista y actual diputado.

“Solo Jorge y Mauricio fueron los que me mandaron un mensaje”, dijo el mandatario en diálogo con Eduardo Feinmann en LN.

Sin embargo, hubo algunos famosos que se mostraron descontentos con dichos resultados y se expresaron en Twitter. Este fue el caso de la cantante Lali Esposito: “Que peligro. Que triste”, escribió la famosa en su cuenta mientras se encuentra de gira en España.

Sus declaraciones se hicieron virales y las respuestas de sus seguidores no tardaron en aparecer, muchos de los cuales se manifestaron a favor de Milei y criticaron la postura de la cantante.

Consultado al respecto, el economista y actual diputado liberal, fue sarcástico: “Perdón, no sé quién es”, le respondió al periodista Jonathan Viale, por Rivadavia Rivadavia, cuando le preguntó si había leído el comentario de la artista. Además agregó irónicamente: “Yo escucho a los Rolling Stones”.

Lali Esposito VS Javier Milei

En este clima electoral las calles se llenaron de personas que salieron a festejar por la victoria de aquellos candidatos que tuvieron una exitosa performance, y los diferentes medios también se hicieron presentes para cubrir dichos eventos.

En este sentido, un movilero de C5N se acercó a una mujer para consultarle sobre a quién había votado, pero la mujer discreta le contestó: “El voto es secreto. Ninguno me gustaba”. Fue en ese momento que su hijo la interrumpió y confesó que a él le gustaba Javier Milei porque “es fachero”, pero que su madre había votado a Patricia Bullrich.

El mundo del espectáculo arrancó el día de una forma diferente ya que Fabián Doman regresó a la pantalla de El Trece con Bien de mañana, el nuevo programa de actualidad pura que se emitirá de lunes a viernes de 9 a 10.30, en reemplazo de Nosotros a la mañana, que entre 2014 y 2019 estuvo bajo la conducción del propio Doman para luego ser reemplazado por El Pollo Álvarez.

“En realidad paré en diciembre, cuando hacíamos Momento D en las tardes de El Trece. Ellos querían que volviera rápido y en algún momento tenía que volver porque nunca me fui: mi vida es la televisión. No son tantos meses, pero en Argentina una semana es una eternidad. Tengo la suerte de que me llamen y de recibir ofertas, y que un canal como El Trece te convoque tres veces le doy un valor y una importancia que vale”, relató el conductor en una entrevista con Teleshow.

Después de 25 años volvieron a hacer actividad física juntos

Otra de las mañanas que arrancó llena de energía fue la de Marcelo Tinelli que junto a su exmujer Paula Robles salió a hacer ejercicio por el centro de la Ciudad de Buenos Aires, luego de 25 años de no realizar dicha actividad juntos.

“Volver a salir a correr yo, y ella acompañarme en bici por las calles de Buenos Aires, como hacíamos juntos hace 25 años. Experiencia única, increíble. Pudimos hacer 11 kilómetros. Gracias por todo Pau, por esa energía y ese amor inigualable, por darme esos dos hijos maravillosos, y por poderme hacer sentir esto de vuelta. Te amo siempre”, escribió Tinelli en el posteo que acompañó el video que subió a sus redes sociales alrededor de las 7 de la mañana.

En tanto a la intimidad de los famosos, Paula Chávez reveló en su cuenta de Instagram que su marido, Pedro Alfonso se hizo una vasectomía, declaración que fue apoyada por muchas famosas en los comentarios, pero sobre todo por Pamela David, quien lo destacó en su programa matutino Desayuno Americano.

“Es la que va, aplausos. A cortarse los cablecitos todos. asta de ponerle el cuerpo a las mujeres”, expresó la conductora en una mesa llena de risas y acotaciones frente a la noticia.

Paula Chaves les contó a sus seguidores que Pedro Alfonso se hizo la vasectomía (Foto: Instagram/chavespauok)

En otras familias de la farándula las prioridades son otras. La de la mamá de Chano hoy es acompañar a su hijo en el camino de su recuperación frente a las adicciones que sufre y que actualmente sigue tratando.

Antes de transitar este camino, ella se había desempeñado como asistente social y se especializó en ayudar a personas adictas. Luego de vivir situaciones angustiantes con el músico, decidió trabajar con @La Madre_Marcha, una entidad que ayuda a familias de personas en consumo, para modificar la actual ley Salud Mental. Tienen como objetivo que se declare la emergencia en adicciones y salud mental.

“La pandemia abrió la puerta de un problema gravísimo que ya estaba en la Argentina y también ocurre a nivel mundial. El que abrió la puerta fue Gastón Pauls cuando contó sin vergüenza que había consumido durante 20 años. Está muy estigmatizado el consumo y la Organización Mundial de la Salud dice que la adicción es una enfermedad. Me empezaron a escribir cientos de madres para decirme que nadie hablaba por ellas, nadie dice lo que sufren”, aseguró Marina en una entrevista con Mariana Fabianni en DDM y agregó que actualmente su hijo está en tratamiento “trabajando y haciendo lo que quiere, hacer música y dar sus shows”, los cuales serán presentados a fines de octubre y principio de noviembre.

El día de ayer también fue protagonizado por una declaración que hizo el mediático chileno, Jacobo Winograd, sobre la labor de Marcela Tyner como conductora de Polémica en el Bar: “Le ayuda mucho ser la hija de Mirtha Legrand”, e inclusive frente a la pregunta que le hizo el movilero de Socios del espectáculo en donde se refirió a si Gerardo Sofovich hubiese estado de acuerdo con una conducción femenina, respondió sin titubear, “yo creo que no”.

Y si se trata de programa de entretenimiento, Pasaplatos, conducido por Karina Zampini tuvo como escenario una situación sospechosa que delató al participante Pachu, quien fue acusado por la actriz de estar haciendo trampa.

“No puede tocar, están sartenenado. Lo estoy viendo del otro lado. Portate bien, ¿dale?”, expresó a modo de risa, pero incomoda.

El Chino Darin perdió en un juego y tuvo que ponerse en cuero

Para finalizar el día, el programa de stream Olga, fue escenario de un momento gracioso ya que se presentó un duelo entre el conductor, Migue Granados y el invitado, “El Chino Darín”, quienes se disputaron la victoria de un juego llamado “Streap Pong”, en el cual a medida que iban perdiendo debían sacarse una prenda de ropa.

En este contexto, el famoso actor quedó en cuero en medio de la transmisión y quien relataba el partido expresó, “ya se empieza a poner un poco hot la cosa”.

