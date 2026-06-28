Relegado en River, Subiabre fue filmado en un torneo de intercountries, donde discutió con un rival: “Dejalo que está colgado”

Ian Subiabre, apartado del plantel profesional por decisión de Eduardo Coudet, jugó este domingo el Torneo Intercountry de la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos (FACCMA). Lo hizo con el equipo Gurei Tzión Fútbol, de la Primera División de esa liga, y hasta anotó el gol que le dio la victoria a su equipo por 1-0 ante Sosiego

Ian Subiabre, una de las promesas del fútbol juvenil de River Plate, atraviesa un momento complejo de su carrera. Apartado del plantel por el entrenador Eduardo Coudet y sin destino confirmado, el atacante de 19 años tomó una decisión que no pasó inadvertida en redes sociales: este domingo se lo vio disputar un partido amateur en la provincia de Buenos Aires, mientras su club analiza si corresponde aplicarle una sanción.

El escenario era el último que cualquiera esperaría para un futbolista con contrato hasta 2028 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros: Ian Subiabre, marginado del plantel millonario y sin autorización del club, apareció este domingo jugando un partido del Torneo Intercountry de la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos (FACCMA). Lo hizo con el equipo Gurei Tzión Fútbol, de la Primera División de esa liga, y hasta anotó el gol que le dio la victoria a su equipo por 1-0 ante Sosiego, con el que clasificó a la siguiente fase del torneo.

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La presencia del atacante nacido en Comodoro Rivadavia no tardó en circular en videos por las redes sociales, lo que derivó en la eliminación de las publicaciones que la propia cuenta de Instagram de Gurei Tzión Fútbol había subido presentándolo como refuerzo. Desde las tribunas y desde el campo, el zurdo recibió expresiones como “Dejalo que está colgado” y chicanas de sus rivales, quienes le recordaron que estaba “fuera de River”, situación a la que respondió con un intercambio de palabras y empujones.

De acuerdo con La Página Millonaria, junto a Subiabre también participaron del partido otros futbolistas con pasado en las inferiores del club: Alan Torres, Brian de Freitas y Agustín Juárez, quienes quedaron libres de la Reserva millonaria.

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El atacante de 19 años tiene contrato con River hasta 2028, una cláusula de rescisión de 100 millones de euros y negociaciones abiertas hacia clubes de Europa

El episodio no es menor en términos contractuales, ya que una lesión en ese contexto podría afectar directamente las negociaciones por el traspaso del jugador, que en River consideran un proyecto de valor y al que buscan ubicar en otro club con el objetivo de concretar una venta por una suma importante de dinero. El propio futbolista ya rechazó una oferta del Midtjylland de Dinamarca y luego desestimó un sondeo de la Liga de Quito de Ecuador. La postura del jugador y de su grupo de representantes, encabezado por Claudio Caniggia, es clara: la prioridad es un traspaso a un club de Europa o a un equipo de peso en Argentina.

Subiabre es uno de los varios futbolistas que no viajaron con el plantel a la pretemporada en Alicante, España, y que se entrenan por separado en el predio de Cantilo del club bajo la supervisión de un preparador físico. Comparte ese grupo con Maximiliano Meza —cerca de regresar a Independiente—, Maximiliano Salas, Giuliano Galoppo, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Fabricio Bustos, ninguno de los cuales será tenido en cuenta por Coudet en lo que resta del año. Este lunes, el atacante volverá a ese grupo de entrenamiento y podría recibir al menos una amonestación interna por parte del club.

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Los números de Subiabre en River hablan de una trayectoria en construcción: desde su debut en Primera División durante 2024, el zurdo acumula 44 partidos oficiales, tres goles y tres asistencias. En este primer semestre de 2026, con la llegada de Coudet como sucesor de Marcelo Gallardo, tuvo chances que no terminaron de consolidarse, y el club decidió buscarle una salida en el mercado de pases de mitad de año. El mercado europeo, que se pondrá en marcha con mayor intensidad tras el Mundial, será el escenario donde se definirá el futuro del jugador.