Día internacional de los tuiteros: ¿de qué hablamos en esa red social?

Según una medición interna de Twitter, en el 2021 los cinco personajes más mencionados por los argentinos fueron Lionel Messi, Alberto Fernández, Harry Styles, Taylor Swift y Mauricio Macri

“Just setting up my twttr” es, traducido al español, “acabo de crear mi twitter” . Este fue el mensaje que publicó el 12 de marzo de 2006 Jack Dorsey, el fundador de la Red Social que vino a revolucionar la manera de comunicarse e informarse. Más de una década después, el posteo tiene cerca de 9 mil respuestas, 121 mil retweets, 174 mil “me gusta”. Y fue apenas el primer hito…

Lo llamativo es que Twitter fue concebido para ser usado como sistema de comunicación rápida para taxis, pero Dorsey no tardó en adaptarlo como un sitio web de comunicación global. Desde su aterrizaje la red se volvió parte de la costumbre de usuarios que la eligen para conversar, debatir, narrar historias… y alzar la voz. Por su relevancia, a partir de 2012, se celebra el Día Internacional de los Twitteros, en homenaje a todos aquellos que nutren la plataforma.

En 2021 se registró más de 217 millones de usuarios activos en todo el mundo con gran presencia en latinoamérica, y en especial en la Argentina.

Ahora bien, ¿sobre qué twittean los usuarios?

Según las mediciones internas de Twitter se comenta sobre política, series y cine, artistas y fútbol. También es usado por el activismo social, ecológico y de género por lo general es un espacio donde es posible hablar sin censura….

Frente al nuevo lenguaje, los emojis se instalaron entre los usuarios. Las cifras dan prueba de esta tendencia en alza. El más elegido es de la carita llorando, después le sigue la risa, y el del amor. “Un dato interesante es que, a nivel global el emoji de ojitos también entró entre los 10 más Twitteados, por primera vez, pues creció un 7% en comparación con el año pasado”, detalla un sondeo de la empresa.

Las 10 personas más mencionadas

Las conversaciones que predominan entre los tuiteros argentinos están ancladas mayormente a la actualidad. Es por eso que surgen nombres del deporte, la política y el ámbito musical. La siguiente ss una medición interna de Twitter, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2021. El listado se hizo a partir del volumen total de Tweets que mencionan la cuenta, sin valorar si la interacción es positiva o negativa:

-Lionel Messi

-Alberto Fernández (@Alferdez)

-Harry Styles (@Harry_Styles)

-Taylor Swift (@TaylorSwift13)

-Mauricio Macri (@MauricioMacri)

-Patricia Bullrich (@PatoBullrich)

-Axel Kiciloff (@Kiciloffok)

-Cristina Kirchner (@CFKArgentina)

-Juan Domingo Perón

-Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson)

El entretenimiento es otro segmento popular elegido por los twitteros. Los usuarios activos en la Argentina intercambian ideas sobre las acciones y propuestas de los artistas ya sean de la pantalla chica, grande o las redes sociales.

Los más comentados son:

1. Karol Sevilla (@KarolSevilla)

2. Olivia Rodrigo (@OliviaRodrigo)

3. Eugenia Suarez (@ChinaSuarez)

4. Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn)

5. Tom Holland (@TomHolland1996)

6. Anya Taylor-Joy (@AnyaTaylorJoy)

7. Zendaya (@Zendaya)

8. Zac Efron (@ZacEfron)

9. Dove Cameron (@DoveCameron)

10. Ruggero Pasquarelli (@_Ruggero)

También hay lugar para conversaciones sobre los estrenos cinematográficos. Los fanáticos hacen sus descargos en los 280 caracteres. ¿De qué se tuiteó? Las películas Zack Snyder Justice League y Spider-Man: No Way Home fueron las favoritas.

1. Zack Snyder’s Justice League

2. Spider-Man: No Way Home

3. Shrek

4. Black Widow

5. Eternals

6. Pride and Prejudice

7. Fast and Furious 9

8. The Conjuring: The Devil Made Me Do It

9. Cinderella (2021)

10. Cruella





En la Argentina la lista de los artistas latinos más mencionados

Los atletas nacionales más twiteados

Frente a eventos de magnitud como los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, la Copa América o el próximo Mundial de Qatar, el universo twittero se activa con posteos dinámicos. “Cada medalla, logro y gol se vivieron como nunca antes en Twitter”, resaltan desde la empresa.

Argentina es un país muy pasional en lo que a deportes se refiere y el fútbol ocupa un lugar muy especial en la conversación en Twitter: Lionel Messi y Diego Armando Maradona -los dos mejores de la historia- lideraron la conversación. También Enzo Pérez, el volante que debió atajar durante un partido de Copa Libertadores para River, se sumó al listado entre los más twitteados del 2021.

1. Lionel Messi

2. Diego Maradona

3. Enzo Pérez

4. Julián Álvarez (@JulianAlvarezzz)

5. Nicolás Otamendi (@NOtamendi30)

6. Mauro Icardi (@MauroIcardi)

7. Rodrigo de Paul (@RodriDePaul)

8. Agustín Rossi

9. Sergio Agüero (@AgueroSergioKun)

10. Emiliano Martínez (@EmiMartinezz1)

Con respecto a los extranjeros, los cinco deportistas más mencionados por los argentinos fueron cuatro futbolistas y un automovilista:

1. Neymar (@NeymarJR)

2. Cristiano Ronaldo (@Cristiano)

3. Kylian Mbappe (@KMbappe)

4. Edinson Cavani (@ECavaniOfficial)

5. Lewis Hamilton (@LewisHamilton)

