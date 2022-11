Horas después de ingresar al país, le robaron la moto en la Panamericana a una pareja colombiana que viajaba por Sudamérica

Andrés y Johana, en medio de su travesía

“Cuando comenzamos el viaje, nos dijeron que tuviéramos cuidado con los robos en Lima, San Pablo o Río de Janeiro. Sabemos que en este tipo de travesías te puede pasar, pero nunca nos advirtieron sobre Buenos Aires”, lamentó en diálogo con Infobae Andrés Corrales (33), un psicólogo colombiano que emprendió un viaje en moto por Sudamérica en marzo de este año y 23 mil kilómetros después, apenas ingresó a la Argentina, fue víctima de un violento asalto a manos de dos motochorros armados en plena autopista Panamericana. Una modalidad que en el último tiempo se repite con cierta frecuencia.

El robo ocurrió el miércoles de la semana pasada, a la altura de la localidad bonaerense de Garin, partido de Escobar. Eran aproximadamente las 20.30, cuando Andrés y su novia Johana Gaviria (27) circulaban a bordo de una moto Honda XRE 300 ABS Adventure en dirección a la Ciudad de Buenos Aires hasta que fueron interceptados por los dos delincuentes a más de 100 kilómetros por hora. “Había un montón de tránsito, se nos pusieron al lado en plena traza principal y nos apuntaron con el arma para que frenáramos. Lo hicimos y nos sacaron la moto. Incluso casi nos atropellan porque frenamos de repente”, recordó el hombre.

Al ver que era inevitable el robo del vehículo, Andrés atinó a llevarse la mochila en la que tenían su ropa y las cámaras con las que registraban el viaje. Sin embargo, uno de los motochorros no estaba dispuesto a tener ningún gesto con las víctimas y efectuó un tiro por encima del hombro del psicólogo a manera de advertencia. “Te querés hacer pegar un tiro”, le dijo el ladrón. Corrales en ese momento desistió y no opuso ninguna resistencia. “No hice nada más porque de lo contrario me iban a matar”, agregó. Por fortuna, sus documentos los llevaban consigo.

“Nos dejaron sin nada de ropa y sin dinero. Sólo tenemos los cascos”, dijo el joven a este medio, con la esperanza de que la Policía recupere la moto. Es que, según explicó el viajero, cree que es posible tener de vuelta el vehículo, ya que se trata de un modelo que no se vende en Argentina, aunque por lo pronto, ninguna autoridad le transmitió novedad alguna sobre la investigación.

“No se conoce el paradero de la moto. Sabemos que han hecho algunas averiguaciones, pero no mucho más. Hicimos la denuncia en la Comisaría Nº3 de Garin, pero por ahora no sabemos nada más. Quedaron en llamarnos a hacer una declaración ante una Fiscalía, pero ni sabemos cuál es”, dijo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que los ladrones iban a bordo de una moto Vogue 300 DS de color blanco y los dos tenían casco. “Ambos huyeron a Capital Federal”, indicaron. La causa se investiga como robo agravado.

El relato de la pareja en sus redes sociales

Andrés y Johana, quien se desempeñaba como trabajadora social en Colombia, vendieron absolutamente todas sus pertenencias para emprender el viaje por el continente. Se desprendieron de sus muebles y todos sus electrodomésticos. Su bien más preciado, la moto, la adquirieron tres años antes y está valuada en unos 5.500 dólares. Saben que comprar una nueva es casi imposible. Según sus propios cálculos, necesitarían más de dos millones de pesos para adquirir una similar. Hoy tienen que pedir ropa prestada e imploran que alguien les done dinero para poder subsistir.

La pareja durante 2021 viajó por distintas ciudades de Colombia. Ambos conocieron casi todo el país y con el tiempo se plantearon el objetivo de hacer lo mismo pero cruzando las fronteras.

El objetivo del viaje continental era unir los cuatro puntos cardinales más lejanos de Sudamérica. Estuvieron en Brasil y ahora el objetivo era llegar hasta Ushuaia. Durante los ocho meses que circularon por varios países, como Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay, lograron mantenerse a base de trabajos temporales, en los que, por ejemplo, ofrecían servicios con sus cámaras para promocionar restaurantes o sitios turísticos. No fue una tarea sencilla, pero la pareja estaba dispuesta a completar la odisea como fuera.

Apenas ocurrió el robo pensaron que lo mejor era volver a Colombia. Sin embargo, con un poco más de tranquilidad, resolvieron que van a continuar con el viaje hasta el Sur argentino cuando puedan. “Tenemos un sueño, y lo vamos cumplir. Obviamente, sabemos que hoy es muy difícil, pero lo vamos a hacer. Además, nosotros en Colombia hoy no tenemos nada”, dijo el hombre, quien espera que alguien les pueda prestar una moto para continuar con el viaje. “Queríamos recorrer la Ruta 40, que es emblemática para los motociclistas”, resaltó.

El viaje lo comenzaron en marzo de este año

La pareja recibió ayuda de un grupo de motociclistas tanto en el país como en el resto de naciones por las que circularon. En ese sentido, destacó la solidaridad de esa comunidad y lamentó que después de lo que les pasó, se enteraron de que en la autopista Panamericana la cantidad de robos creció en el último tiempo. De hecho, mencionó el caso del empresario Andrés Blaquier, quien fue asesinado por motochorros cuando circulaba por la misma autovía. El consulado colombiano, por su parte, ya está al tanto y se comprometió con ellos a informarles si la causa avanza.

Los viajeros ingresaron a la Argentina por la frontera de Fray Bentos poco después de las 16. Su primera parada fue en Campana para cargar combustible. Después, en Garin, los interceptó la pareja de ladrones. Antes del asalto, se habían mensajeado con amigos -oriundos también de Colombia-, quienes los esperaban en su departamento de San telmo. Hoy, ese es el lugar en el que duermen a la espera de recuperar algo de dinero y, sobre todo, la moto, a la que bautizaron “Río”, en honor a un perro con el que pretendían viajar, pero que poco antes de comenzar la travesía, murió.

“Nuestros pies son esa moto. Pero los sueños están para cumplirse”, cerró Andrés.

