La respuesta de Gustavo Alfaro a las críticas de Chilavert antes del choque entre Paraguay y Alemania por el Mundial

"ME HUBIESE GUSTADO QUE CHILAVERT ME HUBIESE LLAMADO PARA DECIRME 'GUSTAVO, ME GUSTARÍA HABLAR CON ORLANDO'" Alfaro y la importancia de los referentes en la Selección.



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Gustavo Alfaro descartó este domingo cualquier postura defensiva ante las críticas del ex arquero José Luis Chilavert y afirmó que el duelo de Paraguay contra Alemania, válido por los 16avos de final del Mundial 2026, representa una oportunidad para seguir escribiendo la historia. “Si él decide pegarme es un problema de él, no mío”, declaró el entrenador en conferencia de prensa desde Boston.

El seleccionador argentino respondió así a las declaraciones del ex arquero albirrojo, quien lanzó duras críticas contra su gestión al frente de la Albirroja tras el empate de Paraguay con Australia. Alfaro reveló que prefería otro tipo de interlocución: “Me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiese llamado y que me diga: ‘Gustavo, me gustaría hablar con Orlando’. Como lo hizo Roque Santa Cruz el otro día con los delanteros”, señaló.

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La crítica de Chilavert contra Alfaro en las redes sociales

El técnico también recordó un episodio personal con el ex arquero: hace algunos años, Chilavert le dijo en un estadio que tenía intención de tomar las riendas del fútbol paraguayo y que lo quería como entrenador. Lejos de guardar rencor, Alfaro trasladó el foco hacia la construcción colectiva: “Si nosotros queremos un Paraguay grande, tenemos que construir a que Paraguay sea grande".

Sobre el choque ante Alemania, cuatro veces campeón del mundo y uno de los candidatos al título, el DT rechazó cualquier complejo de inferioridad. “Reconocerse inferior no es sentirse inferior. ¿Cómo me van a decir que somos una selección de tercer nivel, si yo me considero una selección de primer nivel?”, afirmó ante los medios paraguayos.

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“Jugar contra Alemania es un privilegio y una oportunidad para seguir haciendo historia”, subrayó Alfaro, quien también cuestionó las condiciones logísticas previas al partido. El seleccionador explicó que solicitó más tiempo de descanso y señaló que el plantel llegó a Boston apenas un día antes, con una hora adicional de viaje. “No son las condiciones ideales para enfrentar a una selección como Alemania”, admitió, aunque aclaró que eso no modifica la convicción del grupo.

"CON 2 JUGADORES, TURQUÍA VALE TODO LO QUE VALE EL PLANTEL DE PARAGUAY... ENTONCES, QUIEREN SER CRÍTICOS, NO TENGO NINGÚN PROBLEMA"



👀🔥 El Profe Alfaro, PICANTE



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El técnico también salió al cruce de las interpretaciones sobre sus declaraciones del día anterior, cuando comparó el valor de mercado de jugadores turcos con el del plantel paraguayo. “No era para menospreciarlos. Nosotros vamos a demostrar que por más que dos jugadores valgan más que nosotros, vamos a superarlos“, aclaró Alfaro. “Lo que vale es cuando uno tiene un corazón puesto al servicio del equipo. Esas cosas generan desafío”, añadió.

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La narrativa de la adversidad superable es el eje del discurso de Alfaro desde su llegada a la selección. “Nos tocó agarrar una selección que estaba devastada. Después de las derrotas de la Copa América, no creo que haya alguien que pensara que Paraguay iba a estar en la Copa del Mundo", recordó. El técnico destacó que ese plantel ya midió fuerzas con Argentina y Brasil durante el proceso clasificatorio y salió adelante en ambos casos.

"Ya hemos estado frente a Argentina, a Brasil, equipos de la misma envergadura o más envergadura de la que eventualmente pueda tener Alemania. Ya los hemos enfrentado y por qué no ahora“, planteó Alfaro. El entrenador subrayó que todos los amistosos preparatorios desde la clasificación al Mundial estuvieron orientados a este tipo de escenarios.

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Respecto a su continuidad al frente del equipo, Alfaro evitó comprometerse y explicó que primero quiere evaluar si el país está en condiciones de sostener un proceso. El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, ya le planteó la posibilidad de seguir, pero el técnico prefirió posponer cualquier decisión. “Toda mi energía está puesta en este Mundial y en seguir llevando a Paraguay lo más lejos posible”, cerró.