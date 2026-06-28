Política

Reordenamiento en el Gobierno: quiénes son las personas que acompañarían a Diego Santilli en su nuevo rol como jefe de Gabinete

El funcionario absorberá el Ministerio del Interior, mientras que Karina Milei tomará posesión de otras áreas. Los dirigentes que componen el círculo íntimo del “Colo”

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Senadores - Casa Rosada - Manuel Adorni - Diego Santilli
Fotografía: Jaime Olivos

Luego de varios días de expectativa, el presidente Javier Milei finalmente nombró este domingo a Diego Santilli como el nuevo jefe de Gabinete, luego de la renuncia de Manuel Adorni, en medio de la polémica por su patrimonio. En este contexto, el flamante ministro coordinador ya comenzó a planificar cómo será la nueva estructura del área, mientras comienza a reordenarse el esquema de poder dentro del Gobierno.

La cúpula libertaria optó por reestrenar un modelo que ya utilizó tiempo atrás, cuando a Guillermo Francos le tocó ocupar este puesto, aunque con algunos cambios significativos.

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En ambos casos, los funcionarios ascendieron luego de haber estado antes un tiempo al frente del Ministerio del Interior, la cartera más política que tiene la Casa Rosada, encargada del diálogo con el Congreso y las provincias.

Asimismo, los dos eran dirigentes con una extensa trayectoria en la función pública, habiendo ocupado distintos cargos en diferentes gestiones.

Sin embargo, en esta oportunidad la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, podría tener una mayor influencia dentro del organigrama.

Santilli junto a Karina Milei (REUTERS/Mariana Nedelcu)
Santilli junto a Karina Milei (REUTERS/Mariana Nedelcu)

En su momento, Francos hizo una suerte de equilibrio entre la hermana del mandatario nacional y el asesor Santiago Caputo, algo que será un desafío para Santilli.

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Si bien el “Colo” tiene buena relación con ambos vértices del “triángulo de hierro”, en su entorno reconocen que cumplirá las órdenes directas de la Secretaría General.

En primer lugar, el Ministerio del Interior volverá a desaparecer, pero la Jefatura de Gabinete tendrá una sola Vicejefatura, en la que será designado Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos.

El funcionario se ocupará en gran medida de ayudar en todas las tareas que antes le correspondían a Interior, trabajado en tándem con Santilli en lo que son las conversaciones tanto con gobernadores como legisladores, aunque principalmente con los segundos, con los que supo construir una relación en este tiempo.

La primera decisión, de hecho, fue la de convocar a los diputados senadores de La Libertad Avanza a un encuentro en Casa Rosada el próximo miércoles, para organizar los pasos a seguir, tal como anticipó este medio.

En esa reunión estarán Santilli y Devitt, acompañados por el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo ”Lule” Menem; el presidente de la Cámara de Diputados. Martín Menem, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

En la época de Francos, también existió una Vicejefatura de Gabinete Ejecutiva, que le pertenecía a José “Cochi” Rolandi, hombre que en su momento llegó de la mano de Caputo.

Lule Menem José Rolandi Guillermo Francos portada
Francos junto a Eduardo “Lule” Menem y Rolandi

Cuando Adorni asumió como ministro coordinador, disolvió ese armado, dejó como única mano derecha a Aimé “Meme” Vázquez y dejó la relación con las provincias en manos del “Colo”.

La dinámica ahora sería con Santilli manejando toda el área, ayudado por Devitt como segundo y siempre en línea directa con Karina Milei, y los antiguos funcionarios de su Ministerio se repartirán el resto de las tareas.

Por su parte, la secretaria general tomaría el control de los medios públicos y de la relación con los periodistas, algo que Adorni mantuvo cuando pasó de vocero a jefe de Gabinete.

Sin embargo; quienes en la práctica llevarán adelante esa misión son Adrián Ravier, como vocero, y Fabián Fernández, como secretario de Prensa, quienes vienen de lugares en los que tiene mayor peso Caputo, la Fundación Faro e YPF, respectivamente.

El ex diputado del PRO tiene a varios dirigentes cooperando con él, que en su mayoría son personas que lo acompañaron toda la vida, como Gustavo Coria, secretario del Interior.

El dirigente había sido electo diputado provincial en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre pasado y también ocupó diversos roles en el gobierno porteño en sectores vinculados a la seguridad.

Conferencia Gustavo Coria Asesinato Mariano Barbieri 05-09-23
Coria, mano derecha de Santilli (Franco Fafasuli)

Su primer cargo de exposición pública estuvo relacionado a la gestión de la basura y la temática ambiental. Entre 2016 y 2018, fue titular de la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), desde donde se vinculó con intendentes de los distintos espacios políticos que gobiernan el conurbano bonaerense.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae distintas fuentes, en este nueva etapa Coria seguirá como secretario de Interior y también colaborará con el diálogo con los gobernadores y legisladores.

Además de él, también está el ex intendente de Olavarría Ezequiel Galli, que Santilli nombró como jefe de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio.

A ellos se les sumó recientemente Esteban “Larry“ Garrido, un ex legislador porteño que en febrero último fue nombrado subsecretario de Relaciones con las Provincias.

Este lunes, el flamante jefe de Gabinete se reunirá en Casa Rosada con Devitt para juntos terminar de organizar la nueva estructura antes de jurar formalmente en el cargo el martes.

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