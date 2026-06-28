El primer mensaje de Diego Santilli como jefe de Gabinete: “Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales”

Diego Santilli jurará el martes en su nuevo cargo

Poco después de haber sido designado como jefe de Gabinete, Diego Santilli le agradeció al presidente Javier Milei y a la secretaria general, Karina Milei, por la decisión y aseguró que va a trabajar con el resto del Gobierno en equipo para seguir “avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba”.

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, comenzó diciendo el hasta ministro del Interior.

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En un mensaje que publicó en su cuenta de X, y después de las internas que terminaron ejecutando a su antecesor, Manuel Adorni, el funcionario aseguró que cree “en los proyectos colectivos, no en los individuales”.

“Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”, señaló.

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En este sentido, “El Colo” remarcó que va “a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas”.

“Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”, cerró.

Justamente, Santilli redactó estas palabras para citar el tuit original del mandatario nacional, en el que compartió una foto de los tres en la Quinta de Olivos, donde se terminaron de acordar los detalles de su ascenso.

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En ese posteo, el propio Milei anticipó que la jura del nuevo ministro coordinador será el próximo martes a las 16:00, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

El funcionario fue confirmado en este rol tan solo unas horas después de que presentara su renuncia formal Adorni, envuelto en una polémica por su patrimonio.

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Desde finales de la semana pasada ya se venía especulando con que la persona que lo reemplazara fuera el ex diputado del PRO, que se sumó a la gestión libertaria en octubre del 2025, en el marco de una reorganización general del Gobierno.

En aquella oportunidad, después de que Guillermo Francos dejara la Jefatura de Gabinete, también por presiones internas, la cúpula del Poder Ejecutivo decidió empoderar al vocero y restablecer el Ministerio del Interior, donde lo colocaron a Santilli.

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Santilli fue confirmado luego de una reunión con Javier y Karina Milei en la Quinta de Olivos

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas al “Colo”, en lo que respecta a gestión, seguimiento y administración, tendrá un perfil con fuerte presencia en la gestión cotidiana.

Coordinará el trabajo con los ministros, realizará un “seguimiento permanente de cada área“ y buscará “acelerar la ejecución de las reformas, destrabando procesos y garantizando resultados”.

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De hecho, todo esto fue uno de los principales puntos de los que habló con el Presidente este domingo por la noche, cuando lo visitó en Olivos.

En lo que respecta a la difusión oficial, planea ser una de las principales voces políticas del Gobierno, con fuerte presencia en los medios y en el debate público para “comunicar la gestión, defender las reformas y representar al Ejecutivo”.

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No obstante, en este punto se va a complementar con el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien fue nombrado días atrás y dará el martes su primera conferencia de prensa en Casa Rosada.

Por último, en cuanto a la relación con las provincias, el Congreso y la búsqueda de acuerdos, Santilli seguirá participando de la mesa política, en la que se encuentran los distintos sectores del oficialismo con poder de decisión.

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Asimismo, su objetivo es mantener un rol central en la relación con gobernadores, senadores y diputados nacionales, “consolidando el diálogo político y los acuerdos necesarios para avanzar con la agenda legislativa” que impulsa el oficialismo.