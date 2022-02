Pescaban en la costa de Mar del Plata y filmaron un tiburón de más de 100 kilos

Pescadores registraron a un tiburón en la escollera sur de Mar del Plata

Un tiburón apareció anoche en la costa de la ciudad de Mar del Plata y un grupo de pescadores lo registró en un video. Según estimaron, se trata de un escualo de alrededor de 100 kilos.

La filmación fue realizada por Darío Iturralde, quien dirige el sitio Pesca Brisa y organiza con frecuencia competencias de pesca con fines solidarios. A raíz de ese motivo, ayer se encontró con otros aficionados a la pesca, sus familiares y amigos en la escollera sur. “Todos los lunes a la noche hacemos pequeños torneos de pesca y nos juntamos 20 o 30 personas más la gente que habitualmente viene a la escollera sur a pescar”, dijo Iturralde al diario 0223.

La actividad transcurrió anoche con normalidad y el organizador transmitió imágenes en vivo a través del grupo de Facebook. Hasta que en un momento llegó la sorpresa. “Tipo 10.30, un muchacho ve algo comiendo algunos de los pescados que se tiran al mar, cerca de las piedras”, contó el pescador.

Al principio pensaron que se trataba de un lobo marino. “ Pero cuando la veo, me doy cuenta de que era un tiburón . Entonces la gente empieza a alumbrar con sus celulares y ahí apareció: era un tiburón que, calculamos, pesaba entre 120 y 130 kilos. Era un tremendo tiburón”, dijo el hombre, que no perdió la oportunidad de filmar el encuentro.

“Estamos en la escollera sur, andaba un tiburón comiendo al lado de la piedra. ¡Ahí anda, ahí está, chicos! Miren qué tiburón. Muy bien”, se lo escucha decir en el video mientras la cámara se posa en el espejo de agua del puerto local.

Darío Iturralde, quien registró el video del tiburón

Iturralde explicó que la presencia del animal se debe a que en la actividad deportiva, se descartan los pequeños peces y algunos quedan flotando sin vida, lo que es aprovechado por los tiburones para su alimentación. Por esa razón razón, dijo que es habitual que aparezcan tiburones en ese sector de la costa marplatense.

Sin embargo, lo que le llamó la atención en este caso fue el tamaño del cetáceo. “Cada dos por tres se suelen ver tiburones pero suelen ser de 20 o 30 kilos. Cada tanto aparecen de más de 100 kilos como este, pero por ahí no podemos filmarlo. Anoche se dio todo perfecto para documentarlo. Hay gente que no conoce, que cuando le decía que hay tiburones grandes acá, no te creen”, concluyó.

Una semana atrás, en Australia fue registrado el trágico momento en que un nadador fue devorado por un tiburón blanco en Sídney. Se trató del primer ataque fatal no provocado de un tiburón en esta ciudad desde 1963. “Fue algo horrible”, dijeron los testigos.

Las autoridades clausuraron las playas cercanas durante 24 horas, mientras patrullaban a la búsqueda de posibles depredadores. Un testigo, quien se encontraba pescando en unas rocas en las proximidades, indicó entonces a la emisora nacional ABC haber visto a un hombre con traje de neopreno cuando era arrastrado hacia el fondo del agua por un gran tiburón, en la playa de Little Bay (este de Sídney).

El hombre fue atacado por un tiburón blanco de cuatro metros y medio en una popular playa de la ciudad australiana

“Cuando se sumergió se veían muchas manchas”, afirmó el testigo. “Fue algo horrible. Todavía sigo temblando”, añadió cuando describió el ataque, que duró varios segundos.

“Sigo vomitando. Fue muy, muy desagradable”, confió a ABC. “Él sólo había salido a nadar disfrutando del día, y el tiburón le quitó la vida”, se lamentó.

La policía de Nueva Gales del Sur indicó que los agentes especializados que investigan este ataque encontraron restos humanos en las aguas.

