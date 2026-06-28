Federica Pais se encontraba por salir al aire cuando conoció la muerte de Ernestina: “Salió corriendo”

Susana Roccasalvo contó el delicado momento que vivió la conductora al recibir la noticia del trágico fallecimiento de su hermana (Video: Implacables/ El Nueve)

La trágica muerte de Ernestina Pais el último viernes sigue conmoviendo el espectáculo argentino. La noticia llegó en pleno trabajo a su hermana, Federica Pais, quien en ese instante se encontraba en preparando su salida al aire del ciclo 1111 que conduce en la señal Argentina 12.

Según relató Susana Roccasalvo en Implacables (El Nueve), la reacción de Federica fue inmediata: “Federica estaba ayer en Argentina 12, en este canal, por salir al aire, cuando los productores fueron a darle la noticia”. Roccasalvo detalló que, al recibir la información, la periodista dejó el estudio para acudir junto a su familia.

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Lola Cordero, periodista del ciclo, sumó detalles sobre el momento vivido por Federica: “Estaba en sala, preparándose. El programa va de 21 a 23 y salió corriendo. Se levantó y se fue para contener a su familia”. La urgencia y el desconcierto marcaron la reacción de la periodista ante la tragedia.

“Estaba preparándose en el canal. El programa va de 21 a 23 y salió corriendo. Se levantó y se fue para contener a su familia”, contaron en Implacables sobre la reacción de Federica por la muerte de Ernestina

“El hijo de Ernestina tiene 22 años y era la primera persona a la que había que contener y cuidar”, remarcó Cordero sobre Benicio, el hijo de Ernestina, de 22 años, quien este domingo despidió en sus redes a su madre con un conmovedor posteo.

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La muerte de Ernestina Pais ocurrió el viernes por la tarde, cuando conducía rumbo al teatro Niní Marshall de Tigre, donde participaba en la obra “El divorcio del año”. Al llegar al paso a nivel de Sáenz Peña y El Cano, su automóvil fue embestido por una formación del Tren de la Costa. La actriz falleció en el acto, justo antes de una función para la que el público ya comenzaba a ocupar sus lugares en la sala.

La familia Pais recibió muestras de afecto y solidaridad de parte de figuras del espectáculo y del público. La noticia generó una ola de mensajes en redes sociales, donde la trayectoria y la calidez de Ernestina fueron recordadas por colegas y televidentes.

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Federica Pais en su ingreso en la sala donde velaron a Ernestina (RSFotos)

El féretro de Ernestina Pais fue escoltado este domingo por familiares, amigos y colegas hasta el Panteón de Actores del cementerio de Chacarita, en una despedida marcada por el dolor y la conmoción. La actriz perdió la vida a los 54 años, tras un accidente en un cruce ferroviario de San Isidro, cuando se dirigía a una función teatral.

La mañana en la casa velatoria de Av. Córdoba 5080 reunió a decenas de rostros conocidos. La llegada de Federica Pais, acompañada por su pareja Facundo Echeguren, reflejó el clima de profunda tristeza que envolvió la jornada. Poco después, Benicio Guyot, hijo de Ernestina, ingresó conmovido, sostenido por su padre, el fotógrafo Alejandro Guyot.

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La presencia de colegas y amigos del ambiente artístico fue constante durante el velatorio. Gastón Pauls, amigo íntimo y exnovio de la actriz, llegó para rendirle homenaje. Días antes, le había dedicado unas palabras en sus redes sociales, despidiéndose con emoción.

Ernestina y Federica Pais tuvieron sus idas y vueltas como hermanas, pero en los momentos más difíciles de sus vidas estuvieron unidas

En la puerta de la casa velatoria también se vio a Diego Ramos, quien compartía elenco con Ernestina en la obra que se encontraba en cartel. Ramos aguardó el momento de ingresar, acompañado por otros actores como Rocío Igarzábal y José María Muscari, director del espectáculo teatral.

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El productor y director Muscari fue uno de los primeros en llegar, junto a Mariela Asensio, su dupla en la dirección de la última apuesta teatral de la actriz. Muscari había recibido la noticia del accidente mientras se encontraba en el Gorriti Art Center y fue él quien debió comunicar la tragedia al elenco en el teatro de Tigre.

La actriz Romina Gaetani arribó más tarde, visiblemente afectada por la pérdida de su compañera. También se acercaron figuras como Dalma Maradona, Malena Guinzburg y El Bicho Gómez, quienes recordaron el lazo de Ernestina con el ciclo “Mañanas informales” y su amistad con Jorge Guinzburg.

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El dolro de Federica al llegar a la casa velatoria en Palermo donde fue velada Ernestina (RSFotos)

Otras personalidades, como María Eva Albistur, María Carámbula junto a Javier Timerman y Cristian Rey, y los productores Alejandro Ortiz y Eloy Alazard, formaron parte del último adiós en la sala Zuccotti Hnos.

Durante la ceremonia, los asistentes intercambiaron abrazos y miradas que denotaban la huella que Ernestina dejó en su entorno. Varios de los presentes formaban parte de la obra que la actriz iba a protagonizar esa noche en Tigre, entre ellos Romina Gaetani, Diego Ramos, Rocío Igarzábal y Juan Palomino.

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