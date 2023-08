Así fue el comienzo de Bien de mañana, el nuevo programa de Fabián Doman en El Trece

Comenzo Bien de Manana, el nuevo programa de Fabian Doman.

Fabián Doman regresó este lunes a la pantalla de El Trece con Bien de mañana, el nuevo programa de actualidad pura que se emitirá de lunes a viernes de 9 a 10.30, en reemplazo de Nosotros a la mañana, que entre 2014 y 2019 estuvo bajo la conducción del propio Doman para luego ser reemplazado por El Pollo Álvarez.

En el arranque, el conductor hizo un repaso de los resultados de las PASO a nivel nacional. “Muy buenos días, cómo les va, Javier Milei, el más votado”, aseguró el periodista sobre el triunfo del 30% obtenido por el candidato de La Libertad Avanza. “En Juntos por el Cambio hubo una interna y la ganó Patricia Bullrich, se verá hasta dónde le sirve. Estaban alegres, pero se dieron cuenta de que salieron segundos. Perdió mal Larreta”, agregó.

Luego, hizo un análisis de los porcentajes que sacó Unión por la Patria: “Es la peor elección del peronismo desde 1945. Quedó tercero, festejaban porque a (Axel) Kicillof ganó la Provincia de Buenos Aires, pero es consciente el peronismo dónde quedó”. Además, Doman señaló: “La última cuestión es dónde se para la economía, cómo reaccionan los bonos, el dólar, el riesgo país. Milei ya hizo declaraciones del Fondo Monetario”.

Tras hacer este resumen, el conductor saludó a sus panel integrado por Horacio Cabak, Silvia Fernández Barrio, Mauricio D’Alessandro, Damián Rojo, Cinthia Fernández, Silvina Escudero, Mariel Di Lenarda, Pampa Mónaco y Josefina Pouso.

Además, aprovechó para felicitar a Mauricio por la buena elección que hizo este domingo: “Competía como intendente en la primaria de San Martín por Juntos por el Cambio. Ganaste y nosotros pensamos que perdías y te dábamos laburo acá. Ahora no sabemos que hacer”. El abogado le respondió en tono irónico: “Tengo fecha de vencimiento, me tienen que ayudar a ganar”.

A continuación, Fabián comentó las dificultades que tuvo para poder votar: “Yo llegué 8:04 a votar, pero voté a las 9. Cuando llegué nadie sabía nada. De repente llegó un señor con una bolsa con votos, a otro le faltaba una urna... En la facultad de derecho, las elecciones comenzaron a las 9 de la mañana. Es la elección presidencial a la que menos gente votó, le faltaron entre 3 y 4 millones de votantes”.

En una entrevista con Teleshow, el conductor había hablado sobre su regreso a la televisión: “En realidad paré en diciembre, cuando hacíamos Momento D en las tardes de El Trece. Ellos querían que volviera rápido y en algún momento tenía que volver porque nunca me fui: mi vida es la televisión. No son tantos meses, pero en Argentina una semana es una eternidad. Tengo la suerte de que me llamen y de recibir ofertas, y que un canal como El Trece te convoque tres veces le doy un valor y una importancia que vale”.

Respecto al contenido del ciclo, Doman señaló: “Yo hago programas de actualidad pura. No sirvo para hacer programas grabados porque me representa un sacrificio enorme, pero hay gente que lo hace muy bien. A mí me gusta la actualidad del último momento, del golpe informativo porque soy de la escuela, como siempre digo, de Chiche (Gelblung) y Mauro (Viale) donde el vivo manda. Siempre charlamos con la producción, que tengo la ventaja porque trabajé 5 años con ellos, que hay que armar dos programas. Vos tenés pensado hacer el mejor programa del mundo y pasa una tragedia o una buena noticia y te cambia todo”.

