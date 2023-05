Berazategui: un chico de 12 años llevó un arma al colegio

Maira, mamá de otro alumno

Un alumno de 12 años llevó un arma de fuego a la escuela y causó pánico entre compañeros, maestros y familias de la comunidad educativa de Berazategui, en el sur del Conurbano bonaerense. Los padres aseguran que no es la primera vez que sucede y denunciaron que las autoridades no toman las medidas de seguridad necesarias para que no vuelva a ocurrir.

El hecho se registró ayer por la mañana en la Escuela Primaria Número Nº 47, ubicada en calle 8 y 128. Según trascendió, días atrás el mismo alumno asustó a sus compañeros con una navaja. Y al parecer estaba suspendido, pero habría ingresado igual al establecimiento por la puerta de la secundaria.

Este jueves se acercaron madres y padres de los alumnos, alertados por mensajes en grupos de WhatsApp y por sus propios hijos de la situación. Las familias se concentraron frente a la puerta de la institución para obtener más detalles de lo ocurrido y reclamar respuestas a los directivos del colegio.

En declaraciones a la prensa, la madre de un alumno contó que el chico tiene problemas de conducta y que su familia no puede hacer nada. “En un audio habla la tía. Cuenta que su madre lo abandonó y su padre es adicto, y se quedó con los tíos. Pero tuvo problemas con sus primos y quedó a cargo de la abuela. No lo pueden contener”, contó Maira en TN.

La mamá, quien es ex alumna de la institución, agregó que la propia tía del chico contó en otro audio que una vez concurrió con una navaja. Sin embargo, planteó algunas dudas sobre lo ocurrido: “Hace dos años que mi hijo viene acá y nunca escuche esto. No sé si exageran o si es real”.

En tanto, agentes de Prefectura y de la Policía de Berazategui se acercaron a la escuela y, tras revisar las mochilas, secuestraron el arma. Según informaron fuentes de las fuerzas de seguridad, el arma (en esta ocasión) sería de juguete.

