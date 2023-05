“¡Sacá la punta!”: un alumno fue apuñalado por otro en el pulmón a la salida de una escuela en San Vicente

Un alumno apuñaló a otro a la salida de una escuela de San Vicente

Un nuevo episodio de violencia escolar ocurrió este viernes en la ciudad bonaerense de San Vicente, donde un alumno apuñaló a otro a la salida del colegio. Parte del altercado quedó registrado en un video en el que se escucha a otras personas incitar el enfrentamiento entre ambos menores.

Todo sucedió en inmediaciones a la Escuela Técnica N°2 Manuel Mateo, más precisamente en la zona de Pezoa y Leandro N. Alem, a unos 200 metros del establecimiento educativo. Allí, luego de la finalización de las clases del turno mañana, se encontraron cara a cara dos adolescentes de 14 y 16 años.

Al parecer, los alumnos del segundo y cuarto año del secundario mantenían un conflicto previo. Lo concreto es que los chicos comenzaron a pelearse, se lanzaron algunos golpes hasta que, en un momento, uno de ellos sacó un arma blanca y le asestó al otro dos puñaladas.

La agresión ocurrió delante de varias personas que los rodeaban, algunas de las cuales incluso los alentaban a atacarse. Así quedó en evidencia en un video que circuló en las redes sociales. En la filmación se observa el tumulto y se escucha a alguien decir: “Dale, dale, que saca la punta”. “¡Sacá la punta, sacá la punta!”, indica otro. Mientras, por lo que se ve, sólo una mujer intenta separarlos.

La víctima, el adolescente de 16 años, fue herido en el tórax y en el abdomen. Las autoridades fueron alertadas de la situación pero cuando llegaron al lugar ya lo habían trasladado al Hospital Ramón Carrillo de San Vicente, donde fue asistido por los médicos. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, ya que uno de los puntazos “le perforó un pulmón”, contó Valeria, tía del chico.

La mujer dijo que su sobrino “está bien” y quedó internado fuera de peligro. En diálogo con TN, aseguró que el agresor “tiene problemas de conducta con varios otros”. “Quiso agredir a una de las porteras, mi sobrino se metió y ahí ligó las dos puñaladas. Cuando se terminaba la pelea, este chico sacó una navaja, que no sé si la tenía adentro del colegio o se la pasaron afuera”, relató sobre la situación y afirmó que la víctima venía siendo amenazado hacia dos semanas.

Los policías que se presentaron en la zona identificaron al menor de 14 años. De acuerdo al medio zonal El Diario Sur, el agresor habría sufrido un brote psicótico por lo que también intervino un equipo del área de salud mental del municipio. Valeria descree de ello: “Es mentira. El nene donde lo veía a mi sobrino lo amenazaba, le decía que lo iba a abrir. Lo ha hecho delante mío”.

La tía por último contó que la directora de la escuela “se presentó en el hospital a decirle a mi hermano (el padre del chico herido) para que todo lo que necesitara iba a estar”. Hasta el momento no trascendieron medidas desde el establecimiento educativo.

Este hecho ocurrió dos días después de que un alumno de 12 años llevara un arma de fuego a una escuela de Berazategui y causara pánico entre compañeros, maestros y familias de la comunidad educativa. En ese caso, los padres aseguraron que no es la primera vez que sucede y denunciaron que las autoridades no toman las medidas de seguridad necesarias para que no vuelva a ocurrir.

Ese episodio sucedió el miércoles por la mañana en la Escuela Primaria Número Nº47, ubicada en calle 8 y 128. Según trascendió, días atrás el mismo alumno asustó a sus compañeros con una navaja. Y al parecer estaba suspendido, pero habría ingresado igual al establecimiento por la puerta de la secundaria.

