“La podrían haber matado”: dos alumnas golpearon salvajemente a una compañera en una escuela de La Plata

Dos alumnas golpearon a una compañera en La Plata

Un nuevo caso de violencia escolar se registró esta semana en un colegio de la ciudad de La Plata, donde dos alumnas golpearon salvajemente a una compañera. Varios testigos filmaron la gresca con teléfonos celulares y las imágenes se viralizaron.

En este caso, el episodio ocurrió durante la salida del turno mañana del miércoles pasado, en uno de los pasillos internos de la Escuela Industrial Nº 1 Albert Thomas, ubicada sobre la calle 1, entre 57 y 58.

En el video se observa a las agresoras arremetiendo con furia contra la víctima: la tomaron de los pelos y le propinaron trompadas y patadas, incluso continuaron golpeándola cuando ella estaba en el suelo.

Según contaron otros alumnos del establecimiento educativo, las tres involucradas en el hecho son compañeras de curso en el segundo año de la secundaria. Si bien no trascendió cuál fue el motivo que dio comienzo al altercado, los jóvenes aseguraron que “es común que se peleen dentro de la escuela”.

“Pasa seguido. No tan violentas como la que ocurrió ayer, pero se pegan fuerte”, dijo uno de los alumnos en diálogo con el diario El Día. “Le tiraba patadas mientras estaba en el piso. La podría haber matado”, agregó otra testigo indignada. Si bien trascendió que la joven golpeada tuvo que ser hospitalizada, esa versión no se confirmó.

La Escuela Industrial Nº 1 Albert Thomas

Ayer también hubo otro episodio de violencia dentro de una institución educativa. Fue en la Escuela Secundaria N° 45 del barrio Los Eucaliptos, en la localidad de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno. Allí, se desató una brutal batalla campal que finalizó con un docente hospitalizado.

Pamela, tía de una de las protagonistas del enfrentamiento, habló hoy con la prensa y aseguró que el conflicto estalló por una disputa barrial entre dos familias y no por un problema puntual entre estudiantes del establecimiento. La mujer, según su testimonio, fue agredida mientras dialogaba con una maestra de sus hijos.

“Hubo una riña a una cuadra y media de la escuela. Se peleó mi hermana con una de secundaria. No son dos alumnas, es la nena de mi hermana y no viene a esta escuela. Nadie fue a buscar a nadie. Se cruzaron y se empezaron a pegar entre las dos afuera del colegio. Pero la chica de secundaria fue a buscar a su familia, vinieron a la escuela e hicieron un desastre”, precisó Pamela, en diálogo con el canal de noticias TN, desde la puerta del centro educativo, ubicado en en el cruce de las calles Manuel de Falla y Rastreador Fournier.

Con el pómulo izquierdo inflamado como consecuencia de los golpes recibidos, la mujer agregó: “No fue entre familias. Fue toda la familia de la chica de la secundaria contra mi hermana y yo. A mi me re cagaron a palos. A mi me pegó la chica que se peleó con mi hermana, después vino la mamá y vino la otra hermana que no sé si trabaja o está metida en el Ejército. Después vinieron los dos hermanos y también me pegaron”.

Las imágenes registradas por un alumno que se encontraba en clase muestran que todo sucedió en el portón de acceso al colegio, donde justo se encontraba un profesor de educación física. Al observar el descontrol generalizado, éste quiso intermediar para calmar la situación, pero su intento fue en vano y terminó siendo agredido.

“¡Mirá el profe, está allá tirado!”, se escucha decir de fondo a un menor en el video que circuló por redes sociales. Una foto tomada por un testigo muestra que el profesor lucía desmayado tras el ataque y era atendido por algunos de las personas presentes en el lugar.

A causa del golpe recibido, el docente quedó tendido en el piso y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital cercano y luego derivado a la Clínica Alcorta donde estuvo en observación.

