Crimen de Morena: fuerte cruce en vivo entre el secretario de Seguridad de Lanús y Ernesto Tenembaum

El secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, mantuvo un fuerte contrapunto con el periodista Ernesto Tenembaum durante un reportaje realizado esta mañana. El funcionario fue contactado para dialogar sobre el crimen de Morena Domínguez, cometido ayer en su distrito. Además de sus funciones en Seguridad, Kravetz es uno de los candidatos a la Intendencia en las PASO que se realizarán el próximo domingo.

La discusión giró en torno al rol de M.A., un joven de 14 años con 21 antecedentes penales que ayer fue detenido en medio de los procedimientos para dar con los responsables del asesinato. Cuando la Policía llegó a su casa, el adolescente dijo haber sido uno de los asesinos de Morena. Luego, con el avance de la investigación, se determinó que no había tenido participación en el hecho aunque se sospecha que se autoincriminó para encubrir a los autores materiales.

El adolescente ya había sido protagonista de una polémica pública a principios de año, cuando fue defendido por la diputada nacional Natalia Zaracho -ligada a Juan Grabois- en medio de otro operativo policial, en aquella ocasión porque se lo acusaba del robo de un vehículo.

Durante el reportaje realizado esta mañana en Radio Con Vos, Kravetz recordó aquel episodio, lo que provocó la reacción de Tenembaum que no comprendía por qué se mencionaba a Zaracho y a un menor que no habría tenido participación directa en los hechos de ayer. “El chico dijo: ‘fui yo’, está escrito en la causa judicial”, explicó el funcionario frente a las preguntas. Y desarrolló: “¿Sabés por qué lo dice? Porque cuando son bandas mixtas, de mayores y menores, los menores suelen hacerse cargo porque salen rápido”.

“Me parece que estás mal enfocado”, interrumpió Tenembaum, lo que provocó un pico de tensión en la conversación y una discusión en torno a la responsabilidad del gobierno bonaerense en la política de seguridad de los municipios.

Y preguntó: “¿Yo soy el problema y no tu municipio donde muere una nena? ¿Vos estás discutiendo sobre mí y no sobre la nena en que murió? Eso es lo que me da vergüenza”.

Kravetz dijo que la frase de Tenembaum era una “chicana” y lo acusó de estar hablando enojado sobre la cuestión. Además, le recriminó por haber dicho en varias oportunidades que el Municipio de Lanús inculpó a M.A por el crimen de Morena equivocadamente. “Lo voy a seguir repitiendo mientras no me convenza de lo contrario”, replicó el periodista.

“¿Vos querés que te mande la declaración? Son datos duros. No es Diego Kravetz o Ernesto Tenembaum”, aseguró Kravetz.

“Pero explicame qué tiene que ver Natalia Zaracho en la muerte de Morena”, aseguró el comunicador.

“Nada tiene que ver”, respondió el funcionario.

- ¿Entonces por qué la acabas de mencionar? - dijo Tenembaum.

- Porque es el mismo menor - contestó Kravetz.

- El mismo menor que no mató a Morena y vos mencionás a Zaracho en un reportaje.

- El chico dijo en la causa judicial que fue él, a partir de las cámaras nuestras se descubrió que no fue, pero él se hace cargo de la misma banda que ranchean juntos y van de a dos o de a tres y roban.

El diálogo radial incluyó otro fragmento interesante. Fue cuando el periodista Jairo Straccia le comentó a Kravetz que se había sorprendido al escuchar al intendente Néstor Grindetti asegurar que vivía en Capital Federal. La revelación formó parte del ciclo “Políticos en el recreo” que realiza Diego Iglesias en Infobae. Allí el jefe comunal dijo que residía en Caballito junto a su pareja pese a que hace 8 años está a cargo del Municipio de Lanús y actualmente se candidatea para suceder a Axel Kicillof en la gobernación bonaerense.

“¿Vos dónde vivís?”, se interesó Straccia.

“Yo vivo la mayor parte del tiempo en Remedios Escalada y otro tanto con mi familia, en el domicilio de mi mujer, en Capital”, respondió el Secretario de Seguridad.

Kravetz se casó el año pasado con Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Vecinos de Lanús despiden a Morena en la casa de su papá, a cinco cuadras del lugar donde la asesinaron (Maximiliano Luna)

La causa por el crimen de Morena

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que son mayores los dos sospechosos del crimen. Se trata de Miguel Ángel y Darío Madariaga, de 28 y 25 años, respectivamente, oriundos de Villa Caraza. “Los dos pertenecen a una banda de siete integrantes con problemas de adicciones y en la que hay menores, y que es bien conocida por las autoridades”, explicaron otros investigadores.

El mayor de los hermanos es quien registra más delitos en su haber. El 11 de enero de 2009 fue imputado por encubrimiento agravado en Esteban Echeverría y excarcelado un año más tarde por el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora.

El 9 de agosto de 2021, registra otro antecedente por encubrimiento, en el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora. El 27 de febrero de 2023, se le abrió una causa por amenazas, violación de domicilio y resistencia a la autoridad en la UFIJ 7 de Lanús - Avellaneda.

Días atrás, el 7 de agosto, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°30 de la Ciudad de Buenos Aires pidió su captura.

Por su lado, Darío Madariaga fue imputado el 3 de abril de 2019 por tentativa de robo. Ese expediente tramitó en el Juzgado Correccional N°7 de Lomas de Zamora. Además, cuenta con algunas causas por tenencia de estupefacientes para consumo.

Despiden a Morena en Lanús

Hoy por la mañana, el cuerpo de Morena Domínguez, la niña de 11 años asesinada por motochorros en Lanús Oeste, continuaba siendo velado en la casa de Hugo, su padre, en la calle Itapirú, a cinco cuadras de la Escuela N°60, donde sufrió el asalto que le costó la vida ayer por la mañana, mientras llegaba a la escuela.

La hermana de la víctima había convocado a amigos y vecinos del barrio por Instagram para que se acerquen al lugar. Allí colgaron dos coronas en la reja de la casa, ubicada en Villa Caraza, con otras dos que rodearon el cuerpo. Hugo, su padre, está allí, lo mismo Bruno, su hermano, jugador de las inferiores de Huracán. Fabio García, su abuelo materno, llora. Puede oírselo desde la calle.

