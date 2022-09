El dueño de La Cristalina aseguró que Facundo Jones Huala se esconde en Argentina y ordenó los últimos ataques

Diego Frutos, dueño de La Cristalina

Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi y dueño de La Cristalina, la vivienda usurpada nuevamente por un grupo autoproclamado mapuche que acecha a los vecinos de la zona, aseguró que Facundo Jones Huala está en Argentina y que los últimos ataques registrados fueron ordenados por él. “Está del otro lado del cerco. Yo lo vi y hasta le he escuchado la voz achilena que tiene”, aseguró.

En declaraciones a medios locales, Frutos habló del ataque a una casilla de Gendarmería Nacional y de los últimos episodios de violencia que se registraron en ese paraje paradisíaco. “No son mapuche, son terroristas encapuchados amparados por el gobierno nacional. Y no me cabe duda que todos estos últimos ataques fueron órdenes por él, asistidos por sus hermanos”.

Frutos aseguró que Jones Huala acecha su propiedad. “Está del otro lado del cerco. Yo ya hice la denuncia el domingo de Semana Santa, pero no hay ningún interés por detenerlo y buscarlo al prófugo. Está asistido por sus dos hermanos, Fernando y Fausto Jones Huala, y toda la muchachada de encapuchados. Está refugiado, por eso pusieron más barricadas y más protección”, denunció durante un reportaje con el periodista Carlos Eguia.

La propiedad La Cristalina había sido usurpada por los mapuches

Allá por el mes de abril de este año, Frutos estuvo a no más de 30 metros de distancia de Jones Huala. “Esto es un páramo; acá entre las montañas, cuando no hay viento y hay silencio, se escucha todo. Hasta le he escuchado la voz achilena que tiene. Estaba con un menor. Dicen que sería su hijo, de unos 6 o 7 años. Estaban arrancando ciruelas en La Cristalina, que era la temporada en ese momento”, detalló uno de los vecinos que le ha hecho frente desde el primer día y ha vivido innumerables situaciones de amenaza y de violencia por eso.

Frutos no solo ostenta el cargo como representante de los pobladores del paraje, sino que además es uno de los opositores del avance mapuche en la localidad rionegrina. La confrontación tiene antecedentes judicializados, no solo por las vandalizaciones constantes a su propiedad. El dirigente, además, fue agredido por integrantes de esa comunidad, en el marco de un corte de ruta que realizaron los encapuchados en la traza de la ruta 40.

En ese historial figura también un caso que ocurrió en agosto de 2021, en el que el dirigente vecinal fue perseguido por encapuchados por una zona boscosa lindera a su propiedad. El hombre fue encontrado dos horas más tarde por personal de la Policía de Río Negro, que trabajó bajo órdenes del Ministerio Público Fiscal de Bariloche.

La propiedad de Frutos está situada al lado de Los Radales, donde se encuentra la casilla móvil de la Gendarmería Nacional que esta semana fue incendiada durante un ataque perpetrado, presuntamente, por el mismo grupo de mapuches.

El puesto móvil de Gendarmería Nacional incendiado por los mapuches

Su vivienda fue la última donde quedó registrado el avance de los integrantes de la autoproclamada comunidad mapuche, que no tiene reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni tampoco puede documentar la presencia ancestral de otras comunidades. “Las noches son eternas en Villa Mascardi, pero este jueves a la noche voy a permanecer allí, guarecido con una carpa. Voy a defender a cualquier costo lo que es mío”, asegura.

Facundo Jones Huala es el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y se encuentra prófugo de la Justicia chilena. Aunque no hay registros, se dice que cruzó clandestinamente hacia Argentina y se encuentra junto a otros cinco miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (grupo terrorista chileno) escondidos en Villa Mascardi, donde los lugareños viven atemorizados desde hace años.

Seguir leyendo: