¡Año nuevo, moto nueva!: un empresario argentino sorprendió a la pareja de colombianos que sufrió un violento robo en la Panamericana

Pareja de colombianos viajeros recibió una moto nueva tras el robo en Panamericana

“Haber terminado el año asi fue muy grato para nosotros”, cuenta Johana Gaviria con evidente felicidad del otro lado del teléfono, agradecida por haber recibido una nueva moto para continuar el gran sueño que se habían planteado meses atrás con Andrés Corrales, su pareja. Llegar a Ushuaia, Tierra del Fuego, a bordo de la Honda XRE 300 ABS Adventure en la que ya habían recorrido miles de kilómetros por Sudamérica era la premisa, con el objetivo de unir los cuatro puntos cardinales del continente. Pero el 23 de noviembre pasado un violento robo en la autopista Panamericana parecía truncar ese anhelo. Sin embargo, pocos días antes de que concluya el 2022, un superhéroe sin capa apareció para ayudarlos a continuar su travesía.

Poco después de que dos motochorros los interceptaran a la altura de la localidad bonaerense de Garin, partido de Escobar, y les robaran todas sus pertenencias, Johana y Andrés comenzaron a barajar la idea de regresar a su Colombia natal. “Empezamos a pensar qué hacemos en un país que no es nuestro”, admitió Johana, en diálogo con Infobae. Sin embargo, las muestras de solidaridad fueron muchas más de las que hubieran podido imaginar. “El apoyo de la comunidad de motociclistas fue muy grande. Hay una hermandad a nivel mundial. Recibimos ayuda económica de muchas personas. Nos han dado hasta ropa”, aseguró la joven de 27 años.

Y entre las personas que no dudaron en ayudar a las víctimas del violento robo apareció Roberto Martínez, director y presidente de FAMSA -Fábrica Argentina de Motovehículos S.A., la empresa que comercializa las motos marca RVN y Java-. Al conocer su historia, un usuario de Instagram se comunicó con Johana y Andrés, y les sugirió que contactaran a Martínez, un hombre muy conocido en el mundo de las motos. Pero contactarlo no fue nada fácil: pasaron algunos días para que finalmente Johana y Andrés logren hablar con el empresario, que desde un primer momento se puso a entera disposición para asistirlos. “Él nos manifestó inmediatamente las ganas de darnos una moto”, aseguró Gaviria durante la conversación con este medio.

Andrés Corrales y Johana Gaviria junto a Roberto Martínez, el empresario que les obsequió una moto para que puedan continuar su viaje hasta Ushuaia. (@sermoteros)

Pero no sería nada fácil acceder al nuevo vehículo. La burocracia para realizar los trámites de traspaso de titularidad, sumada a las dificultades extra que pueden padecer los extranjeros frente a este tipo de gestiones, provocó que la posesión de la RVM Tekken 300 se dilatara más de lo pensado. “Fue algo complejo porque somos extranjeros y no contábamos con la documentacion. Con el apoyo del consulado colombiano y de RVN logramos hacer el tramite”, destacó la colombiana, aún agradecida por el inesperado obsequio.

Tras efectuar las gestiones de rigor, sólo restaba que saliera la cédula física y que finalmente la moto pasara a manos de Johana y Andrés. El tan ansiado llamado de Martínez con la esperada noticia llegó el viernes 30 de diciembre. “Roberto nos llamó y nos dijo ‘ya pueden venir para la moto’. Fuimos hasta un taller donde le estaban haciendo unos arreglitos. Fue muy emocionante porque no pensábamos en tener una nueva moto”, subrayó la joven.

“No hay mal que por bien no venga”, sostiene un refrán popular, y tanto Johana como Andrés pueden dar fe de ello porque la moto RVN que recibieron de Martínez es “más adecuada” para el viaje que tienen planeado reanudar durante la segunda semana de enero. “Es distinta a la que teníamos que era doble propósito, y esta es una moto para pista o viaje. Viene con maletas y defensas, y es más adecuada que la que teníamos”, admitió durante el reportaje.

La felicidad de Johana Gaviria y Andrés Corrales con su nueva RVN Tekken 300. (@sermoteros)

Ya con la moto en su poder, Johana y Andrés viven en lo de un amigo en la provincia de Buenos Aires y se preparan para salir a la ruta con su gran sueño en el horizonte. Aunque reconocieron que, en esta oportunidad, “el equipamiento va a ser más ligero porque no tenemos el mismo presupuesto que antes”.

En cuanto a la investigación policial sobre el robo que sufrieron en la Panamericana, Johana lamentó que no hayan tenido mayores novedades en el último tiempo. “Hicieron cuatro o cinco allanamientos, se lograron encontrar propiedades nuestras. Un cuaderno, una maleta, pero nada de valor. Hasta ahora no se han comunicado con nosotros. Uno lo que espera es que haya alguna captura, porque para nosotros fue muy triste”, concluyó Johana, quien ahora junto a su novio Andrés harán borrón y cuenta nueva para disfrutar de la experiencia que los espera a bordo de su nueva compañera.

Cómo fue el robo a la pareja de colombianos en la autopista Panamericana

Johana y Andrés fueron abordados por dos motochorros apenas un par de horas después de ingresar a la Argentina. Eran aproximadamente las 20.30 del miércoles 23 de noviembre cuando la pareja circulaba a bordo de una moto Honda XRE 300 ABS Adventure en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, donde unos amigos los esperaban con la cena lista para una merecida bienvenida.

No obstante, fueron interceptados por los dos delincuentes a más de 100 kilómetros por hora. “Había un montón de tránsito, se nos pusieron al lado en plena traza principal y nos apuntaron con el arma para que frenáramos. Lo hicimos y nos sacaron la moto. Incluso casi nos atropellan porque frenamos de repente”, recordó el hombre en diálogo con Infobae.

Al ver que era inevitable el robo del vehículo, Andrés atinó a llevarse la mochila en la que tenían su ropa y las cámaras con las que registraban el viaje. Pero uno de los motochorros no estaba dispuesto a tener ningún gesto con las víctimas y efectuó un tiro por encima del hombro del psicólogo a manera de advertencia. “Te querés hacer pegar un tiro”, le dijo el ladrón. Corrales en ese momento desistió y no opuso resistencia. “No hice nada más porque de lo contrario me iban a matar”, agregó. Por fortuna, sus documentos los llevaban consigo.

Fuentes policiales indicaron a este medio que los ladrones iban a bordo de una moto Vogue 300 DS de color blanco y los dos tenían casco. “Ambos huyeron a Capital Federal”, indicaron. La causa se investiga como robo agravado.

