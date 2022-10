Polémica por una fiesta sexual en Corrientes: la prohibieron y ahora estalló el interés en asistir

Polémica por una fiesta sexual en Corrientes: la prohibieron y ahora todos quieren asistir

El anuncio por la realización de una fiesta sexual en Paso de La Patria, provincia de Corrientes, entre el 15 y el 16 de octubre, desató un fuerte debate en las redes sociales entre sectores conservadores y de mente abierta, que se trasladó a los medios locales y obligó al intendente Guillermo Osnaghi a fijar su postura al respecto.

“Pensé que era una broma”, admitió el Jefe Comunal al diario El Libertador al referirse al evento organizado por Sex Club y que prometía “discreción y respeto, consentimiento, sorpresas y consultoría sexológica”.

“No estoy de acuerdo, no están contempladas ese tipo de fiestas en nuestra localidad, así que no creo que se pueda realizar en Paso de la Patria”, sentenció Osnaghi al explicar los motivos de su decisión. Además, aclaró que “no hay ninguna nota presentada en la Municipalidad, no hay ningún pedido de habilitación, nada”.

El evento, que ya se realizó dos veces en Misiones, tenía un costo de 20 mil pesos para parejas y 12 mil pesos para solteros. Pensaba realizarse en una locación secreta, que se revelaba a los participantes una vez que pagaban la entrada, y estaba destinada a tríos, parejas y grupos de “amigues”.

Sin embargo, desde la organización habían aclarado que ese costo no cubría el traslado a Paso de la Patria y al predio, ni el alojamiento y las comidas. También, habían advertido que estaba prohibido el uso de celulares y cámaras fotográficas.

“Se trata de un encuentro para explorar placeres desde un lugar distinto al que nos dijeron o enseñaron”, aseguraron desde la organización. Y agregaron: “Es una experiencia para habilitar el deseo, el morbo, las fantasías, y ejercitar la sexualidad, siempre con respeto y consentimiento”.

Según trascendió, prensaba ofrecerse a los visitantes un “regalito de bienvenida”, así como espacio y momentos libres para practicar nudismo. En la fiesta se iba a armar un sector con juegos eróticos de mesa, taller de masajes eróticos y otro de sexo Bdsm, Kinky y Vainilla, tres habitaciones temáticas disponibles e higienizadas para el uso de la fiesta.

El evento iba a tener un lugar en Paso de La Patria, Corrientes, entre 15 y 16 de octubre

Por su parte, intendente de Paso de La Patria fue tajante con su postura: “No hay ningún espacio habilitado para este tipo de actividad. Así como van, tendrán que irse. La Policía va a tener que actuar”.

Cabe resaltar que al sector conservador les causó estupor la noticia, ya que tienen en cuenta lo sucedido recientemente en Corrientes con unas 14 esclavas sexuales rescatadas, y más allá de que sea una fiesta privada, trae consigo otro tipo de especulaciones.

Osnaghi explicó que si se realiza tanto en la playa que es un espacio público, como en un domicilio privado, se exponen a la clausura por no contar con autorización municipal. “Si es una fiesta privada y cobran la entrada, si hay fines de lucro, deben seguir ciertas normas, tener seguro y habilitación municipal. No es que uno puede hacer una fiesta donde quiere y cuando quiere”, aclaró.

Por su parte, el sexólogo Augusto Labella, organizador del evento, dijo que a raíz de la prohibición municipal le llegaron más consultas de lo habitual para participar de la fiesta sexual. “Hay mucho interés y curiosidad”, señaló a LT7 Noticias y les pidió “paciencia” a quienes le escriben porque no llega a responderles a todos.

Al ser consultado sobre la cantidad de personas interesadas, se abstuvo de dar números por discreción. “Generalmente no suele ir la gente de donde se realiza el evento por el miedo a encontrarse con alguien conocido. En este caso, van personas de Misiones, Buenos Aires y Chaco”, especificó.

Sobre la elección de Paso de la Patria como lugar del encuentro sexual, contó que tuvo “facilidades” y que cuando se lo propusieron le “gustó mucho” porque había visitado varias veces la provincia para dar clases de educación sexual en la universidad.

Seguí leyendo: