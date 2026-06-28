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Video: se sumó a la ola del público durante el triunfo de Canadá y protagonizó el blooper del Mundial

La escena en la tribuna se multiplicó en plataformas digitales, mientras el partido se destrabó en los minutos finales: los dirigidos por Jesse Marsch se impusieron por 1 a 0 ante Sudáfrica

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En una de las escenas más comentadas del encuentro entre Sudáfrica y Canadá por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una fanática canadiense se convirtió en protagonista involuntaria de la jornada. Mientras la multitud alentaba a la selección en el SoFi Stadium de Los Ángeles, un gesto rutinario terminó por volverse viral y desencadenó una oleada de reacciones en las redes sociales.

La secuencia se desarrolló en los primeros minutos del segundo tiempo, cuando la tradicional ola recorrió las tribunas y la euforia dominó el ambiente. En ese instante, una simpatizante se levantó de su asiento, dispuesta a sumarse al movimiento colectivo con entusiasmo, sin percatarse de que sostenía su teléfono móvil en una mano.

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A una mujer se le cayó el celular mientras hacia la ola
Una mujer perdió su celular durante la ola en el partido entre Sudáfrica y Canadá

El impulso de la ola, sumado a la inercia del momento, provocó que el celular escapara de sus dedos y saliera disparado hacia otro sector de la tribuna. La reacción de la mujer fue instantánea: se llevó las manos al rostro, atónita ante lo sucedido, mientras quienes la rodeaban no se percataron de lo que había pasado. La situación quedó registrada y, en cuestión de minutos, el blooper ya circulaba por distintas plataformas digitales.

El episodio dejó en evidencia cómo, en medio de la euforia generalizada y el bullicio del estadio, pequeños descuidos pueden derivar en situaciones inesperadas. “Si estás en el estadio y vas a participar en la ola, no te quedes con el celular en la mano”, señalaron algunos usuarios en redes, donde el video de la caída acumuló miles de reproducciones en pocas horas.

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En el Mundial 2026, cada partido es un espectáculo tanto dentro como fuera del campo. La imagen de la fanática canadiense llevándose las manos a la boca tras perder su celular, rodeada de la multitud, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

El gesto de sorpresa y la insólita trayectoria del aparato de la hincha volando en el estadio, se difundieron ampliamente. Aunque la transmisión no mostró si logró recuperar su dispositivo, la imagen generó una serie de comentarios y memes, en los que la aficionada fue retratada como la protagonista inesperada.

Canadá selló su clasificación a la próxima instancia tras el gol de Stephen Eustáquio
Canadá selló su clasificación a la próxima instancia tras el gol de Stephen Eustáquio

Mientras tanto, en el terreno de juego, la selección canadiense se impuso por 1-0 con un gol agónico de Stephen Eustáquio, quien aprovechó un flojo despeje defensivo del conjunto rival para sentenciar el partido. La anotación llegó en los minutos finales, desatando la euforia de los hinchas y asegurando el pase a la siguiente ronda.

El equipo norteamericano, que no contó con Alphonso Davies en el once inicial por precaución médica, mostró una propuesta ofensiva desde el arranque. La ausencia del referente, en proceso de recuperación de una lesión, no impidió que Canadá generara las mejores oportunidades en el inicio.

Sudáfrica, por su parte, luchó hasta el desenlace, pero no logró evitar la eliminación. La derrota dejó a sus seguidores con sabor amargo, mientras que el público canadiense celebró una victoria. Ahora, Canadá se prepara para enfrentar al ganador del cruce entre Marruecos y Países Bajos, que se disputará este lunes.

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