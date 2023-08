Marina Charpentier habló de la salud de Chano y de la necesidad de cambiar la ley de Salud Mental

Marina Charpentier habló de la salud de Chano y de la urgencia de cambiar la ley de Salud Mental

Desde hace años, Marina Charpentier acompaña a su hijo Chano en la lucha contra las adicciones. Antes de transitar este camino, ella se había desempeñado como asistente social y se especializó en ayudar a personas adictas. Luego de vivir situaciones angustiantes con el músico, decidió trabajar con @La Madre_Marcha, una entidad que ayuda a familias de personas en consumo, para modificar la actual ley Salud Mental. Tienen como objetivo que se declare la emergencia en adicciones y salud mental

“La pandemia abrió la puerta de un problema gravísimo que ya estaba en la Argentina y también ocurre a nivel mundial. El que abrió la puerta fue Gastón Pauls cuando contó sin vergüenza que había consumido durante 20 años. Está muy estigmatizado el consumo y la Organización Mundial de la Salud dice que la adicción es una enfermedad. Me empezaron a escribir cientos de madres para decirme que nadie hablaba por ellas, nadie dice lo que sufren”, aseguró Marina en una entrevista con Mariana Fabianni en DDM (América).

Chano y Marina Charpentier

Para ayudar a los adictos, Charpentier explicó que es importante que los jóvenes reciban educación en salud mental. “En las escuelas no se habla de drogas porque se piensa que si hablás estás haciendo apología y ellos saben mucho más que nosotros. Preguntale a un pibe de primero o segundo año y sabe mucho, no lo podés subestimar”, aclaró la madre del líder de Tan Biónica.

Además, señaló que esta enfermedad suele ser multicausal, ya que un adolescente “consume como forma de suicidio” y los motivos pueden ser varios, quizás “porque no tiene otra cosa que hacer, nunca vio a sus padres trabajar, o están presos, porque no tiene madre o no va al colegio”.

Cuando la conductora le preguntó cómo se ayuda a un adicto, Marina respondió: “Primero tendrías que tener lugares ambulatorios y de internación. La gravedad de la cantidad de personas que consumen es impresionante. La ley dice que se necesita la voluntad del paciente (para la internación). Ni siquiera habla de enfermos, dice padecientes cuando ellos son enfermos. Si no lo lográs, tenés que judicializarlo o conseguir dos certificados (médicos) que digan que esa persona tiene riesgo cierto e inminente”.

Luego, explicó que faltan herramientas para ayudar a los adictos, por ejemplo aseguró que en Capital Federal hay una sola ambulancia psiquiátrica, incluso hay provincias que no tienen donde internar a los adictos o municipios enteros que ni siquiera tienen psiquiatra. “Una madre que está en una provincia, no recibe ayuda. Al mes te llaman y te dicen: ‘Mi hijo ya no está, no pude hacer nada’...”, manifestó Charpentier.

Frente a esta situación compleja, ella y un grupo de madres y profesionales tratan de brindar ayuda y contención a familias de adictos. “El Gobierno de la Ciudad nos prestó el Museo Larreta, nos reunimos los jueves de 15 a 17, somos un grupo de personas orientando, desde médicos, psiquiatras, abogados. Todo es gratuito”, explicó Marina.

Además, se refirió al estado de salud de Chano: “Él está bien, en tratamiento, trabajando y haciendo lo que quiere, hacer música y dar sus shows. Se vendieron cinco estadios en horas, eso es una prueba de que la gente lo ama, a mis dos hijos, a la banda”. Además, agregó: “Es un amor de persona mi hijo, él me dice: ‘No puedo ir a ningún lado, como un boliche porque hay alcohol. No puede ir a un restaurante, no puede ver a sus amigos porque todos fuman marihuana. Un adicto que está haciendo el tratamiento tiene que estar aislado porque donde vaya, hay consumo”.

Por último, habló de una nueva convocatoria que realizarán con @LaMadre_Marcha este martes a las 14 en la plaza Lavalle frente a los Tribunales, donde entregarán un petitorio a las autoridades del país para que habiliten más herramientas que ayuden a las familias de los adictos. “Los jueces convocaron a los psiquiatras para que hablen de la ley de Salud Mental, por que hay que modificar, es inaplicable. Las madres vamos a estar apoyando en la plaza. Los médicos, los jueces y las madres pedimos ayuda”, cerró.

