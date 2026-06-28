Deportes

La respuesta de Gustavo Alfaro a las críticas de Chilavert antes del choque entre Paraguay y Alemania por el Mundial

El entrenador del elenco guaraní salió al cruce del ex arquero y defendió la capacidad de su plantel para competir contra uno de los favoritos al título en la Copa del Mundo

Guardar
Google icon

Gustavo Alfaro descartó este domingo cualquier postura defensiva ante las críticas del ex arquero José Luis Chilavert y afirmó que el duelo de Paraguay contra Alemania, válido por los 16avos de final del Mundial 2026, representa una oportunidad para seguir escribiendo la historia. “Si él decide pegarme es un problema de él, no mío”, declaró el entrenador en conferencia de prensa desde Boston.

El seleccionador argentino respondió así a las declaraciones del ex arquero albirrojo, quien lanzó duras críticas contra su gestión al frente de la Albirroja tras el empate de Paraguay con Australia. Alfaro reveló que prefería otro tipo de interlocución: “Me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiese llamado y que me diga: ‘Gustavo, me gustaría hablar con Orlando’. Como lo hizo Roque Santa Cruz el otro día con los delanteros”, señaló.

PUBLICIDAD

crítica chilavert contra alfaro
La crítica de Chilavert contra Alfaro en las redes sociales

El técnico también recordó un episodio personal con el ex arquero: hace algunos años, Chilavert le dijo en un estadio que tenía intención de tomar las riendas del fútbol paraguayo y que lo quería como entrenador. Lejos de guardar rencor, Alfaro trasladó el foco hacia la construcción colectiva: “Si nosotros queremos un Paraguay grande, tenemos que construir a que Paraguay sea grande".

Sobre el choque ante Alemania, cuatro veces campeón del mundo y uno de los candidatos al título, el DT rechazó cualquier complejo de inferioridad. “Reconocerse inferior no es sentirse inferior. ¿Cómo me van a decir que somos una selección de tercer nivel, si yo me considero una selección de primer nivel?”, afirmó ante los medios paraguayos.

PUBLICIDAD

“Jugar contra Alemania es un privilegio y una oportunidad para seguir haciendo historia”, subrayó Alfaro, quien también cuestionó las condiciones logísticas previas al partido. El seleccionador explicó que solicitó más tiempo de descanso y señaló que el plantel llegó a Boston apenas un día antes, con una hora adicional de viaje. “No son las condiciones ideales para enfrentar a una selección como Alemania”, admitió, aunque aclaró que eso no modifica la convicción del grupo.

El técnico también salió al cruce de las interpretaciones sobre sus declaraciones del día anterior, cuando comparó el valor de mercado de jugadores turcos con el del plantel paraguayo. “No era para menospreciarlos. Nosotros vamos a demostrar que por más que dos jugadores valgan más que nosotros, vamos a superarlos“, aclaró Alfaro. “Lo que vale es cuando uno tiene un corazón puesto al servicio del equipo. Esas cosas generan desafío”, añadió.

La narrativa de la adversidad superable es el eje del discurso de Alfaro desde su llegada a la selección. “Nos tocó agarrar una selección que estaba devastada. Después de las derrotas de la Copa América, no creo que haya alguien que pensara que Paraguay iba a estar en la Copa del Mundo", recordó. El técnico destacó que ese plantel ya midió fuerzas con Argentina y Brasil durante el proceso clasificatorio y salió adelante en ambos casos.

"Ya hemos estado frente a Argentina, a Brasil, equipos de la misma envergadura o más envergadura de la que eventualmente pueda tener Alemania. Ya los hemos enfrentado y por qué no ahora“, planteó Alfaro. El entrenador subrayó que todos los amistosos preparatorios desde la clasificación al Mundial estuvieron orientados a este tipo de escenarios.

Respecto a su continuidad al frente del equipo, Alfaro evitó comprometerse y explicó que primero quiere evaluar si el país está en condiciones de sostener un proceso. El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, ya le planteó la posibilidad de seguir, pero el técnico prefirió posponer cualquier decisión. “Toda mi energía está puesta en este Mundial y en seguir llevando a Paraguay lo más lejos posible”, cerró.

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección Paraguay Mundial 2026Gustavo AlfaroSelección Alemania Mundial 2026CopaMundial2026Mundial 2026José Luis Chilavert

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Video: se sumó a la ola del público durante el triunfo de Canadá y protagonizó el blooper del Mundial

La escena en la tribuna se multiplicó en plataformas digitales, mientras el partido se destrabó en los minutos finales: los dirigidos por Jesse Marsch se impusieron por 1 a 0 ante Sudáfrica

Video: se sumó a la ola del público durante el triunfo de Canadá y protagonizó el blooper del Mundial

Jorge Burruchaga fulminó a los jugadores de Uruguay tras la eliminación del Mundial 2026: “Fueron realmente pecho frío”

Con dos puntos en tres partidos y una eliminación que incluyó empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, los Charrúas quedaron afuera en fase de grupos, y el campeón del mundo fue uno de los primeros en apuntar directamente al plantel por encima del técnico Marcelo Bielsa

Jorge Burruchaga fulminó a los jugadores de Uruguay tras la eliminación del Mundial 2026: “Fueron realmente pecho frío”

Relegado en River, Subiabre fue filmado en un torneo de intercountries, donde discutió con un rival: “Dejalo que está colgado”

El atacante de 19 años, con contrato hasta 2028 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, se presentó sin autorización del club en un torneo amateur, anotó el tanto de la victoria y protagonizó un cruce con sus rivales en el campo

Relegado en River, Subiabre fue filmado en un torneo de intercountries, donde discutió con un rival: “Dejalo que está colgado”

El homenaje de la FIFA a Enrique Macaya Márquez por su 18° Mundial: por qué no elige al mejor jugador de la historia

El periodista, de 91 años, dio detalles de su recorrido en las Copas del Mundo. Qué cambió de 1958 hasta hoy

El homenaje de la FIFA a Enrique Macaya Márquez por su 18° Mundial: por qué no elige al mejor jugador de la historia

Perdió a sus padres en menos de un año, pudo jugar para Portugal y se convirtió en el héroe de Canadá en el Mundial

Stephen Eustáquio, vicecapitán canadiense, anotó en tiempo de descuento para eliminar a Sudáfrica en los 16avos, en un partido que parecía destinado al alargue y que terminó siendo el más recordado del fútbol de su país

Perdió a sus padres en menos de un año, pudo jugar para Portugal y se convirtió en el héroe de Canadá en el Mundial

DEPORTES

Folarin Balogun lidera el salto histórico de Estados Unidos en su Mundial: el nuevo mapa de figuras que ilusiona a los locales

Folarin Balogun lidera el salto histórico de Estados Unidos en su Mundial: el nuevo mapa de figuras que ilusiona a los locales

Video: se sumó a la ola del público durante el triunfo de Canadá y protagonizó el blooper del Mundial

Jorge Burruchaga fulminó a los jugadores de Uruguay tras la eliminación del Mundial 2026: “Fueron realmente pecho frío”

Relegado en River, Subiabre fue filmado en un torneo de intercountries, donde discutió con un rival: “Dejalo que está colgado”

El homenaje de la FIFA a Enrique Macaya Márquez por su 18° Mundial: por qué no elige al mejor jugador de la historia

TELESHOW

La contundente decisión de Daniela Celis contra Thiago Medina: “Cerrando etapas”

La contundente decisión de Daniela Celis contra Thiago Medina: “Cerrando etapas”

El feliz anuncio de Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano al presentar su departamento en Belgrano: “Nos mudamos juntos”

Federica Pais estaba por salir al aire cuando conoció la muerte de Ernestina: “Se fue corriendo”

El sentido posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, luego del funeral de su madre: “Gracias a todos”

Evangelina Anderson deslumbró en su regreso a Marbella: bikini rojo fuego, piscina y el sol del verano europeo

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz afirmó que la detención de Evo Morales es cuestión de tiempo: “Ya le va a llegar la cárcel”

Rodrigo Paz afirmó que la detención de Evo Morales es cuestión de tiempo: “Ya le va a llegar la cárcel”

Muere el árbol más famoso de Robin Hood: qué pasó con el Major Oak tras más de 1.000 años de historia

Israel destruyó una extensa red subterránea del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Honduras registra quinta semana consecutiva de rebajas en los combustibles

República Dominicana refuerza apoyo a Venezuela con nuevo contingente de búsqueda y rescate