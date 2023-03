Batalla campal en una escuela de Moreno: una disputa barrial entre dos familias terminó con un docente herido

Batalla campal en una escuela de Moreno

La Escuela Secundaria N° 45 del barrio Los Eucaliptos, en la localidad de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno, fue el escenario de una brutal batalla campal que se desató ayer en plena jornada escolar. La violenta pelea, que se desarrolló en horas del mediodía, terminó con un docente hospitalizado.

Pamela, tía de una de las protagonistas del enfrentamiento, habló hoy con la prensa y aseguró que el conflicto estalló por una disputa barrial entre dos familias y no por un problema puntual entre estudiantes del establecimiento. La mujer, según su testimonio, fue agredida mientras dialogaba con una maestra de sus hijos.

“Hubo una riña a una cuadra y media de la escuela. Se peleó mi hermana con una de secundaria. No son dos alumnas, es la nena de mi hermana y no viene a esta escuela. Nadie fue a buscar a nadie. Se cruzaron y se empezaron a pegar entre las dos afuera del colegio. Pero la chica de secundaria fue a buscar a su familia, vinieron a la escuela e hicieron un desastre”, precisó Pamela, en diálogo con el canal de noticias TN, desde la puerta del centro educativo, ubicado en en el cruce de las calles Manuel de Falla y Rastreador Fournier.

Con el pómulo izquierdo inflamado como consecuencia de los golpes recibidos, la mujer agregó: “No fue entre familias. Fue toda la familia de la chica de la secundaria contra mi hermana y yo. A mi me re cagaron a palos. A mi me pegó la chica que se peleó con mi hermana, después vino la mamá y vino la otra hermana que no sé si trabaja o está metida en el Ejército. Después vinieron los dos hermanos y también me pegaron”.

La Escuela Secundaria N° 45 de Moreno comparte edificio con la Escuela Primaria N° 12 "Vicenta Castro Cambón".

Las imágenes registradas por un alumno que se encontraba en clase muestran que todo sucedió en el portón de acceso al colegio, donde justo se encontraba un profesor de educación física. Al observar el descontrol generalizado, éste quiso intermediar para calmar la situación, pero su intento fue en vano y terminó siendo agredido.

“¡Mirá el profe, está allá tirado!”, se escucha decir de fondo a un menor en el video que circuló por redes sociales. Una foto tomada por un testigo muestra que el profesor lucía desmayado tras el ataque y era atendido por algunos de las personas presentes en el lugar.

Así quedó el docente agredido en medio de una batalla campal que se desató en la Escuela Secundaria N° 45 de Moreno. (@javierlanari)

A causa del golpe recibido, el docente quedó tendido en el piso y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital cercano. Fuentes consultadas por el portal Desalambrar.com.ar precisaron que el hombre fue derivado a la Clínica Alcorta, y dijeron que hasta ayer se encontraba en observación.

Carolina, madre de una alumna que asiste al establecimiento, dijo que esta tensa situación “viene de hace un montón” y todo se debe a “un problema entre familias”.

“Le pegaron a una nena fuera del establecimiento. La mamá de esa nena vino y le pegó a la otra alumna, que le contó a sus familiares y ahí vinieron todos. Se metieron adentro del colegio”, detalló hoy la mujer, en diálogo con TN.

Frente a los reiterados episodios de violencia, los padres de los estudiantes piden a las autoridades más seguridad y que la escuela secundaria tenga su entrada y su salida, ya que comparte edificio con la Escuela Primaria N° 12 “Vicenta Castro Cambón”. “Tenemos constantemente reuniones con el director de la secundaria, y nos dice que ya tienen la infraestructura aprobada para que dividan el portón. Pero pasa el tiempo y no hacen nada”, lamentó.

“Los chicos de secundaria necesitan su espacio y más aulas. En cada una hay 60 chicos. Tercer año ahora está con burbujas: una semana viene y otra no. Y esto no puede ser así”, concluyó.

