Las reacciones del arco político tras la designación de Santilli como jefe de Gabinete: “Es la persona indicada”

Diego Santilli asumirá como nuevo jefe de Gabinete en el gobierno de Javier Milei

El Gobierno anunció que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete y reemplazará al saliente Manuel Adorni, quien presentó su renuncia este sábado a través de una carta que publicó en X. El ministro del Interior fue el nombre que generó consenso dentro del Poder Ejecutivo tras los escándalos judiciales que atravesaron al ex vocero.

El respaldo que reúne Santilli se apoya en algo que hoy es un importante capital dentro del oficialismo: mantiene contacto directo con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y sintonía con el asesor presidencial Santiago Caputo. Además, cuenta con el apoyo explícito de Patricia Bullrich, quien lidera el bloque oficialista en el Senado y jugó un papel central en el relevo de Adorni.

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El dirigente había asumido en el Ministerio del Interior en noviembre de 2025.

El primero que le dio la bienvenida a Santilli fue el propio Javier Milei, quien escribió en un posteo de Instagram: “Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo”.

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Luego acompañó el anuncio fue la senadora Patricia Bullrich, que le dedicó un texto en sus redes sociales y dejó un mensaje implícito para Adorni: “Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente”.

Santilli replicó el mensaje de Milei y compartió: “Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente @JMilei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”.

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“Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”, sumó.

El ex presidente Mauricio Macri confirmó en redes sociales que habló con Santilli y escribió: “Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible”.

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El PRO de manera oficial expresó su satisfacción por el nombramiento: “Estamos convencidos de que @diegosantilli es la persona indicada para asumir este nuevo desafío. Confiamos en que su experiencia y compromiso serán claves para consolidar el cambio, fortalecer la gestión y seguir impulsando las transformaciones que la Argentina necesita".

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem expresó sus felicitaciones al nuevo jefe de ministros y agregó: “Conozco tu dedicación, tu profesionalismo y la fuerza que le ponés a cada desafío. Sabés que voy a acompañarte y ayudarte en todo lo que haga falta para seguir construyendo la Argentina que queremos junto a @JMilei y @KarinaMileiOk VLLC!”

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El presidente del bloque del PRO de la Cámara de Diputados Cristian Ritondo, señaló que “sin dudas una excelente noticia para los argentinos. Hace 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo. Te quiero, te admiro y me pone feliz verte asumir este desafío. Dale para adelante como siempre, @diegosantilli!”

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, aprovechó el anuncio e informó: “El día de mañana los equipos del jefe de gabinete saliente, @madorni, y su reemplazante, @diegosantilli, trabajarán en una transición ordenada de la cartera. Asimismo, la jura del nuevo ministro será el día martes 30/6 a las 16 hs en Casa Rosada”.

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Y agregó: “Mis felicitaciones al flamante jefe de gabinete Diego Santilli. Entusiasmado de poder trabajar juntos en esta nueva etapa!”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también referente del PRO, Jorge Macri, se sumó con palabras positivas sobre la novedad y felicitó a Santilli: “Diego, te deseo éxitos en este nuevo desafío. Sabé que estamos para ayudar a consolidar la agenda de cambio que necesitan los argentinos”, dijo.

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El gobernador de Entre Ríos y referente del PRO, Rogelio Frigerio, expresó sus “felicitaciones” a Santilli “por asumir esta nueva responsabilidad como Jefe de Gabinete. Conozco tu capacidad de trabajo, tu vocación de diálogo y tu compromiso para construir consensos en momentos complejos. Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío”.

Por su parte, Fernando De Andreis, diputado y dirigente del PRO, también consideró que Santilli “es la persona correcta para este momento. Lo conozco hace muchos años. Puede hacer un gran aporte para blindar el cambio y avanzar en las transformaciones que la Argentina todavía necesita. Le deseo éxito en este gran desafío".

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Después llegó el mensaje de la referente libertaria en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, que publicó: “Felicitaciones Colo!! Éxitos en este nuevo desafío! Sigamos haciendo grande a la Argentina”.

El diputado nacional por la Libertad Avanza Luis Petri sostuvo a través de X: “Felicitaciones y éxitos @diegosantilli! Todo el apoyo para seguir cambiando la Argentina junto al Presidente @JMilei”.

Desde el bloque Provincias Unidas de Diputados, Gisela Scaglia felicitó al nuevo jefe de Gabinete y sostuvo que “desde el Congreso y desde Santa Fe, espero que sigamos trabajando de manera articulada, con diálogo, compromiso y gestión, para impulsar las transformaciones que la Argentina necesita. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa!"