La contundente decisión de Daniela Celis contra Thiago Medina: “Cerrando etapas”

Daniela Celis publicó un video en redes y reemplazó el cuadro familiar con Thiago Medina por una foto de su embarazo (Video: Instagram)

Con un video de pocos segundos y dos palabras al pie, Daniela Celis envió uno de los mensajes más contundentes de su nueva etapa personal. La influencer publicó en sus redes un clip en el que se la ve sacar del living de su casa el cuadro familiar que la mostraba junto a Thiago Medina y sus hijas recién nacidas, para reemplazarlo por una imagen de ella sola, embarazada. La leyenda que eligió para acompañar la publicación no dejó margen para la interpretación: “Cerrando etapas”.

Las imágenes del video muestran con claridad el antes y el después. En la pared del living colgaban tres cuadros: uno con las gemelas Aimé y Laia recién nacidas, otro con la familia completa y un tercero con las niñas solas. En el clip, Celis retira el cuadro en pareja y lo reemplaza por una fotografía de su embarazo, una producción en tonos tierra donde aparece ella sola, de espaldas, con la panza al descubierto y el cuerpo pintado con diseños dorados. Las gemelas aparecen en el video mirando el nuevo cuadro, de espaldas a la cámara, con vestidos marrones combinados.

PUBLICIDAD

La frase “Cerrando etapas” acompañó la publicación de Daniela Celis sobre su nueva etapa personal tras la separación

El gesto se produce en un momento de alta exposición para Celis. En los últimos meses, la influencer atravesó la separación de Medina, un breve romance con el cantante Nick Sícaro que también llegó a su fin, y una serie de polémicas mediáticas que la tuvieron en el centro de la conversación. En el programa La Noche de los EX (Streams Telefe), Pestañela había hablado con franqueza sobre el final de su relación con el padre de sus hijas: “Nosotros lo intentamos miles de veces y no funcionamos. ¿Y por qué íbamos a reforzar algo que no estaba funcionando? Creo que la mejor decisión que tuvimos fue separarnos”. Y fue cuidadosa al referirse a Medina como padre: “Es un padrazo. Amo el padre que es con mis hijas, pero es más de lo que se habla en redes sociales que lo que realmente pasa dentro de casa”.

El clima entre ambos entornos, sin embargo, no siempre fue tranquilo. La madre de Celis, Silvia, protagonizó un cruce en redes con la familia de Medina al publicar frases que fueron interpretadas como indirectas hacia la hermana del exparticipante. Algunas de las expresiones que circularon fueron “que alguien saque el decorado” y “cuando estás con la que no aguantás”. Desde la cuenta de la hermana melliza de Medina respondieron sin rodeos: “Si hablamos de sacar el decorado, te lo tendrían que sacar a vos metida”. El propio Medina salió a cortar el conflicto desde sus historias de Instagram: “Quédense tranquilos que de parte de mi familia no hay ninguna guerra. No estoy para estupideces“, escribió.

PUBLICIDAD

Las gemelas Aimé y Laia aparecen en el video de Daniela Celis mientras observan el nuevo cuadro colocado en la pared

La decisión de sacar el cuadro familiar llega también después de semanas en las que Celis fue procesando públicamente el fin de su relación con Sícaro. Días atrás había publicado una producción fotográfica en topless con un jean gris con aberturas y cadenas, acompañada por la frase: “Lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan”.

Sobre la separación de Sícaro, Daniela fue directa al hablar del acuerdo que habían establecido: “Él me prometió una exclusividad mutua. Yo la respeté y pensé que él también. Me estoy enterando de que no”, dijo. El periodista Santiago Riva Roy había revelado en Bondi Live que el cantante le habría sido infiel en varias oportunidades, algo que la ex GH desconocía al momento de la ruptura. El entorno de la influencer, según ese mismo relato, nunca terminó de aceptar la relación y sentía que Sícaro la había utilizado para acceder al repechaje del reality.

PUBLICIDAD