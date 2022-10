Juliana Awada lanzó su primer libro, “Raíces”, con consejos para una vida simple y natural

"Raíces" es el nombre que eligió Juliana Awada para su primer libro

Este sábado por la mañana, la ex primera dama Juliana Awada le anunció a sus más de 2 millones de seguidores en redes que ya estaba disponible en las librerías su primer libro autobiográfico llamado “Raíces”.

“Que emoción que hoy sale mi primer libro ‘Raíces’. En él van a encontrar diferentes aspectos de mi vida cotidiana, el contacto con la naturaleza, todo lo que estoy aprendiendo de la tierra y la huerta”, escribió Juliana en su cuenta de Instagram, que inmediatamente recibió los comentarios de admiración de varias famosas como María Vázquez, Zaira Nara, Julieta Spina, Andrea Bursten y Viviana Canosa, entre otras.

La mujer de Mauricio Macri adelantó que el libro viene “con recetas inspiradas en los alimentos que cosecho en el jardín de casa, como también recetas que son parte de mi crianza y mi familia”.

Por último, deseó que quienes compren un ejemplar de Raíces “encuentren inspiración para la búsqueda de sus propios caminos hacia una vida más saludable, natural y auténtica” y agradeció a varios de sus colaboradores por hacer realidad su sueño. “Espero les guste”, concluye el posteo.

Si bien viene del mundo de la moda, Juliana Awada decidió desembarcar en el sector editorial luego de las vivencias que compartió en sus redes sociales durante la pandemia. Allí se dedicó a mostrar sus pasiones y facetas poco conocidas respecto a la alimentación saludable, la cosecha de verduras en su huerta, la elaboración de dulces y su relación con la naturaleza.

Posteo de Juliana Awada: "En Raíces van a encontrar diferentes aspectos de mi vida cotidiana, el contacto con la naturaleza, todo lo que estoy aprendiendo de la tierra y la huerta”

Como parte del material de difusión del libro, Awada precisó: “Raíces es un camino posible, el que yo he seguido, para alcanzar el bienestar general. Como a todos, a menudo mi cuerpo me ha reclamado modificar algunos hábitos y no subestimar sus señales. Sin imponer un estilo mandatorio o excluyente de otras opciones, aquí comparto lo que a mí me sirve cada día con la esperanza de que también pueda ayudar o inspirar a otros”.

“En estas páginas, también están presentes aquellos platos que nutren mi alma: recetas simples y ricas transmitidas entre generaciones. Es la cocina natural que hace bien, la que nos vuelve más sanos, por dentro y por fuera”, manifestó.

En los últimos dos años, su Instagram se inundó de atardeceres, salidas familiares, tips de platos caseros y una invitación a que sus usuarios vieran cómo es su vida cotidiana junto a sus afectos.

Juliana, elaborando uno de sus platos saludables en su cocina

En sintonía con su esposa, el expresidente Mauricio Macri también prepara el lanzamiento de su segundo libro, Para qué, el cual saldrá a la venta a fines de octubre.

Al igual que Primer tiempo, su primer libro -uno de los recientes best sellers políticos que llegó a vender más de 100 mil ejemplares vendidos- será publicado por Planeta. El título hace referencia a la pregunta que se hacen muchos representantes políticos a la hora de gobernar, decidir y proyectar. En “Para qué” Macri abordará temas de liderazgo y el poder, basándose en su experiencia empresarial y política.

De esta manera, el ex Jefe de Estado y la ex Primera Dama vuelven a recobrar centralidad de cara a la próxima campaña presidencial, en la que todavía no se sabe qué rol tendrá Mauricio Macri.

Raíces fue editado por Penguin Random House y se comercializa a $10 mil. Desde su Instagram se puede acceder al link para adquirirlo on line.

