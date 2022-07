Es argentina, ilustró un libro como terapia para su hija que sufría bullying y hoy la obra recorre el mundo

Carolina y su hija Sara. Cuando la joven atravesó la crisis de su adolescencia, la ilustradora canalizó su angustia a través de trabajos que tomaron forma de un libro que se editó en los Estados Unidos y llegó a China

Sentada en una cafetería de la calle 49 de La Plata, la ilustradora infantil Carolina Farías se refugió en su computadora, un iPad y recordó esa misma sensación de seguridad que solía sentir cuando era niña con un lápiz en la mano. Sola en esa mesa, con una taza de café con leche de almendras, comenzó a plasmar emociones.

Empezó a garabatear como una manera de desahogarse, de intentar transformar su angustia en una historia inspiradora. Días antes, en una charla con su terapeuta, le había manifestado cierta preocupación por su hija, que atravesaba una adolescencia compleja. “Habrá que ver quién quiere ser”, le advirtió. Y aquella frase quedó resonando en su cabeza.

Supo enseguida que en la trama de aquella historia con la que pretendía canalizar no podía faltar la amistad, la aceptación, la valoración propia y otros tantos ítems que había anotado en su agenda.

Carolina nació en Bahía Blanca el 14 de agosto de 1968. Comenzó a sorprender con sus dibujos incluso antes de saber leer y escribir. Concurría a un taller barrial que se había convertido en su lugar en el mundo.

Todavía conserva fresca en su memoria la alegría que sintió cuando le compraron su primer cuaderno “Rivadavia” para empezar primer grado en la Escuela 3, allá por 1975, y sin poder resistirse coloreó casi todas sus hojas. Tenía seis años y dibujar era algo cotidiano, necesario en su vida.

“Cuando era chica no estaba visto como algo importante. Hoy lo veo en las escuelas, los papás se preocupan si sus hijos andan bien en matemática o lengua, pero jamás se fijan cómo andan en pintura” , reflexiona riendo.

Carolina Farías es una reconocida ilustradora infantil, cuyos trabajos se incluyen en relatos de María Elena Walsh, María Cristina Ramos y Paula Bombara

Antes de partir a La Plata se recibió de maestra de plástica y de profesora de piano en su ciudad. Su vocación fue inamovible, asegura: “No podría haber hecho otra cosa y tuve suerte, porque me anoté en 1988, justamente cuando se abrió la cátedra de Dibujo en la Facultad de Bellas Artes”.

Egresada de la Facultad de Bellas Artes de La Universidad Nacional de La Plata, se volcó al mundo infantil y así llegó a ilustrar cuentos de autoras de renombre, entre ellas María Elena Walsh, María Cristina Ramos y Paula Bombara. Premiada y con numerosas exposiciones en su haber, trabaja para editoriales del país y del exterior. Es, además, titular de la cátedra de Dibujo I y II en Diseño y Comunicación Visual en esa misma casa de estudios y profesora en el Bachillerato de Bellas Artes.

Su primera ilustración la hizo en 2006 para el cuento de María Elena Walsh “Historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto Fukasuka”, de la editorial Alfaguara. ¿Si ilustrar para María Elena fue una consagración? Carolina responde que no suele ser consciente. Tampoco lo fue cuando ilustró el libro que acompañaba la presentación de la película “Where the Wild think are” (”Donde viven los monstruos”), de Maurice Sendak, o en cada oportunidad en que colabora con las Abuelas de Plaza de Mayo.

Si bien cuenta que se inició de manera artesanal, hoy la tecnología es clave para trabajar, retocar y mejorar los trabajos. “De manera intuitiva comencé hace años a trabajar digitalmente, aunque tratando de conservar el aspecto artesanal de mi trabajo. Me siento cómoda sabiendo que puedo mejorar la calidad de impresión en las imágenes y saber que las paletas de colores no me van a dar sorpresas al imprimir”, concluye. Esos trabajos se pueden contemplarse en su página https://carolinafarias.com.ar o en su Instagram, @fariasillos.

Carolina cuenta que para su primer trabajo apeló a la figura de su hijo Paco, y para el último contó con la colaboración de Sara, su hija, ya que fue pensado para ser editado en inglés

Casada y mamá de Paco y Sara, lo cierto es que cuando comenzó a ilustrar “Chameleon can be” atravesaba un duro momento familiar, ya que Sara sufría bullying. “Mi hija transitaba una adolescencia con todos los cuestionamientos habidos y por haber. Me dejó muy marcada, me desestabilizó, jamás soy ciega frente a lo que sucede en mi entorno y muchas veces es allí cuando llega la inspiración”, confiesa, en diálogo con Infobae.

Frente al iPad y a cuestionamientos como “¿Quién soy?”; “¿Quién deseo ser?”; “¿Me elijo?”, comenzó a pensar en la figura de un camaleón. Un camaleón que fue tomando forma y color en ese mismo café céntrico. Tanto tiempo pasaba allí, que hasta la moza se sintió intrigada por esos dibujos.

Empezó, así, a cobrar vida un personaje curioso por encontrar respuestas sobre quién sería si fuese otro. El personaje empieza a probar distintas posibilidades: “¿Un pavo real deslumbrante? ¿Un poderoso rinoceronte? ¿Un koala esponjoso?”. Con la ayuda y el apoyo de sus amigos el camaleón protagoniza miles de aventuras hasta descubrir la importancia de ser fiel a sí mismo.

“Iba a dar clases angustiada, siempre atenta al teléfono. Pese a eso, enseñar me resultaba motivador y, lejos de pretender esconder lo que me sucedía, solía mostrarles los bocetos a los estudiantes. Necesitaba conocer la mirada del otro. Aquel camaleón fue un gran disparador”, recuerda.

Carolina Farías dibuja en su Ipad. Las herramientas digitales son parte importante dentro de su book de ilustracioones

En el afán de sortear aquel momento lo más pronto posible, se le ocurrió invitar a su hija para trabajar juntas en esa historia.

“El libro fue pensado en inglés y ella es muy buena en eso, de modo que resultó de gran ayuda. Las cosas, con el paso del tiempo se acomodaron, superó ese trance, estudia Psicología y está feliz” , evoca. Sin embargo, Carolina ya no pudo desprenderse de la historia.

Fue entonces cuando la editorial Yeehoo press, con sede en Chicago, se interesó en el trabajo. Incluso le ofreció un profesional de apoyo para que puliera los textos. Nació así “Chameleon can be”.

-- ¿Imaginó estos resultados?

-- ¡No! Increíble, algo que fue terapéutico finalmente me cerró, me gustó mucho. Implicó, además, un desafío porque esta vez iba a debutar escribiendo nada menos que en inglés. El hecho de haber controlado personalmente y en forma rigurosa todos los detalles, tipografía, tapa y diseño, dio grandes resultados. La editorial lo cuidó, difundió y compartió, algo que agradezco profundamente. Luego llegó lo más impensado y maravilloso, que hoy esté publicado en inglés y en chino y circule por la Feria de Beijing.

-- ¿Qué deja esta historia como enseñanza?

-- La moraleja es muy sutil porque la idea es que se descubra sin decirla en forma directa. Habla de nuestras luchas internas; de la importancia de ser uno mismo; de tolerarse y aceptarse. Insisto, aceptarse por uno mismo, no para gustarle al otro. Finalmente, concluye que somos valiosos cuando somos auténticos.

Nacida en Bahía Blanca, Farías reside en La Plata desde hace años. También se destacan sus colaboraciones con Abuelas de Plaza de Mayo

-- ¿Cómo se inicia la historia? ¿Cómo transcurre?

-- Chameleon aparece en un principio como una hermosa flor en un dibujo que me gustó muchísimo. Una bella flor que se mezcla entre otras, aunque finalmente no se siente cómodo en ese rol. Aparecen, así, nuevos personajes, una rana, una vaquita de San Antonio, una abeja, un mono, un tiburón. Intenta parecerse a ellos, pero sus características no lo dejan conforme. Un día se contempla reflejado en el agua, sus amigos lo espían, y comienza a notar todo lo bueno que tiene, sus verdaderas fortalezas. Todos celebran ese hallazgo y también comienzan a cuestionarse quiénes son en esencia.

-- ¿Qué suele aconsejarles a sus estudiantes, futuros ilustradores?

-- Siempre parafraseo lo que decía Thomas Alva Edison: esta profesión es 90 por ciento transpiración y 10 por ciento inspiración. Hay que trabajar duro, seguir al corazón y confiar en el instinto.

--¿Qué la suele inspirar a la hora de crear una imagen?

-- La inspiración puede llegar en cualquier momento y en cualquier lugar, en la vida cotidiana. Tal vez algo que sea visualmente interesante dispara una chispa, así que suelo tomar fotos o escribir apuntes. Me encanta contar historias sobre las emociones y una forma de lograr eso es encontrar personajes interesantes. Me tomo mi tiempo para darles alguna personalidad distintiva.

-- ¿Cómo se logra?

-- Es gracioso, porque trato de meterme en sus zapatos e imaginar lo que están pensando o sintiendo, incluso si se convierten en perro o león. Como profesora en ilustración, es genial interactuar con los estudiantes y explorar su imaginación. Es asombroso lo inusual e interesante que pueden ser algunas de sus ideas, por eso digo que me enriquecen. Intento animarlos, especialmente a los que piensan que no pueden dibujar.

"Chameleon can be" fue editado por Yeehoo press, con sede en Chicago

-- ¿Qué es lo más difícil a la hora de iniciar una historia?

-- Encontrar el enfoque. Hay tantas opciones y tanto por hacer que a veces solo hay que detenerse y tomar las cosas con calma. En ocasiones me abruman tantas ideas que debo tomar nota e ir seleccionando para que queden las mejores, una tarea bastante tediosa.

--¿Cómo se consigue obtener nuevas ideas?

-- Las buenas ideas nacen pequeñas, por eso no debemos confiar en un momento ideal o en un golpe repentino de inspiración. Creo, en cambio, que las ideas se encuentran en nuestras actividades cotidianas y en las cosas más aleatorias con las que tropezamos en la vida. Cuando trabajo en un libro, siempre reflexiono sobre mis propios recuerdos de la infancia, en cómo me sentía o reaccionaba frente al mundo que me rodeaba.

-- Su hija de alguna manera la inspiró ¿Alguna vez sucedió lo mismo con su hijo?

-- Mi primer libro llamado “En el principio” fue una adaptación de la Biblia para los niños y habla del génesis de la vida. El protagonista es Paco, así se llama mi hijo, un niño pequeño cuya madre está a cargo de la creación del mundo que lo rodea. El libro demoró dos años de trabajo duro y fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Las cosas de la vida, Paco estuvo en mi primer libro y Sara en este último, acaso de los más satisfactorios de mi vida.

-- Finalmente ¿Qué conclusión le dejó el libro desde la experiencia personal?

-- Creo que en cualquier familia se viven situaciones parecidas a la nuestra, pero lo loco fue que mutara en libro y que se haya traducido al chino. En cuanto a lo familiar, hemos resultado fortalecidos y fue una gran satisfacción personal haber logrado convertir algo oscuro en algo positivo. No soy la misma, sería imposible. Me transformé y salí más fuerte, seguimos juntos y comprobamos cuánto amor nos tenemos.

