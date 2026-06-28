Mauricio Macri siguió de cerca la designación de Diego Santilli y respaldó su nombramiento como jefe de Gabinete

Mauricio Macri sigue de cerca las gestiones que desembocan en la designación de Diego Santilli

La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete también tuvo un capítulo reservado que involucró a Mauricio Macri. Aunque el ex presidente no participó de las conversaciones formales con el Gobierno, siguió de cerca las negociaciones que desembocaron en el desembarco del dirigente del PRO en uno de los cargos más importantes de la administración de Javier Milei.

Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso a esas conversaciones, Macri estuvo informado desde el fin de semana sobre la evolución de las negociaciones a través de distintos emisarios que lo mantuvieron al tanto de las conversaciones entre el Gobierno y Santilli.

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Ese seguimiento permanente tuvo un último episodio minutos antes de que el dirigente bonaerense ingresara a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Javier Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De acuerdo con la información reconstruida por Infobae, Macri llamó personalmente a Santilli cuando el dirigente ya se dirigía hacia la residencia presidencial. La conversación ocurrió instantes antes de que el ex vicejefe de Gobierno porteño cruzara el acceso a Olivos.

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El propio Macri lo confirmó a través de su cuenta de X poco después de la confirmación del nombramiento: “Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible".

El ex presidente se mantiene informado durante el fin de semana mediante emisarios del PRO (Adrián Escandar)

Santilli llegó a la residencia presidencial a las 19.20. Del otro lado lo esperaban Milei y Karina Milei para terminar de cerrar los detalles políticos de su incorporación al Gabinete nacional, luego de la renuncia presentada por Manuel Adorni.

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Durante esa conversación telefónica, Macri le transmitió un mensaje de respaldo para la etapa que estaba por comenzar. Según pudo saber Infobae, le manifestó que esperaba que pudiera “ayudar a fortalecer el cambio” y también “restablecer algún orden en la Jefatura de Gabinete”, un área que quedó en el centro de la escena política tras la salida de Adorni.

Las fuentes consultadas señalaron que el ex presidente siguió con atención todo el proceso que desembocó en la designación de Santilli. Durante los últimos días recibió información permanente sobre el estado de las conversaciones y sobre las alternativas que evaluaba la Casa Rosada para cubrir una función estratégica dentro del Gobierno.

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El llamado previo al ingreso a Olivos fue interpretado como un gesto político y personal hacia uno de los dirigentes con los que Macri mantiene una relación de mayor confianza dentro del PRO. Santilli integraba el círculo más cercano del ex mandatario y fue uno de los principales referentes del macrismo en la provincia de Buenos Aires.

Santilli junto al presidente y a Karina Milei en la Quinta de Olivos

La conversación también reflejó la expectativa de Macri respecto del papel que deberá desempeñar el nuevo jefe de Gabinete en una etapa política compleja para el oficialismo, que busca recomponer la coordinación interna del Gobierno y fortalecer su capacidad de negociación con el Congreso en momentos en que deberá afrontar debates legislativos de alta sensibilidad.

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La reunión en Olivos terminó de formalizar una decisión que se había acelerado durante las horas previas y que fue monitoreada con atención tanto dentro del Gobierno como en el PRO.

El hecho de que Macri estuviera informado desde el fin de semana y que decidiera comunicarse personalmente con Santilli inmediatamente antes de la reunión definitiva con Milei constituye un dato político que muestra el seguimiento que hizo del proceso y el respaldo que eligió expresar en el momento previo a que uno de sus principales dirigentes asumiera la responsabilidad de coordinar el funcionamiento del Gabinete nacional.

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Con ese llamado concluyó una secuencia que comenzó varios días antes, con contactos reservados, emisarios que mantuvieron informado al ex presidente y negociaciones que terminaron definiendo el nombramiento de Santilli. Minutos después de esa conversación telefónica, el dirigente ingresó a la Quinta de Olivos, donde el Presidente y Karina Milei terminaron de cerrar su incorporación al Gobierno.