El último mensaje de Cecilia Strzyzowksi, la nuera de un polémico piquetero de Chaco que está desaparecida

Cecilia Strzyzowski tiene 28 años y es Técnica en Informática

El intercambio fue durante la madrugada del viernes 2 de junio de 2023. Cecilia Strzyzowksi —la joven chaqueña de 28 años que está desaparecida desde el 1° de junio— estaba “mitad emocionada, mitad asustada”, rememora su hermana menor. Es que, en pocas horas, iba a subirse a un avión por primera vez en su vida. El destino era Ushuaia y el viaje iba a realizarlo junto a su marido César Sena (19), hijo de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y uno de los siete detenidos por la causa que se investiga como posible “femicidio”.

El caso, que desde hace doce días tiene revolucionada a la provincia de Chaco, lo lleva adelante el titular de la Fiscalía Especial en Violencia de Género 4, Sergio Cáceres Olivera. Por la magnitud del mismo, en las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal local decidió sumar un fiscal de cámara a la investigación. Se trata de Jorge Fernando Gómez, quien se unirá al equipo este martes.

Ese 2 de junio, luego de preparar las valijas, Cecilia le escribió a su hermana, Ángela (26). “¿Estás despierta? Nos estamos yendo pal sur (sic) y quería despedirme por si se cae el avión jeje”, le dijo en un mensaje de WhatsApp que envió a las 1.33 am. “¿Sabías que hay menos posibilidades de que tengas un accidente en avión que en un coche?”, retrucó Ángela para tranquilizarla. Y agregó: “Que tengas un lindo viaje”. “Gracias. Te amo”, le contestó Cecilia. “Nunca pensé que esa iba a ser nuestra última conversación”, dice ahora Ángela a Infobae y se le quiebra la voz.

Antes de aquel ida y vuelta, la noche del jueves 1° de junio, Cecilia había hecho una videollamada con su mamá, Gloria Romero (53). “Me contó que estaba armando el bolso y me dijo que César iba a venir hasta casa para traerme a su perrita, porque la habían operado y quería que se yo la cuidara. Hasta me dio indicaciones de qué darle de comer...”, explica la mujer a este medio.

Según Gloria, la comunicación con su hija mayor era fluida al punto de que hablaban “tres o cuatro veces por día”. Por eso, ante imposibilidad de contactarla durante los días siguientes, el martes 6 de junio a las 13:15, su madre se presentó en la Comisaría Tercera de Resistencia y radicó una denuncia por su desaparición.

El último ida y vuelta de mensajes entre Cecilia Strzyzowski y su hermana menor, Ángela

“Espero lo peor”

“Pasan las horas, pasan los días y mi hija sigue sin aparecer. Lo vengo diciendo hace rato: yo espero lo peor. No tengo esperanzas. Creo que para mi hija ya es tarde. Solo espero que encuentren su cuerpo y seguir como se pueda, porque no sé cómo se sigue después de perder a un hijo”, afirma Gloria en diálogo con este medio.

Tras esa videollamada con Cecilia, el jueves 1° de junio, Gloria recibió en su domicilio a César Sena, quien le llevó a la perra y algo de dinero para que le comprara el alimento balanceado mientras ellos estaban de viaje. “A él se lo notaba contento. Yo creí que estaban felices”, asegura la mujer.

Según Gloria, Cecilia y César se conocieron a través de la aplicación Tinder en diciembre de 2021. Menos de un año después, el 24 de octubre de 2022, pasaron por el registro civil. La familia Sena no asistió a la celebración.

“Cuando supe que iban a casarse no estuve de acuerdo porque sabía que la madre de él (Marcela Acuña) no los apoyaba. ‘Mirá que cuando te casás con alguien te casás con todo su entorno’, le advertí a mi hija. Pero Cecilia quiso casarse igual. ¿Y qué iba a hacer? Aunque no estuve de acuerdo la apoyé: le tejí el vestido que usó para su civil”, explica Gloria.

Cecilia y su mamá Gloria

De acuerdo con el entorno de Cecilia, el disparador del viaje a Ushuaia era un puesto de trabajo que les había conseguido la madre de César por sus contactos en la política. “En este viaje no se iban a instalar. Iban a firmar el contrato de alquiler de la casa que les habían ofrecido e iban a averiguar cómo llevar a sus perros hasta allá”, apunta Ángela.

Entre el 1° y el 6 de junio, Gloria cuenta que intentó -como hacía siempre- intercambiar audios y videollamadas con su hija, pero la respuesta era que “se le había roto el celular”.

Ante la insistencia, ya no por parte suya sino de una tía abuela de Cecilia, César respondió primero que ya estaban en Ushuaia y, después, que “Cecilia se había escapado con un amante en Buenos Aires o algo así”. Acto seguido, ninguna de las dos líneas de teléfono volvió a prenderse.

El 24 de octubre de 2022 Cecilia y César se casaron por civil. Ella llevaba puesto el vestido que le tejió su mamá

Hasta el momento, según informó Diario Chaco, la causa tiene siete detenidos y tomó un giro importante esta mañana, cuando la integrante del equipo de prensa del movimiento Emerenciano Sena, Magalí Fernández Leyes, se hizo presente en FM Gualamba y entregó voluntariamente su celular con evidencias que incriminarían aún más a la familia Sena y sus cercanos, en el posible femicidio de Cecilia Strzyzowksi.

A eso hay que sumarle los resultados de las pericias que se realizarán a restos óseos y manchas hemáticas halladas en un campo y a propiedades del líder piquetero de Chaco.

Por el caso permanecen detenidos Emerenciano Sena; su esposa, Marcela Acuña y su hijo, César Sena. Además, están arrestados Fabiana González, asistente del matrimonio; y otras dos personas de las que no trascendieron sus identidades.

También fue apresado Gustavo Melgarejo, casero del campo de los Sena quien tenía pedido de captura por una causa por violencia de género, y se solicitó la detención de Gustavo Obregón, esposo de González.

Cecilia junto a su hermana Ángela. "Ella era como una madre para mí", dice la menor de Strzyzowski

Hace algunos años, antes de que Cecilia conociera a César Sena y se fuera a vivir con él, ella y su hermana Ángela compartían casa y, también, el fanatismo por la saga “Cazadores de sombras”. Al igual que los protagonistas del libro, las hermanas decidieron ir a hacerse un tatuaje parabatai, que representara su unión para toda la vida.

“Mi hermana era como mi mamá. Desde que empezó todo esto nuestra vida está suspendida. Necesitamos saber dónde está Cecilia”, dice Ángela a Infobae y se despide.

Como sucedió el pasado domingo, este miércoles, familiares y allegados de la joven desaparecida se movilizarán a las 20.30 en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia para pedir “Justicia”.

El tatuaje que compartían las hermanas

