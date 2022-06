Fuerte respuesta del Movimiento Evita a Cristina Kirchner: “Lamentamos que sea incapaz de entender la realidad del trabajo en el siglo XXI”

“Bronca, indignación, pero no sorpresa”, ese fue el clima que imperó en el cónclave que realizó este martes el Movimiento Evita con sus dos principales figuras como convocantes, los funcionarios Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro. La reunión fue armada de urgencia ayer a la noche, después que impactaran de lleno las palabras de la Vicepresidenta Cristina Kirchner reclamando el control de los programas sociales. Sucede que el albertismo y en particular en el Movimiento Evita y después el ministerio de Desarrollo Social —encabezado por Juan Zabaleta—, están a cargo de los principales programas sociales, como el Potenciar Trabajo. Tras la reunión, la organización emitió un comunicado.

El texto se tituló “La única verdad es la realidad” y en el detallaron sobre los dichos de CFK: “Lamentamos que parte de la dirigencia política sea incapaz de entender la realidad del trabajo en el siglo XXI” . “Es más fácil pelear con quienes la expresamos, que escuchar y reflexionar acerca de cómo resolver los problemas de los que peor están”, agregaron.

“Reducir la economía popular a los planes sociales es negar la realidad. Los planes sociales son apenas el 10% de la economía popular y el 5% del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras”, fundamentaron en el comunidado. Al mismo tiempo, convocaron a los movimientos populares a construir un espacio político .

“Negando la realidad del trabajo en el presente nos negamos la posibilidad de construir un futuro para todos y todas —precisó el texto oficial—. Bienvenido el debate al Frente de Todos, porque lo único que debe preocuparnos es cómo construimos un proyecto de país con justicia social. Sin la economía popular eso es totalmente imposibl e. Por eso vamos a convocar a todos los movimientos populares a construir un espacio político, social y cultural que discuta el modelo de país para enfrentar la concentración económica y superar los problemas estructurales que tiene la Argentina ”.

El Movimiento Evita también se refirió a la figura de las mujeres dentro de las organizaciones sociales, un tema que también tocó la ex mandataria en su discurso de ayer. “Un apartado especial merece las tareas de cuidado socio comunitario que las compañeras asumen con mucho orgullo además de ser dirigentas barriales y referentas políticas”, señaló el comunicado.

Cristina Fernández de Kirchner (Franco Fafasuli)

Ayer, en su discurso, Cristina Kirchner había dicho: “Los piqueteros en la República Argentina son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No nacieron con ningún gobierno populista. Fueron producto de los altos índices de desocupación y de la falta de oportunidades. El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”.

Desde Desarrollo Social, los 2.273.996.938 pesos destinados al Potenciar Trabajo los coordina la secretaría de Economía Social que comanda Pérsico. Por eso la urgencia del encuentro de hoy. Desde hace varias semanas los movimientos sociales alineados con el Presidente observan la intención del kirchnerismo, con La Cámpora a la cabeza, la organización política que conduce el diputado nacional Máximo Kirchner, de quitarle la “caja” de los programas sociales a el Evita y dejarlos en manos de gobernadores e intendentes.

El encuentro de hoy estaba programado para las 10 de la mañana, en la sede ubicada sobre la calle Entre Ríos, pero comenzó más tarde. Allí, según supo Infobae, se comentó que “Cristina, por un tema de clase, no entiende la economía popular ni las estrategias políticas que construyen los pobres”.

“Ayer Cristina lo expresó dolosamente y digo dolorosamente porque podemos tener matices y diferencias, pero ayer habló de una forma sobre las organizaciones sociales y sobre sus integrantes, las mujeres, con un desconocimiento muy grande ”, señaló Navarro en declaraciones a Radio Con Vos. “Creer que ser pobre, ser humilde y vivir en un barrio las pone más indefensas respecto a otros sectores, como ella calificó, es no entender la realidad: no conocerla ”, agregó a modo de réplica hacia la ex mandataria.

Fernando "Chino" Navarro (Joaquin Pedroso)

“Hay dirigentes, militantes, estructuras y miembros de distintos gobiernos a los que les molesta la organización popular. Molesta porque es más fácil ser patrón que ser dirigente”, señaló.

La extensión en el horario posibilitó que los dirigentes escucharan en vivo al jefe de Estado que un acto, que se desarrolló a las 12.30 y dijo: “ Yo les quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad a donde la solidaridad no existía, llevando compromiso a donde el compromiso no existía”. Luego, agregó: “ Y quiero agradecérselo aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos , lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice; mi eterna deuda de gratitud con cada una de esas organizaciones”.

Los dichos generaron el aplauso de los presente. Con esa frase Fernández “banco” al Evita, pero también a otras organizaciones sociales que integran el Frente de Todos, pero sobre todo del albertismo, como Somos Barrios de Pie, que coordina a nivel nacional Daniel Menéndez otro funcionario del ministerio de Desarrollo Social.

Durante el encuentro de los dirigentes del Movimiento Evita, quedó claro el apoyo irrestricto de ese espacio al presidente Fernández. Tanto es así que ya están organizando “una marcha fabulosa” el 7 de agosto el día, en que se conmemora la figura de San Cayetano , el patrono del trabajo. Ese día, “Los Cayetanos” así se denominan, realizarán, como todos los años, una movilización desde la iglesia de San Cayetano, ubicada en el barrio porteño de Liniers a Plaza de Mayo.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en tanto, también emitió un comunicado este martes, titulado “La Economía Popular es Trabajo, no es tercerización” . Allí, señalaron: “En la lucha, los movimientos conquistaron políticas públicas para fortalecer la economía popular y desarrollaron una agenda de propuestas que se sintetiza en la consigna Tierra, Techo y Trabajo, como sostiene el papa Francisco. No se trató de una tercerización, sino de inventar algo nuevo dónde no existía nada, dónde solo había vacío y abandono”.

Hoy también hubo un fuerte respaldo de Alberto Fernández a los movimientos sociales tras las críticas de Cristina Kirchner

Luego, agregaron: “No es justo que miles de militantes sociales y trabajadores sean estigmatizados. La economía popular se convirtió en un refugio dónde cientos de miles encontraron un espacio de pertenencia, organización y trabajo. Sus aportes a la sociedad son mucho mayores que las situaciones negativas que repudiamos”. Finalmente, convocaron a la movilización por el día de San Cayetano.

La movilización, que nació en reclamo de Tierra, Techo y Trabajo durante el gobierno de Mauricio Macri, está integrada por otras organizaciones populares además del Evita y Somos Barrios de Pie como la Corriente Clasista y Combativa, liderada por el diputado nacional Juan Carlos Alderete y el MTE de Grabois.

Ayer en uno de sus párrafos más salientes pronunciado en el cierre del plenario de la CTA liderada por Hugo Yasky la dos veces presidenta dijo: “ El Estado Nacional debe recuperar el control (de los programas sociales), la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas . El Estado debe tener el monopolio así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? No”, afirmó la Vicepresidenta y agregó: “El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. Sobre todo, las mujeres, que son la más explotadas. Que revuelven y que son las que más las basurean en prácticas misóginas y machistas”.

(Maximiliano Luna)

A párrafo seguido: “Ellas son las que revuelven las ollas en los merenderos y son las que siempre tienen que ir a laburar. Los tipos rara vez laburan. Las que van a laburar son siempre las mujeres. Es así y ustedes saben que es así. Que el Estado recupere en nombre de los que nos dieron vida de Perón y de Evita… Si Evita los viera, mamita… Imaginando y leyendo todo lo que hizo Evita, ¡mamita!”, completó la Vicepresidenta.

Desde el ministerio de Desarrollo Social, los funcionarios de Zabaleta, en diálogo con Infobae, desmintieron la falta de controles sobre el Potenciar Trabajo y otros programas denunciado por la ex mandataria . Recordaron, por ejemplo, que el 29 de diciembre del año pasado: “Se habilitó la posibilidad de quienes tienen Potenciar Trabajo puedan solicitar el cambio de Unidad de Gestión. Al 1 de junio se realizaron 176.678 solicitudes y 7.000 de ellas manifiestan situaciones irregulares como algún tipo de amenaza, la exigencia de un bono o cuota en función de aporte a la organización, o presión para asistir a marchas o movilizaciones”.

En diálogo con este medio Daniel Menéndez desde su doble posición de funcionario de Fernández y referente de Somos Barrios de Pie se expresó con dureza sobre las definiciones de la Vicepresidenta: “Con sus expresiones Cristina se suma a la estigmatización que sufren los sectores más excluidos que sobreviven como se puede y que se organizan comunitariamente”.

El subsecretario de Estado también opinó: “ Me parece que no es bueno que sean sujetos de estigmatizaciones y de planteos que los estigmatizan por ser excluidos y por no tener ingresos para sostener a sus familias. Eso es responsabilidad del conjunto de la clase política”. Menéndez también recordó que las críticas de CFK llegó a días que se cumplan los 20 años de los asesinatos de los dirigentes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

(Télam)

“Desde esa época los movimientos populares venimos construyendo trabajo y realizando políticas comunitarias”, afirma el dirigente y le recuerda a la Vicepresidenta que: “Los movimientos sociales somos parte de la solución, no del problema”.

Juan Grabois, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) una organización que también integra el espacio del Frente de Todos, aunque su posición es cercana al kirchnerismo, se expresó a través de sus redes sociales: “ La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado sino creación heroica de los excluidos dónde el Estado solo llega en patrullero y el Mercado con descarte. Garcas hay en todos lados. Hoy había un par ¿no? Unidad y debate. Me va”. En este caso, la crítica a Cristina de Kirchner llegó desde uno de los dirigentes sociales más cercanos.

