Economía

Reactivación del consumo y baja de impuestos: el mensaje de Caputo a los industriales y por qué junio es un mes clave

Tras el encuentro del ministro con la UIA, el Gobierno anunció baja gradual de retenciones a varios sectores manufactureros. La entidad lo celebró hoy en un comunicado, aunque siderurgia y minería quedarán afuera por ahora

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los industriales advierten que la actividad sigue débil y reclaman medidas urgentes para sostener producción y empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de un clima de creciente preocupación por la caída de la demanda, y la consecuente merma de producción y afectación del empleo, los industriales recibieron sobre fines de la semana una noticia que esperaban desde hace meses pero creían que se demoraría un tiempo más.

Primero, el presidente Javier Milei y luego, con más detalle, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticiparon que así como bajarán las retenciones a las exportaciones de varios cultivos agrícolas, también avanzarán con una eliminación gradual de los derechos de exportación que aún tienen varios productos industriales. Entre ellos, los autos.

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El anuncio se produjo la misma semana en la que el titular del Palacio de Hacienda recibió a la cúpula de la UIA para repasar distintos temas que preocupan a la industria y medidas sugeridas para ayudar al sector. Ese listado, además de baja de retenciones, incluía reducción de contribuciones patronales y la posibilidad de tomarlas a cuenta de IVA; financiamiento mediante el Fogar a las pymes; devolución por parte de ARCA de los saldos a favor de IVA; alguna medida para fomentar la compra de materiales para la construcción, entre algunas otras.

El mensaje en la reunión fue el mismo de siempre. La recaudación está en caída y aún no es el momento de tomar medidas que impacten en la caja. Los datos de abril reflejaron la novena caída interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total, de un 3,8% real. Y en el primer cuatrimestre descendió 6,7% en términos reales, según repasó el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

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Si mejoran los ingresos tributarios, lo primero será bajar retenciones y el impuesto al cheque, le dijo Caputo a la UIA, representada por su presidente, Martín Rappallini, y algunos de los vicepresidentes de la entidad. Pero luego sorprendió con el anuncio. Y la baja gradual comenzará en julio. Es más, enfatizó -contrariamente a lo que venía afirmando en reuniones privadas con el sector privado- que esta decisión ya está tomada y no depende de la evolución de la recaudación. Buscó así tranquilizar al sector productivo.

Qué sectores quedarán afuera por el costo fiscal

Sin embargo, según pudieron averiguar los empresarios, el Gobierno no incluirá en esta primera etapa a la siderurgia ni a la minería (litio y plata), ya que les implicaría un alto costo fiscal. En cambio, entrarán en la rebaja, además de los autos, sustancias y productos químicos (tributan 4,5%); caucho y plástico (4,5%); y algunos alimentos, como conservas y extractos de azúcares (2,25%). “Son muy buenas noticias para el sector químico y petroquímico que exporta en promedio 18% de las MOI siendo 2do después del automotriz”, dijeron fuentes del sector a Infobae.

La UIA emitió este sábado un comunicado en el que celebró el anuncio realizado por el Gobierno. Destacó que la medida “avanza en el sentido correcto” porque permitirá aliviar la carga tributaria sobre la producción y mejorar la competitividad de los sectores exportadores.

Según señaló la entidad, la eliminación de los derechos de exportación fue uno de los principales reclamos planteados esta semana durante la reunión que mantuvieron con Caputo y se trata de una herramienta clave para fortalecer al sector transable industrial y potenciar las exportaciones con valor agregado. En 2025, las ventas al exterior de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) alcanzaron los USD 23.380 millones.

La institución sostuvo además que la reducción de impuestos distorsivos es fundamental para una industria que “compite globalmente y genera empleo, inversión y desarrollo federal”. En ese sentido, recordó que el sector industrial aporta en promedio el 26,6% de los principales tributos nacionales y que uno de cada tres pesos recaudados por IVA proviene de la actividad manufacturera.

Compromiso a tres niveles

El comunicado también incluyó un llamado a provincias y municipios para que acompañen el proceso con una revisión de la carga tributaria local que pesa sobre las empresas. “La competitividad tributaria requiere del compromiso de los tres niveles del Estado”, remarcaron desde la entidad, que anticipó que continuará trabajando con las autoridades nacionales, provinciales y municipales para avanzar en una agenda de reducción de costos y eliminación de distorsiones.

Durante la reunión del martes pasado, aunque Caputo no anticipó los anuncios que se venían, se mostró optimista respecto de los meses que se aproximan, dando a entender que a mitad de año el escenario económico podría mejorar y que ello podría impulsar decisiones en materia impositiva.

Caputo UIA
La UIA volvió a reunirse con Luis Caputo para reclamar medidas de alivio fiscal y financiamiento para la industria

Caputo habló de junio. “¿Qué le hace pensar que en junio la situación cambiará?“, le preguntó Rappallini. Sin dar precisiones, el ministro respondió que manejaban datos que hacían prever ese escenario. Todos se quedaron con la duda. Luego llegaron los anuncios y la rebaja de los derechos arrancará, justamente, a mitad de año.

El anuncio, pese a la mala recaudación

Milei anunció una baja de retenciones al campo y a la industria en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales, el jueves por la noche. En ese contexto, dijo que en el caso de los sectores manufactureros, será a partir de julio e irán bajando hasta llegar a 0% en junio del año próximo, confirmó.

“Y no solo le voy a bajar retenciones, digamos, al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio hasta hasta junio de 2027, a la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias, vamos a ir a cero y ese cronograma va a estar siendo informado por el Ministerio de Economía en estos días. O sea que vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde, que se achique el Estado, que se agrande el mercado para que tengamos más libertad y, por ende, más prosperidad”, dijo el mandatario.

La noticia fue muy bien recibida por el sector empresario, tal como lo refleja el comunicado de hoy, aunque la dirigencia igual mantiene la cautela, ya que aún todavía no está claro que la recaudación vaya a mejorar. Según Argañaraz, a partir de junio va a a mejorar la situación relativamente a los primeros meses, pero eso no implicará que la recaudación crezca. “Sí creo que va a caer a menor tasa. Es que ha sido tan grande la caída de los primeros meses que es muy difícil llegar a una recaudación positiva en el año”, consideró el analista.

Javier Milei en la Bolsa de Cereales
Javier Milei anunció una baja gradual de retenciones para la industria automotriz, petroquímica y maquinaria a partir de julio, además de una reducción para el trigo y la cebada (Captura de video)

El equipo económico está observando que a mediados de año la economía mejorará -de hecho, ya los datos del Estimador Mensual Económico (EMAE) de marzo fueron alentadores, con un crecimiento de 3,5% mensual-, impulsados por una cosecha récord, que ya anticipó Caputo este viernes, más obras viales y privadas y un consumo que se recuperará de la mano de la baja de la inflación y el mayor crédito.

Si este escenario se concreta, además de la baja de retenciones, podría haber espacio para avanzar con otras medidas que viene reclamando la UIA desde comienzos de año. “La Argentina se encareció 15% en dólares desde que la UIA se juntó con Caputo en febrero. La actividad no mejoró. Las medidas tienen que salir”, dijo una fuente del sector.

El precio del dólar

Durante la reunión con Caputo, los industriales le consultaron también sobre cuál era el plan con respecto al tipo de cambio y, pese a lo que muchos afirman, el ministro descartó que estuviera atrasado. “Nos dijo que seguirían comprando reservas y que el tipo de cambio estaba bien”, dijo un miembro de la UIA, mientras afirmaba que el dólar hoy está barato y que la demostración más fiel de ello es cuando se observa lo que ocurre con los viajes al exterior.

En la UIA también preocupa el impacto de la apertura importadora sobre sectores que todavía operan con niveles de actividad muy bajos. En varias ramas fabriles aseguran que la combinación entre costos en dólares más altos, caída del consumo interno y mayor ingreso de productos importados está generando una presión creciente sobre la producción local. “Hoy muchas empresas están trabajando con márgenes mínimos o directamente perdiendo plata para sostener operaciones”, describió un empresario.

Por eso, valoraron las señales del Gobierno en materia de impuestos, pero también insisten en la necesidad de que se recupere la demanda lo antes posible. En el sector sostienen que buena parte de las compañías ya atraviesa una situación delicada y advierten que sin una recuperación más clara del consumo y mejoras en la competitividad, podrían profundizarse los problemas de empleo y producción durante el segundo semestre.

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