La Rioja: un grupo de docentes protestó frente a la gobernación y hubo incidentes con la policía

Un grupo de docentes se enfrentó con la Policía en La Rioja

Momentos de tensión si vivieron en las últimas horas en La Rioja, cuando docentes autoconvocados protestaron frente la gobernación local en reclamo de mejoras salariales y se enfrentaron con la Policía. El conflicto comenzó hace un mes. Si bien la mayoría de los gremios acordaron una suba, el grupo de maestros llegó hasta allí, intentó ingresar al edificio y fueron sacados por la fuerza provincial.

“Convocamos a todos los trabajadores de nuestra provincia a apoyar y acompañar la lucha de lxs docentes autoconvocados, que reclaman un salario justo por su trabajo y resisten, por un lado, la entrega de las estructuras sindicales que dicen representarles”, señaló en un comunicado la Asamblea Riojana Capital.

En la protesta, los docentes llegaron hasta el edificio y pedían hablar con el gobernador Ricardo Quintela para pedirle el aumento salarial. Quintela, el sábado pasado, había realizado una publicación en redes sociales donde se refirió al conflicto que existe en la provincia hace un mes y dijo haber cerrado un acuerdo con los gremios docentes.

“Junto a representantes de AMP, UDA, SADOP, AMET y SELAR acordamos la disposición del aumento salarial para las y los docentes de la provincia. El mismo será de 15 mil pesos en tres tramos, de julio a septiembre”, escribió. Y siguió: “De esta manera se llega al 54% de incremento hasta el mes de septiembre, superando 10 puntos a la inflación. Estos acuerdos se logran mediante el diálogo y el respeto mutuo, poniendo al progreso y a la educación por delante”.

Captura del tuit del gobernador Quintela

El ministro de Educación de La Rioja, Ariel Martínez, habló con medios locales y se expresó en línea a lo que el gobernador Quintela había escrito: “Hoy no hay ninguna solicitud y reclamo a nivel sindical. Para nosotros no hay ningún tipo de reclamo de ninguna de las cinco entidades gremiales. Todo lo que surja por fuera de este ámbito, nosotros no lo vamos a considerar como una medida de fuerza”.

“No existe la medida de fuerza, debe tener la formalidad de solicitud, pedido y avance del resguardo institucional que se busca consensuar dentro del sistema educativo”, agregó Martínez.

Y concluyó: “Con estos $15 mil tendremos un incremento de $32 mil por cargo en el sistema educativo. Hay un compromiso del gobierno de la provincia y del Ministerio de Educación, lo que hace que estemos por encima de la inflación”.

Momentos de tensión en la Casa de Gobierno de La Rioja

Por su parte, Karina Martínez, una maestra que participó de la protesta, habló con el canal de noticias TN y aseguró: “En La Rioja no hay clases más allá de que el Gobernador publicó que había cerrado un acuerdo. El salario inicial en la provincia es de 52 mil pesos. Nos dieron un aumento en tres cuotas. Una de 5 mil que dicen que va a entrar en el aguinaldo. Otra el mes que viene de 4mil y la última en septiembre de 6 mil”.

Y agregó: “Nosotros pedimos 20 mil juntos, ahora y al básico. No entendemos como este gobierno sigue haciendo esto”.

Debido a esto, docentes autoconvocados este martes fueron a la puerta de la gobernación a instalar una carpa y la policía riojana los retiró. “Repudiamos la represión del gobierno de Quintela a los docentes autoconvocados. Pidieron ser recibidos por el gobernador porque los gremios dejaron de representar a sus afiliados y se pusieron del lado de la patronal”, sostuvieron en un comunicado de la Asamblea Riojana Capital.

Y completaron: “Movilización masiva en la plaza, toma de escuela, cortes de rutas en el interior y Quintela responde mandando policías a golpear maestros!! Quintela y los gremios cómplices están empobreciendo cada vez más a los trabajadores riojanos. Es hora de decir basta!”.

SEGUIR LEYENDO: