Jorge Burruchaga fulminó a los jugadores de Uruguay tras la eliminación del Mundial 2026: “Fueron realmente pecho frío”

Jorge Burruchaga, campeón del mundo con Argentina en México 1986, disparó sin filtros contra la selección de Uruguay tras su eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026

Jorge Burruchaga, campeón del mundo con Argentina en México 1986, disparó sin filtros contra la selección de Uruguay tras su eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. El exfutbolista, en declaraciones al programa Fútbol de Primera del periodista colombiano Andrés Castor, calificó al equipo de Marcelo Bielsa con una expresión que en el fútbol rioplatense no admite medias tintas: “pecho frío”. Y fue más allá al señalar que, más allá de cualquier conflicto interno, los jugadores tenían una obligación con su camiseta que no cumplieron.

La eliminación de Uruguay en la primera ronda no era el escenario que nadie anticipaba para La Celeste. Burruchaga lo reconoció desde el arranque de su análisis: el grupo —España, Cabo Verde y Arabia Saudita— presagiaba que a los argentinos les tocaría a Uruguay o a España, con los uruguayos como rival más probable en instancias posteriores. Que Cabo Verde avanzara por encima de la Celeste fue, para él, la síntesis de todo lo que salió mal.

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El diagnóstico de Burruchaga sobre el rendimiento uruguayo tuvo un eje claro: los problemas internos del plantel pesaron sobre la cancha. “Cuando jugás mal y tenés este lío interno adentro, no podés llegar muy bien”, afirmó. El equipo llegó a sus tres partidos del grupo y se fue, según sus palabras, “con una amargura”. Pero para el campeón del mundo, esa amargura tenía una sola lectura posible desde la vereda del futbolista: el desacuerdo con el entrenador no puede ser excusa para bajar los brazos.

“Vos podés estar en desacuerdo con el entrenador, vos podés pensar distinto. Por ahí no te gusta lo que hace y lo que te dice de hacer, pero al menos vos, por tu camiseta, de tu país, vos te rompés el c...“, sostuvo Burruchaga, con una contundencia que no dejó margen para la interpretación ante un panel del que también formaba parte “Chicho” Serna.

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La selección uruguaya quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026 con apenas dos puntos, sin lograr ninguna victoria ante España, Arabia Saudita y Cabo Verde (REUTERS/Raquel Cunha)

Lo que más le pesó al exfutbolista fue el contraste entre la imagen histórica del fútbol uruguayo y lo que vio en este torneo. La garra charrúa, ese sello que convirtió a Uruguay en referencia del fútbol sudamericano durante décadas, brilló por su ausencia. "Este equipo hoy de Uruguay me pareció, como a veces dicen los argentinos de Francia: pecho frío. Estos fueron realmente pecho frío“, sentenció en el programa colombiano. La comparación con Francia —selección a la que en el fútbol argentino se le atribuye ese rótulo por su frialdad en cancha— no fue casual ni menor.

A eso se sumó una escena que a Burruchaga le resultó difícil de procesar: los jugadores uruguayos llorando al final del partido. “Lo peor es que se ponen a llorar después del partido. ¿Por qué no reaccionaste antes?”, preguntó, sin esperar respuesta.

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El exfutbolista también se refirió a los rumores sobre el quiebre interno del plantel y la figura de Bielsa en ese contexto. Reconoció que las redes sociales y la inteligencia artificial pueden distorsionar declaraciones, pero descartó que en este caso la versión del conflicto fuera fabricada. Su argumento fue concreto: "No es casual que saca a Valverde, saca al arquero. Le faltó Betancur, que supuestamente eran los tres capitanes que fueron a hablarles. Y no queda otra que pensar que esto fue verdad". El periodista Sebastián Giovanelli había revelado en ESPN Mundial que Bielsa, antes de abandonar Playa del Carmen, reunió al plantel y les dijo que se iba del Mundial “muy triste” porque lo habían “dejado solo”, con Federico Valverde entre los apuntados.

Pese a eso, Burruchaga fue enfático en que la verdad o falsedad del conflicto no cambia lo que debía haber pasado dentro de la cancha. "Más allá de si fue verdad o mentira, tenés que romperte el c... Es un Mundial, vos tenés que esperar cuatro años“, insistió. La imagen que Uruguay dejó en el torneo, a su juicio, fue “muy pobre”, tanto para el fútbol uruguayo como para el fútbol sudamericano en general.

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Uruguay cerró su participación en el Mundial 2026 con apenas dos puntos: un empate 1-1 ante Arabia Saudita, un 2-2 ante Cabo Verde y una derrota 1-0 ante España en Guadalajara, partido en el que el arquero Fernando Muslera cometió el error que derivó en el gol de Alex Baena. Esa cifra no alcanzó para clasificar ni como uno de los mejores terceros. El propio Bielsa fue lapidario en la conferencia de prensa posterior: “No le dejo nada al fútbol uruguayo, porque cualquier aporte que uno pueda hacer a un país donde estuvo tres años no prospera si los resultados no se dan”. El técnico brindará una nueva conferencia de prensa el próximo martes a las 18:00 horas en el Estadio Centenario.