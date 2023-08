El padre de la argentina encontrada muerta en Kosovo, aseguró que “hay pruebas muy contundentes” de que a su hija la asesinaron

María Clara Urdangaray, la joven argentina que murió en Kosovo.

Facundo Urdangaray, padre de María Clara Urdangaray, la joven argentina de 27 años que falleció en Kosovo tras caer desde el sexto piso de un hotel, brindó detalles sobre el progreso de la investigación de la muerte de su hija y los nuevos avances en el caso.

Hasta el momento, el principal sospechoso del caso es Endrit Nika, pareja de la víctima y ciudadano suizo de 31 años. Las autoridades sospechan que Nika habría arrojado a María Clara al vacío tras una discusión.

En diálogo con 221 Radio, Urdangaray explicó que la Justicia de Pristina, la capital del país europeo en el que ocurrieron los hechos, determinó un cambio de carátula en el caso, según le informaron desde la Cancillería argentina. “En principio, la carátula era una presunción de homicidio, y ahora aparentemente sería homicidio o asesinato, no sé cómo lo llamarán allá, porque incluso, al día de hoy, nosotros no conocemos las leyes de Kosovo”, explicó Facundo.

“Esto indicaría que hay pruebas muy contundentes de que a mi hija la asesinaron. Me da un poco de tranquilidad para saber que esa persona no va a ver la luz del día, que es por lo que yo me voy a ocupar después de que logre traer a mi hija al país”, sostuvo.

Además, el hombre aseguró que, ante el pedido de nuevos exámenes, los médicos forenses descubrieron marcas en el cuerpo de la joven que sugieren la existencia de un forcejeo previo a la caída desde el sexto piso del hotel, la cual habría resultado en su muerte. “Encontraron moretones en los brazos. Cuando una persona cae de tanta altura tiene determinadas lesiones, pero si yo te aprieto fuerte los brazos, esas lesiones no son compatibles con la caída”, detalló.

“No sé si trabajan con un fiscal o no, cómo es el manejo. Cuando todo esto pase, voy a poner gente de mi confianza a ver cómo hacemos para empezar a averiguar a ciencia cierta qué es lo que está pasando, en qué situación está la causa, qué es lo que nosotros podemos hacer desde acá”, agregó.

Por otra parte, el proceso de repatriación del cuerpo de María Clara también se presenta como un desafío para la familia. En este sentido, Urdangaray destacó la incertidumbre en torno a los gastos vinculados al traslado. “Se habla de cifras de entre 4.000 y 8.000 euros, no sé tampoco cuál es la verdad”, comentó.

En cuanto a la recaudación de fondos para traer los restos de la joven al país, el hombre explicó que, debido a complicaciones legales y administrativas, tuvo que bloquear la cuenta bancaria utilizada para recibir donaciones. “Cuando empezó todo esto, un familiar me dijo de hacer una colecta. Y erróneamente, les dije que usaran mi número de cuenta, yo soy comerciante, y les dije ‘ocúpense ustedes’. Pero, ¿qué pasó? tuve un problema con la AFIP porque me empezó a ingresar dinero que no podía justificar, que yo no estaba facturando. Tuve que ir a bloquearla”, dijo.

“Ya no hay colecta hasta que yo no pueda ir a un banco y abrir una nueva cuenta”, agregó.

Finalmente, Urdangaray agradeció el apoyo de las autoridades de Cancillería, su único nexo con la justicia del país europeo. “Hasta ahora nos han demostrado un cariño enorme, una preocupación por traer a nuestra hija y están haciendo todo lo que está a su alcance”, cerró.

María Clara tenía 27 años.

El caso

El hecho ocurrió el 1 de agosto alrededor de las 2 en un edificio de la localidad de Kosovo Polje, en el distrito de Pristina. María Clara estaba en la habitación que compartía junto a su pareja. Según la prensa local, se sospecha que en ese momento hubo una discusión entre ambos, tras lo cual la joven cayó al vacío.

La víctima fue trasladada de urgencia al Centro Clínico de la Universidad de Kosovo, donde murió a causa de las graves heridas. Posteriormente, la Justicia local dispuso la detención del sospechoso por el término de un mes mientras se investigan las circunstancias del crimen.

María Clara era oriunda de La Plata y se había mudado a Europa el año pasado. Su padre precisó que viajó a España el 1° de noviembre, “en busca de un futuro mejor”. “Estuvo viviendo dos o tres meses en Barcelona hasta que conoció a este hombre (el sospechoso detenido) y se fueron a vivir juntos a Suiza”, contó Facundo al canal TN.

En los días previos al hecho, la pareja había viajado a Kosovo para asistir al casamiento del hermano del detenido. Los padres estaban al tanto de ese evento. De hecho, todo habría transcurrido con normalidad durante la celebración. “Ella nos mandó videos de la fiesta de casamiento en la que estuvo. Se la veía bien, feliz”, reveló su padre.

También comentó que su hija había hablado por última vez con la madre el domingo pasado. Él, por su parte, había intentado comunicarse y le había mandado mensajes, pero María Clara no le había respondido, algo que “era habitual” por las diferencias horarias.

