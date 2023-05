Video: un triple choque en una esquina de Mataderos dejó un saldo de dos menores heridos

Este mediodía, alrededor de las 12.30, un camión, un auto estacionado y un colectivo de pasajeros protagonizaron un triple choque en una esquina del barrio porteño de Mataderos. El accidente dejó dos lesionados, ambos menores de edad, quienes fueron trasladados a un hospital.

El siniestro vial se produjo en el cruce de la Avenida Coronel Cárdenas y Justo Antonio Suárez, frente al estadio del club Nueva Chicago. En esa intersección no hay semáforos. El hecho involucró a una unidad de la línea de colectivos 126, un camión Ford 400 que trasladaba jamones de cerdo y un Fiat Uno que se encontraba estacionado de culata sobre una vereda.



El vehículo de transporte público circulaba por la avenida y el camión lo hacía por Suárez. Este último estaba cruzando cuando el colectivo, al no poder detener la marcha, lo embistió de costado. El impacto provocó que el Ford 400 volcara y cayera sobre el auto. “Cuando pasé por acá, venía el colectivo a los palos y me la dio en la caja”, contó al canal TN el conductor del Ford 400, que resultó ileso. “Por suerte, no me pasó nada. Caí bien”, completó.

Así quedó el camión tras ser impactado por el colectivo

Fuentes policiales comunicaron a Infobae que una dotación de los Bomberos de la Ciudad llegó minutos después al lugar. Los efectivos realizaron “maniobras de estilo para la desconexión de los acumuladores de energía”. No hubo personas atrapadas: los pasajeros y el chofer del ómnibus descendieron en orden y sin pánico por sus medios, como así también el conductor del camión.

No obstante, dos menores que iban en el colectivo debieron ser asistidos por el “latigazo cervical” que sufrieron a consecuencia del choque. Por precaución, los trasladaron al hospital Santojanni.

Mientras tanto, en la zona del accidente continuaba el operativo. El tránsito en la zona estaba interrumpido.

Dos menores fueron asistidos tras sufrir un "latigazo vertical" a consecuencia del choque

Hace poco más de dos semanas, la noche del sábado 22 de abril pasado hubo otro accidente que involucró a dos colectivos de las líneas 134 y 91, que chocaron en la intersección de Caseros y Zavaleta, en el barrio porteño de Parque Patricios. Producto de ese accidente, 18 personas resultaron heridas, de las cuales ninguna sufrió lesiones de gravedad, pero algunas de ellas tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales de la zona.

El colectivo de la línea 134 impactó contra un comercio, provocando destrozos materiales pero sin alcanzar a ningún transeúnte. Bomberos de la Ciudad asistieron a los pasajeros y choferes heridos, mientras que Defensa Civil colaboró también con las tareas en el lugar.

Los dos choferes, en tanto, sufrieron heridas leves. El conductor de la línea 191 y los pasajeros fueron trasladados a los hospitales Ramos Mejía y Durand, todos con diagnóstico de politraumatismo. Fueron atendidos, seis hombres, seis mujeres, dos niños y dos niñas, precisaron las fuentes.

Vale recordar que dos días antes había habido otro choque de colectivos, en ese caso en el barrio de Flores, en el cual 35 personas sufrieron heridas. Ese incidente ocurrió cerca de las 8.40 del jueves 20 de abril en el cruce de las avenidas Carabobo y Eva Perón, cuando un colectivo de la línea 56 colisionó fuertemente la parte trasera de otro de la línea 103. De los heridos, 28 fueron trasladados a los diferentes hospitales cercanos.

