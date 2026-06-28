Evangelina Anderson deslumbró en su regreso a Marbella: bikini rojo fuego, piscina y el sol del verano europeo

Bajo el fuerte sol de Marbella, Evangelina Anderson mostró el outfit que eligió para vivir a pleno el verano europeo (Instagram)

Lejos de los flashes de la televisión argentina y las campañas de moda, Evangelina Anderson elige el verano europeo para desconectar y compartir tiempo con sus hijas, Lola y Emma. El destino elegido es Marbella, la ciudad andaluza donde Martín Demichelis, su expareja, se encuentra instalado por motivos laborales. Desde su llegada, Evangelina compartió cada movimiento en sus redes sociales y logra que sus historias de Instagram se llenen de comentarios y reacciones, tanto por los paisajes como por sus elecciones de estilo.

Apenas pisó suelo europeo, la modelo decidó compartir con sus seguidores el look elegido para disfrutar de las primeras horas en la Costa del Sol: un bikini rojo, gafas de sol negras y la piscina de fondo. La escena, que publicó en sus historias de Instagram, tuvo como telón el cielo azul y la arquitectura blanca tan característica de la ciudad andaluza.

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En otra de sus historias, Evangelina se mostró de pie, reflejada en un ventanal y luciendo el mismo traje de baño de dos piezas. A pura honestidad, lanzó una advertencia para quienes la siguen de cerca: “Última vez que me van a ver blanca”, anticipando que el plan es entregarse al sol español y dejar atrás el invierno porteño. Así, entre selfies y planos exteriores, la exparticipante de MasterChef Celebrity marcó el pulso de un verano que recién comienza y que, como acostumbra, comparte en tiempo real.

Evangelina Anderson posó con un bikini rojo sobre una reposera junto a una piscina, con un paisaje soleado de Marbella en el fondo

Pero el bikini no fue la única apuesta de la modelo para sus días en Marbella. Horas antes, Anderson sorprendió en redes sociales con un vestido rosa natural con lunares marrones, que combina con una cartera y botas de caña alta al tono. El pelo, recogido de manera simple y natural, resaltó la frescura del estilismo. Ante el outfit que eligió, sus seguidores le dejaron varios comentarios en su último posteo. “Te queda todo hermoso, Eva”; “Una verdadera reina”; “Espléndida como siempre”; “Todo te queda bien”; fueron solo algunos de los mensajes que recibió en la publicación.

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Y, previo a acomodarse en la localidad española, compartió la secuencia de la llegada en el avión, donde Evangelina apareció en clase ejecutiva con auriculares puestos, una remera negra de Prada y una sonrisa al costado. “Nos fuimos”, escribió junto a la etiqueta de su hija Lola, quien se mostró también con auriculares y acomodada en su asiento. Por entonces, el destino aún no se revelaba, pero horas más tarde la incógnita se disipa. Ya instalada en Marbella, Evangelina posó en una terraza con vista al mar, copa de vino en mano, lentes de sol pequeños y un look veraniego en tono nude. La leyenda, breve y contundente: “Te extrañé”.

La modelo lució un vestido estampado de lunares mientras posaba frente a la cámara

La llegada de Evangelina a Marbella no pasó desapercibida tampoco para Demichelis, quien compartió en sus propias redes una foto desde la playa al atardecer, acompañado por Lola y Emma. “Paseo y cena con mis niñas”, escribe el director técnico, dejando en claro que el reencuentro familiar es parte del viaje.

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No es la primera vez que la modelo elige Marbella para una escapada. La última estadía significativa fue en julio de 2025, cuando celebró su cumpleaños acompañada por toda la familia, antes de la separación definitiva de Demichelis. En esa ocasión, Evangelina mostró en sus redes la intimidad de su casa: el jardín, la pileta y las mañanas compartidas con sus hijas, todo con la naturalidad de una rutina sin artificios.

Evangelina Anderson mostró su viaje en compañía de una de sus hijas, Lola, en el avión (Instagram)

Así, entre tardes de piscina, looks pensados para el calor y recuerdos personales, Evangelina Anderson convirtió Marbella en el escenario de una nueva temporada de libertad, disfrute y reencuentros. Una vez más, mostró que el verano puede empezar en cualquier momento y que la moda, la familia y la alegría de estar juntos siempre encuentran lugar bajo el sol de la Costa del Sol.

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