Y agregó: "Lo primero que hicieron, Mati obviamente, fue decirme que por favor no haga nada. Que por favor no viralice el video. ¿Podés creer? ¿Tan soretes son? Es increíble hasta dónde llegaron, lo que están haciendo y yo no sé cómo te llegó a vos el video, pero la persona que lo envió a mí me dijo que esto venían haciéndolo hace rato. Y como me conocían, y sabían lo sorete que era Claudio, quisieron abrirme los ojos y que me entere de todas las cosas que están haciendo en el grupete ese. Hicieron un grupo aparte para poder juntar la guita y llevarse las minas de acá. O sea las minas son de acá de Sáenz Peña".