Honduras

Honduras registra quinta semana consecutiva de rebajas en los combustibles

Mañana entrará en vigencia una nueva estructura de precios de los combustibles en Honduras, la cual mantendrá una tendencia a la baja por quinta semana consecutiva.

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El queroseno será el derivado con la mayor reducción. (FOTO: La Tribuna)
El queroseno será el derivado con la mayor reducción. (FOTO: La Tribuna)

La Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles confirmó que las nuevas tarifas responden al comportamiento del mercado internacional del crudo, el cual ha mostrado una tendencia favorable en las últimas semanas, permitiendo ajustes descendentes en los precios locales.

Estas reducciones impactan directamente en el consumo diario de los hogares, así como en los costos operativos del transporte y las actividades comerciales e industriales del país.

El comportamiento sostenido a la baja se ha convertido en una de las rachas más prolongadas de disminución de precios registradas en el corto plazo, generando expectativas positivas en distintos sectores económicos.

Diésel lidera la reducción con fuerte impacto en la economía

El combustible de mayor relevancia en la cadena logística y productiva, el diésel, es también el que presenta el comportamiento más significativo. En cinco semanas consecutivas de rebajas, este derivado del petróleo acumula una reducción aproximada de 15 lempiras por galón.

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Dado su uso en transporte de carga, buses y maquinaria productiva, este descenso tiene un efecto directo en los costos de distribución de bienes y servicios en todo el país.

Gasolinas también reflejan tendencia a la baja

La gasolina súper mantiene igualmente una tendencia favorable, acumulando una reducción cercana a los 14 lempiras por galón durante el mismo período de cinco semanas.

En semanas anteriores del mes de junio, este carburante llegó a registrar caídas individuales superiores a los cuatro lempiras en un solo ajuste semanal, lo que refuerza la magnitud del descenso acumulado.

Por su parte, la gasolina regular presenta una disminución aproximada de 12 lempiras por galón, consolidando la tendencia general a la baja en los combustibles más utilizados por el parque vehicular del país.

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Las rebajas en los combustibles redujeron costos operativos del transporte y de las actividades comerciales e industriales del país.
Las rebajas en los combustibles redujeron costos operativos del transporte y de las actividades comerciales e industriales del país.

El queroseno registra la mayor caída acumulada

Uno de los casos más destacados dentro de la estructura de precios es el del queroseno, que acumula una reducción cercana a los 36 lempiras, convirtiéndose en el derivado con la mayor caída registrada en este ciclo de ajustes.

Este comportamiento responde directamente a la dinámica de los mercados internacionales del petróleo, que han mostrado variaciones a la baja en las últimas semanas.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantiene estable por subsidio estatal

En contraste con las variaciones de los derivados del petróleo, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso doméstico se mantiene sin cambios, gracias al subsidio implementado por el Gobierno de la República.

Esta medida busca proteger la economía de los hogares hondureños, especialmente aquellos de menores ingresos, garantizando estabilidad en un producto considerado esencial para la vida cotidiana.

Expectativa en el sector transporte

La continuidad de las rebajas ha sido interpretada como un alivio para los consumidores y el sector productivo, en un contexto internacional caracterizado por la volatilidad del precio del crudo.

La gasolina superior y regular reflejarán disminuciones superiores a los dos lempiras por galón. (FOTO: HRN)
La gasolina superior y regular reflejarán disminuciones superiores a los dos lempiras por galón. (FOTO: HRN)

Sin embargo, el comportamiento de los combustibles también ha abierto el debate sobre el ajuste de otras estructuras de costos, particularmente en el transporte público.

El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Mario Palma, señaló que la reciente disminución del diésel debería reflejarse en una revisión de las tarifas del transporte, las cuales fueron establecidas bajo condiciones de precios más elevados.

Palma indicó que la reducción en el costo del combustible de mayor impacto en la movilidad nacional constituye un elemento clave para evaluar posibles ajustes, al tiempo que exhortó a las autoridades a vigilar que las rebajas en los carburantes se trasladen efectivamente al consumidor final.

El especialista añadió que, aunque la disminución en otros productos puede tardar más en reflejarse, “el caso del diésel representa una oportunidad inmediata para reconsiderar los costos del servicio de transporte público en el país.”

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