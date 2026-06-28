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El feliz anuncio de Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano al presentar su departamento en Belgrano: “Nos mudamos juntos”

A tres meses de enamorarse en Gran Hermano, la pareja confirmó que ya comparte techo y abrió las puertas del lugar que eligieron, un avance que celebraron con un video en redes

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Brian Sarmiento y Danelik confirmaron que se mudaron juntos a un departamento en Belgrano tras su romance en Gran Hermano (Video: Instagram)

Tres meses después de que su historia de amor empezara a tomar forma dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), Danelik Galazán y el exfutbolista Brian Sarmiento confirmaron que se mudaron juntos a un departamento en el barrio porteño de Belgrano. La influencer tucumana compartió el anuncio este fin de semana a través de sus redes sociales, con un video recorriendo el departamento que alquilaron y una frase que resumió el momento: “Comenzó la aventura Branelik”.

Danelik anunció en redes sociales que la pareja consiguió un alquiler y presentó la mudanza como el primer paso de “Branelik”
Danelik anunció en redes sociales que la pareja consiguió un alquiler y presentó la mudanza como el primer paso de “Branelik”

“Nos mudamos juntos, al fin conseguimos un alquiler. Este es nuestro primer paso”, dijo Danelik en el video, visiblemente emocionada. A su lado, Sarmiento fue más escueto pero igual de contento: “Por ahora estamos acá y, la verdad, yo estoy contento”. Las imágenes mostraron el departamento todavía con valijas y bolsas de la mudanza, lo que le dio al clip un tono espontáneo que sus seguidores celebraron. En su cuenta de X, ella amplió el mensaje: “La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamore. Dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él y aquí, en el afuera, amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho”, escribió.

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El departamento de Belgrano tiene living con televisor y sillón cama, comedor con mesa blanca y una cocina separada por una barra
El departamento de Belgrano tiene living con televisor y sillón cama, comedor con mesa blanca y una cocina separada por una barra

El tour virtual por el nuevo hogar mostró cada rincón del departamento ubicado en un primer piso de un edificio en Belgrano. Al entrar, un panel de tiras de madera con un televisor recibe a los visitantes, que según la pareja usan para escuchar música y ver fútbol, y un amplio sillón cama que funciona tanto para relajarse como para alojar visitas.

El comedor cuenta con una mesa blanca con cuatro sillas y una barra que separa la cocina, revestida en azulejos blancos con mesada de mármol gris. Fue en ese espacio donde Sarmiento anticipó sus planes: “Acá se van a comer altos asadazos”, dijo entre risas. Danelik sumó su propia promesa: “Acá voy a tirar magia”. El dormitorio principal, con cama matrimonial y cubrecama beige, fue bautizado por ella con humor como la “suite presidencial”.

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El vínculo entre los dos nació a fines de febrero, cuando ambos ingresaron juntos a la casa del reality. Durante las primeras semanas convivieron como compañeros, pero para abril ya había besos entre ellos que confirmaron que la relación había tomado otro cariz. Sarmiento fue eliminado antes que Danelik, lo que les permitió vivir brevemente su romance fuera del programa. Luego, el exfutbolista reingresó gracias al Golden Ticket, aunque su segunda estadía duró apenas 20 días: fue eliminado nuevamente por el público el 8 de junio y se reencontró con su novia esa misma noche. La mudanza se concretó tres semanas después de ese reencuentro.

La relación entre Danelik y Brian Sarmiento nació en Gran Hermano a fines de febrero y en abril ya había besos entre ambos
La relación entre Danelik y Brian Sarmiento nació en Gran Hermano a fines de febrero y en abril ya había besos entre ambos

El anuncio no fue recibido de manera uniforme en redes. Mientras una parte de sus seguidores celebró el paso, otra lanzó críticas sobre la rapidez del proceso y la situación económica de Sarmiento. “Este la está viviendo, mal ahí”, “Manteniendo al deudor” y “Le pagás el alquiler al deudor” fueron algunos de los comentarios que circularon. La pareja no respondió a esas críticas y continuó compartiendo contenido de su nueva vida en común.

Por otro lado, otros seguidores buscaron dejarles su mensaje de apoyo: “Se nota que se quieren mucho, los amo”, “Estoy muy contenta por ustedes y su progreso, que sea el primer paso de muchos juntos y que se sigan acompañando y cuidándose igual que lo hacían en la casa de GH” y “La gente contenta y feliz me pone feliz, somos instantes: vivan”.

La pareja, que se autodenomina “Branelik”, anunció que el departamento actual es un primer paso y que planean buscar otro espacio más adelante.

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