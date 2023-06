El cordobés que cayó de un acantilado en España continúa internado en estado crítico

Rodrigo López Besso, el argentino que se encuentra internado en España. (Fotos: Facebook)

Rodrigo López Besso, el cordobés de 25 años que diez días atrás cayó desde un acantilado en el municipio español de Granadilla de Abona, en Tenerife, continúa internado en estado de gravedad. Tras el accidente, el joven sufrió un daño cerebral “irreversible” y su familia pide que se investigue las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La tragedia sucedió el pasado 3 de junio alrededor de las 7:30 de la mañana. Un llamado al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias alertó por una persona que había caído desde varios metros de altura en la playa de Los Abrigos. Se trataba de Rodrigo, oriundo del barrio Irupé de la ciudad de Córdoba e hincha del Club Atlético Belgrano, que, para disfrutar su día libre, había decidido ir a pescar a la costa.

Luego de la caída, el joven argentino presentó “diferentes traumatismos de carácter grave”, de acuerdo al reporte oficial. Tras la asistencia de los servicios de emergencia, entre los que intervinieron efectivos de la Policía local, junto al Consorcio de Bomberos de Tenerife, una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), López Besso fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde se encuentra internado en estado de coma farmacológico desde hace casi dos semanas.

“Tiene un daño en el cerebro que es irreversible“, confirmaron los médicos. Y agregaron que “el domingo se produjo un nuevo derrame, y si llega a la médula ósea puede ser letal”, explicó en declaraciones, a El Doce TV, Marcia Besso, madre del joven, quien logró viajar el sábado a España gracias a una colecta organizada a través de redes sociales.

“Mi hijo está luchando por salir adelante, pero empeoró su estado. Cuando llegué, noté que le costaba respirar muchísimo. Le pedí que si me escuchaba que me diera una señal, me apretó la mano para que no me fuera de su lado”, contó la mujer. Además, Marcia explicó que Rodrigo debió ser operado de la cabeza y que actualmente se encuentra bajo tratamiento de diálisis.

Por otra parte, Besso detalló que la investigación del caso quedó en manos de la Guardia Civil española, con quien ya inició contacto. Sin embargo, planteó sus dudas acerca de cómo sucedió el accidente: “Más allá de que yo pido un milagro, quiero saber qué sucedió. Había un chico que estaba con él, y las cañas aparecieron donde él vivía. Entonces, algo sucedió. Él no se merece esto”, dijo.

Marcia Besso dedicó una serie de publicaciones a su hijo.

“Siempre con miedo que algo te pasara, y te pasó. Te amo hijito, necesito que despiertes, te lo suplico”, escribió Marcia en su cuenta personal de Facebook, donde comenzó la campaña solidaria en la que pidió ayuda para poder solventar los gastos del viaje a España, país en el que Rodrigo vive desde hace algunos meses y donde había viajado por la temporada para trabajar en el rubro gastronómico.

En otras publicaciones, la mujer inició cadenas de oraciones por su hijo y continuó pidiendo colaboraciones para solventar su estadía en el exterior. “El camino es largo, pero los milagros existen. Vamos hijito vos tenés que despertar y con fuerza”, siguió.

