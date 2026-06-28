Crimen y Justicia

Comienza el juicio por el crimen del trader Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, desmembrado y descartado en una valija

En un primer debate, se sentarán en el banquillo los presuntos autores materiales del asesinato y ocultamiento del cadáver, además de un supuesto cómplice

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La víctima, Fernando "Lechuga" Pérez Algaba

La espera terminó para uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años en Argentina. Mañana iniciará el debate oral y público para juzgar a tres de los ocho acusados por el asesinato y posterior descuartizamiento de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, trader de criptomonedas y vendedor de autos de alta gama, cuyo cuerpo apareció desmembrado dentro de una valija en la localidad de Ingeniero Budge, durante julio de 2023.

Quienes se sentarán en el banquillo ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora son Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil. Enfrentarán un juicio por jurados compuesto por 12 civiles. El resto de los implicados serán enjuiciados en un proceso aparte.

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La reconstrucción realizada por los investigadores señala que el crimen ocurrió entre la tarde del 18 de julio de 2023 y la madrugada del día siguiente. Según la hipótesis de la fiscalía, los atacantes actuaron por “codicia”. El móvil principal del asesinato se vincula con una deuda en dólares que los dos principales sospechosos, Pilepich y Vargas, mantenían con el comerciante de 41 años.

Blanca Graldys Cristaldo, la mujer que le ofreció la casa a Maximiliano Pilepich, mientras estaba prófugo por el crimen de Pérez Algaba, está detenida
Maximiliano Pilepich, uno de los acusados del crimen

Para el Ministerio Público Fiscal, los deudores planearon el homicidio con el único propósito de evitar el pago de ese dinero y obtener un beneficio económico.

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Con el fin de atraer a la víctima, los acusados habrían estructurado una maniobra de engaño. En este punto, la acusación sostiene que otra de las implicadas, Flavia Bomrad, colaboró activamente para “facilitar la realización de un acto jurídico en la escribanía ‘Cerrato’ de la ciudad de Castelar entre la víctima y Maximiliano Pilepich a fin de que el primero de los nombrados creyera que el último cumpliría con el pago de una deuda que poseía con él y de esta manera se desplazase hacia ‘Renacer’”, el predio que fue la escena del crimen.

Bajo ese engaño, Pérez Algaba se dirigió Renacer, en la localidad de General Rodríguez. En ese sitio, los agresores lo atacaron por la espalda con dos disparos de arma de fuego mientras el empresario “se hallaba en estado de indefensión”.

Según la Fiscalía, luego de cometer el asesinato, los responsables llevaron a cabo un plan para ocultar el cadáver. Los imputados seccionaron el cuerpo de la víctima y distribuyeron sus partes en diferentes elementos: una valija de color rojo, una mochila con inscripciones del Municipio de Lomas de Zamora y un envoltorio hecho con bolsas de consorcio. Posteriormente, arrojaron los bultos al Arroyo del Rey, donde fueron encontrados por transeúntes entre el 23 y el 25 de julio de ese año.

En la valija utilizada para trasladar los restos, la policía encontró documentación perteneciente a Alma Nicole Chamorro, una mujer trans que resultó detenida en el inicio de la investigación. Sin embargo, la justicia dictó su sobreseimiento definitivo al comprobarse que no tenía relación con el homicidio.

Los roles de los acusados

El juicio que arranca mañana sentará en el banquillo de los acusados a Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas como los principales sospechosos de planificar y ejecutar el homicidio. Junto a ellos, Matías Gil, Fernando Carrizo, Luis Contreras y el excomisario de la Policía de la Ciudad, Horacio Córdoba, enfrentan cargos por haber prestado colaboración en las distintas etapas del plan, especialmente en el embalaje y traslado de los restos desmembrados.

NAHUEL VARGAS MAXIMILIANO PILEPICH CRIMEN FERNANDO PEREZ ALGABA
Nahuel Vargas, presunto autor material del crimen

Por su parte, Blanca Gladys Cristaldo será juzgada en un segundo debate bajo la acusación de encubrimiento agravado, señalada por dar alojamiento a Pilepich en su vivienda de Paso del Rey mientras este permanecía prófugo de las autoridades.

La desaparición de “Lechuga” Pérez Algaba fue denunciada originalmente por la propietaria del departamento que él alquilaba de forma temporal en Ituzaingó. Al ingresar al inmueble, los efectivos policiales descubrieron que el empresario tenía sus valijas listas y la ropa ordenada, ya que planeaba abordar un vuelo con destino a Barcelona, España, el mismo día en que se cree que fue ejecutado.

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