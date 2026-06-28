Folarin Balogun lidera el salto histórico de Estados Unidos en su Mundial: el nuevo mapa de figuras que ilusiona a los locales

Folarin Balogun se afirmó como eje ofensivo de Estados Unidos en el Mundial 2026 con dos goles ante Paraguay y movimientos que abrieron espacios para sus compañeros (IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)

La Selección de Estados Unidos, dirigida por Mauricio Pochettino, llegó al cruce del miércoles ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos del Mundial 2026 con una conclusión ya definida: el técnico identificó qué futbolistas sostuvieron el rendimiento del equipo en la fase de grupos y cuáles perdieron terreno tras dos arranques contundentes y una derrota agónica ante Turquía con una formación alternativa, según The Athletic.

Ese diagnóstico se apoyó en una lectura del rendimiento individual y colectivo a lo largo de los tres partidos y delineó un mapa de nombres de cara a la etapa eliminatoria: quiénes se afirmaron como ejes del funcionamiento, qué irrupciones se ganaron un lugar y qué futbolistas quedaron relegados, de acuerdo con el análisis del medio.

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Entre los datos que mejor explicaron esa lectura apareció el partido ante Turquía: Sebastian Berhalter creó cinco chances para sus compañeros y se convirtió, de acuerdo con Opta y citado por el medio, en apenas el tercer jugador de Estados Unidos que registró cinco o más ocasiones creadas en un encuentro de la Copa del Mundo en la era moderna.

Los otros restantes fueron Clint Mathis, con seis ante Polonia en 2002, y Cobi Jones, con cinco frente a Yugoslavia en 1998.

Folarin Balogun y Tyler Adams emergen como los ejes del equipo

Tyler Adams se consolidó como el corazón de Estados Unidos por su lectura defensiva, su liderazgo y su papel central en la presión del equipo durante la fase de grupos del Mundial (REUTERS/Agustin Marcarian)

El nombre que más creció en ataque fue Folarin Balogun. Marcó dos goles contra Paraguay y además provocó el gol en contra de Australia con un desmarque que volvió a exhibir la clase de movimientos que, según el diario, Estados Unidos llevaba tiempo buscando en un número nueve.

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El análisis destacó su capacidad para estirar a las defensas en vertical y, al mismo tiempo, abrir espacios para sus compañeros.

También subrayó que ya existió una comprensión visible entre el delantero y quienes lo rodearon: detectaron antes sus rupturas y él respondió con definición.

Ese nivel, añadió el medio, puede tener consecuencias fuera del torneo. Con Mónaco a las puertas de una nueva etapa tras un cambio de entrenador, la Copa del Mundo apareció como una plataforma para que Balogun aspirara a un salto hacia uno de los clubes más poderosos de Europa.

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En el centro del funcionamiento colectivo apareció Tyler Adams. El informe lo describió como el corazón del equipo por su lectura defensiva, su liderazgo y su capacidad para apagar los riesgos antes de que se convirtieran en peligro real.

Mauricio Pochettino llegó con Estados Unidos a los dieciseisavos del Mundial 2026 ante Bosnia y Herzegovina con un diagnóstico definido sobre los jugadores que sostuvieron el rendimiento en la fase de grupos (IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby Lee)

Su influencia también se reflejó en la presión del equipo. El diario remarcó que Adams marcó el tono de esa estructura y rara vez desperdició un movimiento, en una valoración que se completó con un dato de mercado: tras la salida de Andoni Iraola de Bournemouth, varios grandes de Europa volvieron a seguirlo, entre ellos Chelsea y Liverpool, que ya lo habían pretendido antes de su llegada al club inglés.

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Alex Freeman, Malik Tillman y Christian Pulisic reforzaron su peso en el torneo

Para la publicación, Alex Freeman fue incluso la revelación de todo el torneo. Ya fuera como lateral derecho o como zaguero por ese sector en una línea de tres, mostró una serenidad poco habitual para un jugador que todavía está en una etapa temprana de su carrera internacional.

El rasgo más valorado de su juego no fue solo el despliegue físico, sino la toma de decisiones. El análisis destacó que supo cuándo anticipar y cuándo cubrir a Chris Richards, Tim Ream o Sergiño Dest, y que rompió líneas rivales con conducciones bajo presión que desordenaron a la defensa contraria antes de que Estados Unidos atacara el espacio libre. La conclusión del medio fue directa: Villarreal puede haber encontrado a un futbolista especial.

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También recibió una valoración alta Malik Tillman. Su trabajo sin pelota, sostuvo el artículo, se emparejó con la calidad que ya había mostrado en posesión durante las últimas dos temporadas en Europa, en las que desarrolló recursos para romper defensas con un pase, superar rivales en espacios cortos y rematar desde lejos.

A eso le sumó una faceta más agresiva en la recuperación. El medio resaltó que ganó entradas y convirtió de inmediato una acción defensiva en una transición ofensiva.

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Alex Freeman reforzó su peso en Estados Unidos al destacarse por su toma de decisiones, su cobertura defensiva y sus conducciones bajo presión en el Mundial 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson)

En esa misma línea apareció Weston McKennie, que llevó el brazalete de capitán en el último partido y, según el análisis, rindió en los tres encuentros de la fase de grupos.

La publicación interpretó que por fin sostuvo con regularidad su nivel en la selección y que hoy aportó liderazgo, experiencia y una condición física sólida.

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Cuando estuvo sano, el jugador que cambió el techo ofensivo del equipo siguió siendo Christian Pulisic. Frente a Paraguay generó dos goles antes de salir en el entretiempo por una lesión en la pantorrilla, y contra Turquía reapareció durante 32 minutos que el medio consideró alentadores.

El informe insistió en que ningún otro futbolista del plantel igualó su capacidad para eliminar rivales, crear oportunidades de la nada y responder en los momentos más exigentes.

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Para una trayectoria profunda en las rondas eliminatorias, añadió el diario, Estados Unidos necesitó a Pulisic sano, con confianza y en su nivel más alto.

La selección de Estados Unidos define su base para el cruce con Bosnia y Herzegovina (REUTERS/Matthew Childs)

Sergiño Dest y Sebastian Berhalter ganaron valor, mientras otros quedaron relegados

Otro nombre que salió reforzado fue Sergiño Dest. El medio señaló que encontró un equilibrio más fino entre el uno contra uno ofensivo y la circulación de la pelota, además de mostrar una disciplina defensiva mayor a la de torneos anteriores.

Como en el caso de Balogun, el Mundial pudo reabrir su mercado. Tras recuperar su mejor versión en PSV, el torneo lo colocó otra vez en la conversación para un posible traspaso a uno de los principales clubes del continente.

La sorpresa mayor, de todos modos, fue Berhalter. El diario sostuvo que aprovechó cada oportunidad y que su actuación ante Turquía confirmó que pudo ser un recurso real en las rondas de eliminación directa, tanto por su energía como por su calidad con la pelota y su influencia desde el banco.

Ese impacto se apoyó también en la pelota parada. La publicación consideró que su ejecución estuvo por encima de la del resto del plantel y lo perfiló como uno de esos suplentes que terminan inclinando torneos.

En el caso de Giovanni Reyna, el juicio fue más matizado. Mostró destellos ante Turquía, pero sin gobernar el partido, y el análisis concluyó que hoy encajó mejor como relevo cuando el ritmo bajó, para atacar piernas cansadas, encontrar espacios interiores y aportar creatividad ante rivales cerrados como Bosnia y Herzegovina.

La zona de sombras incluyó a varios nombres. Tim Weah fue señalado como el futbolista más decepcionante del equipo hasta ahora: bajo de confianza, desorientado frente a Turquía y perjudicado por un cambio de sistema que, según el medio, casi lo volvió prescindible.

La lista siguió con Brenden Aaronson, que tampoco dejó una buena impresión el jueves y ahora apareció como una alternativa de banco menos convincente.

Ricardo Pepi no mostró condiciones para desplazar a Balogun como único delantero, y en defensa Miles Robinson tuvo una actuación muy floja en el tercer partido del grupo, una producción que, según The Athletic, probablemente le cerró la puerta a una nueva oportunidad.