Un niño de 12 años terminó hospitalizado tras ser herido con una lapicera en una escuela de Misiones

El menor quedó internado en el Hospital Dr. Ramón Madariaga, de la capital provincial

Un niño de 12 años fue hospitalizado luego de haber sido agredido con una lapicera que actuó como un objeto punzante en medio de una discusión con un compañero de la misma edad y curso. Ocurrió en una escuela de la localidad misionera de Villa Cabello, en la periferia de la ciudad de Posadas.

El hecho sucedió por la mañana del viernes en un instituto educativo ubicado en una zona conocida como la chacra 148, donde la víctima recibió un puntazo en el glúteo izquierdo durante una pelea con otro menor de edad.

De acuerdo con lo que precisaron los medios locales, al notar que el alumno estaba sangrando, una maestra dio aviso a las autoridades del establecimiento, quienes a su vez se comunicaron con el servicio de emergencia médica.

A los pocos minutos arribó al lugar una ambulancia que trasladó al niño herido hasta el Hospital René Favaloro, situado a pocas cuadras de la escuela donde ocurrieron los hechos, donde recibió las primeras atenciones.

Posteriormente el joven fue derivado al Hospital Dr. Ramón Madariaga, de la capital provincial, donde le realizaron estudios de mayor complejidad y quedó internado en el sector de pediatría porque la herida requiere cirugía y tendrá 35 días de recuperación, según indicaron portavoces médicos a La Voz de Misiones.

El bullying y la violencia entre jóvenes son problemáticas que aumentan en el país (Foto de archivo)

En tanto, las autoridades de la escuela también llamaron a la Policía local, que se presentó en la institución, tomó conocimiento de lo sucedido y dio aviso a un juez de menores, quien dispuso que tanto la madre como su hijo sean llevados al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (CEMOAS).

Estos organismos, dependientes del Ministerio de Justicia de la Nación, funcionan como única instancia, de carácter previo y obligatorio, al ingreso del menor de edad al sistema penal provincial, y tienen por finalidad garantizar el interés superior de los niños y adolescentes en el proceso penal.

Las problemáticas de esta índole se replican. Días atrás se generó polémica luego de que un alumno de 13 años de una escuela del partido bonaerense de Lomas de Zamora recibió, a través de un mensaje de audio en su teléfono celular, una amenaza de muerte de parte del padre de una compañera de curso, quien lo acusaba de hacerle bullying a su hija. La familia del menor realizó la denuncia y la Justicia le impuso al hombre una restricción de acercamiento.

El hecho involucra a las familias de los estudiantes que cursan en el colegio Euskal Echea, ubicado en la localidad de Llavallol. El mensaje intimidatorio fue enviado a comienzos de la semana pasada y se viralizó rápidamente entre alumnos y padres de la institución, que ya estaban al tanto de la situación desde hace unos días.

“Mirá A., vos con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo, porque a mí me importa tres carajos que tengas 13 años. Me importa un reverendo huevo ir preso, porque de hecho ya lo estuve una vez y me manejo mejor que adentro de mi casa. El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza, y los ojos te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar la próxima vez que cargues a mi hija”, fue la amenaza que le hizo el adulto al pequeño, que presuntamente molestaba a la niña, que tiene problemas auditivos.

