América Latina

Crisis en Cuba: este sábado los apagones afectarán a casi el 60% del país

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, que se vio agravada en los últimos meses

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La ONU alerta de que los apagones en Cuba han agravado la crisis sanitaria y paralizado miles de operaciones
La ONU alerta de que los apagones en Cuba han agravado la crisis sanitaria y paralizado miles de operaciones

Cuba tendrá este sábado otra jornada de prolongados apagones por toda la isla y la estatal Unión Eléctrica (UNE) estima que el mayor corte del suministro apagará simultáneamente al 60 % del país.

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero, cuando EEUU le cortó el suministro de petróleo por parte del régimen de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro, medida que el régimen de La Habana ha calificado de “genocida” y por la que acusa a la Administración de Washington de estar “asfixiando” a la isla.

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El régimen cubano ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es “crítica”, con apagones en La Habana que superan las 22 horas diarias y los dos días consecutivos en el resto del país.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.310 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

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Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.890 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.920 MW.

La crisis energética cubana también se explica por la obsolescencia de las plantas termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran habituales averías.

Personas caminan por una calle sin electricidad este sábado, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa
Personas caminan por una calle sin electricidad este sábado, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

Producto de esta situación, en la presente jornada, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente, responsable del 40 % del mix energético, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

La presión de EEUU sí ha obligado a detener por falta de materia prima, los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, responsables de otro 40 % del mix energético.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

Dentro de su campaña de presión, Estados Unidos está cerrando el cerco económico sobre Cuba y ha puesto el foco en la mayor empresa estatal del país, el conglomerado de los militares Gaesa, atacando sus fuentes de ingresos e imponiéndole sanciones.

Este gigante es, pese a sus dimensiones, un gran desconocido en la isla y lleva décadas operando entre el silencio oficial -para evitar el escrutinio estadounidense, pero también las preguntas de los cubanos- y los rumores y críticas de sus detractores.

¿Qué es Gaesa?

Gaesa es el Grupo de Administración Empresarial S.A., el conglomerado industrial y comercial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), un grupo con una vasta cartera y un volumen de activos equivalente al 40 % del producto interno bruto (PIB) cubano.

Un escritorio oscuro muestra pilas de dólares, euros y pesos cubanos, un portadocumentos con "GAESA" en rojo, una bandera cubana doblada y un teléfono antiguo.
Pilas de dólares, euros y pesos cubanos junto a un portadocumentos con el logo de GAESA, una bandera cubana y un teléfono antiguo, simbolizando el control y la complejidad financiera en la isla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un estudio del economista cubano Pavel Vidal, Gaesa “administra los principales flujos de divisas del país, convirtiéndose en el actor económico más influyente de Cuba”.

(Con información de EFE)

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