Los metrodelegados amenazan con parar todas las líneas de subte el próximo lunes

El próximo lunes podría haber paro en todas las líneas de subtes

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterraneo y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados) anunció nuevas medidas de fuerza para los próximos días, en el marco de su reclamo por descuentos salariales, reducción de la semana laboral y la apertura de la discusión paritaria.

Los Metrodelegados, que realizaron en las últimas semanas 13 interrupciones en distintos ramales, ahora prevén motorizar un paro el próximo lunes que afectaría a todas las líneas en simultáneo.

“Los trabajadores continuaremos con el plan de lucha exigiendo la desabestización integral de la red y la reducción de la jornada realizando este próximo lunes 15 medidas de fuerza que afectaran y paralizaran las 6 líneas de subterráneo y el Premetro si la empresa no devuelve para este viernes 12 los salarios descontados ilegalmente”, anunciaron los trabajadores mediante un comunicado de prensa.

Si no hay acuerdo, los detalles de la protesta serán informados mañana.

Este miércoles, las líneas E y D de subte estuvieron sin servicio entre las 13 y las 16 horas

Dentro de los reclamos que realizan los trabajadores, aparecen la denuncia de amenazas de sanciones y descuentos en los sueldos, producto de las medidas de fuerza.

“La empresa concesionaria Metrovías-Emova no sólo no da respuesta a nuestros reclamos, si no que además avanza con amenaza de sanciones injustificadas y descuentos ilegales de cientos de días de salario sobre cientos de trabajadores“, explican en el escrito.

Y agregaron: “Además viene incumpliendo con la apertura de la discusión paritaria vencida desde el 28 de febrero”.

Metrodelegados reclama también por la reducción de la semana laboral debido a la exposición al asbesto

Asimismo, los Metrodelegados también hicieron hincapié en el pedido que realizan desde hace un tiempo, por la reducción de la semana laboral, producto de la exposición de los trabajadores al asbesto.

“Estas actitudes extorsivas, mafiosas de la empresa busca amedrentar a los trabajadores intentando que dejemos de denunciar la crisis sanitaria en el subte que ya provocó muertos y afectados entre los trabajadores y usuarios del subte”, manifestaron en el comunicado.

Y advirtieron que en las próximas horas confirmarán las próximas medidas de fuerza a desarrollar, de continuar sin respuesta por parte de la empresa. “Continuaremos con todas las medidas que estén a nuestro alcance para salvaguardar nuestras vidas y la de millones de usuarios. Comunicaremos los detalles de las medidas en las próximas horas”, aseguraron.

En las últimas semanas se realizaron 13 interrupciones anunciadas en el servicio de subtes

Vale recordar, que los Metrodelegados piden reducir la jornada laboral de 36 a 30 horas semanales y la posibilidad de contar con dos francos.

Frente a esta situación, Emova, la empresa concesionaria de la red de subtes de Buenos Aires, emitió un comunicado en el que respondió ante los reclamos de los trabajadores: “La compañía ha manifestado en reiteradas oportunidades su disposición al diálogo, pero la reducción de la jornada semanal resulta inviable sin afectar las actividades de operación”.

“Es importante señalar que no existe antecedente alguno en metros de Latinoamérica y del mundo de una jornada semanal como la que está demandando la AGTSyP”, indicó la compañía.

